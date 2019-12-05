 Зеленський звільнив призначеного в серпні начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Кулешова

Відповідний указ глави держави №886/2019 від 5 грудня опубліковано на сайті глави держави в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Кулешов, 1973 року народження, - полковник СБУ. У підрозділах спецслужби працює з 1995 року. З 2014 року - перший заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 9 серпня 2019 року Зеленський призначив Кулешова начальником департаменту.
Втім, "звільнений клоуном" - непоганий допис у резюме.
Набирает хз кого по протекции, а потом увольняет, ибо нехеранемогут...
затыкает прорыв в плотине ветошью..
Мне жалко Зеленского, ибо хочет сломать бюрократию, но помощи нет.
Володь - набирай немцев на ведущие посты, они всё починят и не разворуют!