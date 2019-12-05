 Найманці РФ накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Широкиним. Українські воїни придушили атаки ворога, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зокрема, ворог вчергове порушив Мінські угоди.
"З 07.25 з напрямку від Саханки окупанти протягом 20 хвилин випустили 10 мін калібру 82 мм по нашим захисникам Широкиного.
З 08.20 противник вів вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по позиціям наших воїнів в районі н.п. Новолуганське.
З 11.15 окупанти цілили по позиціях наших захисників поблизу н.п. Луганське. Тут ворог вів вогонь з СПГ та великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що українські воїни кілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.
"Втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає", - додали у відомстві.
Та й у випадку "широкомаштабного" у бій підуть десятки тисяч хлопців, що вже мають бойовий досвід, і тоді свинособакії війна у Чечні буде здаватися легкою прогулянкою у порівнянні з тим, що вона отримає в Україні.
Корректируют пособники пуйла - сподручники Зеленского.
От і результат розведення зявився не забарився. Знахабніла сволота, споріднені душі у владі почуяла.
Йолка, де ти там баришся, приходь вже!!!!
Ермаку-мудаку на его
предложения по изменению конституции
А давайте проведем там выборы - Ермак