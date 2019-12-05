 Зеленський звільнив призначеного в серпні начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Кулешова

Відповідний указ глави держави №886/2019 від 5 грудня опубліковано на сайті глави держави в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Кулешов, 1973 року народження, - полковник СБУ. У підрозділах спецслужби працює з 1995 року. З 2014 року - перший заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 9 серпня 2019 року Зеленський призначив Кулешова начальником департаменту.

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