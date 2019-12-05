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 Політика України
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Все про:Зеленський (3773) контррозвідка (155) СБУ (4992) звільнення (741)

 Зеленський звільнив призначеного в серпні начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Кулешова

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулешова з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Відповідний указ глави держави №886/2019 від 5 грудня опубліковано на сайті глави держави в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Кулешов, 1973 року народження, - полковник СБУ. У підрозділах спецслужби працює з 1995 року. З 2014 року - перший заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 9 серпня 2019 року Зеленський призначив Кулешова начальником департаменту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163623
 
 
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Занадто добре службу ніс?
Втім, "звільнений клоуном" - непоганий допис у резюме.
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Я реально сочувствую Зеленскому.
Набирает хз кого по протекции, а потом увольняет, ибо нехеранемогут...
затыкает прорыв в плотине ветошью..
Мне жалко Зеленского, ибо хочет сломать бюрократию, но помощи нет.

Володь - набирай немцев на ведущие посты, они всё починят и не разворуют!
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Раскрыл ботоферму ЗЕботов и коемлботов, вот и уволии.
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