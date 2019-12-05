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Все про:Міноборони (2987) обстріл (5764) Донбас (13959)

 Найманці РФ накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Широкиним. Українські воїни придушили атаки ворога, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби зафіксовано 3 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, ворог вчергове порушив Мінські угоди.

"З 07.25 з напрямку від Саханки окупанти протягом 20 хвилин випустили 10 мін калібру 82 мм по нашим захисникам Широкиного.

З 08.20 противник вів вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по позиціям наших воїнів в районі н.п. Новолуганське.

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З 11.15 окупанти цілили по позиціях наших захисників поблизу н.п. Луганське. Тут ворог вів вогонь з СПГ та великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни кілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.

"Втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163615
 
 
 Топ коментарі
 
ответ
Ермаку-мудаку на его
предложения по изменению конституции
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У РФ деньги только на всякую медицину кончаются.
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деяким бошки відтяли, "алаверди" за Сірію
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Широкіно є головним напрямком широмасштабного наступу росії в Україні.
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Не будет уже никакого наступу. Страшилки закончились. Ресурсы на подходе.
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Але росіяни про це мріють та готові віддати останню сорочку.
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Да упущено все. Время. Неожиданность. Деньги кончаются.
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У РФ деньги только на всякую медицину кончаются.
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На все закончатся. Новые санкции на подходе.
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не переймайтеся, на тому напрямку ешелонована оборона, ******* вже знають, що взяти Марік вони зможуть лише за ціну колосальних втрат.
Та й у випадку "широкомаштабного" у бій підуть десятки тисяч хлопців, що вже мають бойовий досвід, і тоді свинособакії війна у Чечні буде здаватися легкою прогулянкою у порівнянні з тим, що вона отримає в Україні.
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С начала текущих суток зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск....

Корректируют пособники пуйла - сподручники Зеленского.
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Молодці хлопці, давіть ту чуму до самої границі!!! Слава Україні!!!
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А як же "надо просто перестать стрелять"? Бунт на кораблє?
От і результат розведення зявився не забарився. Знахабніла сволота, споріднені душі у владі почуяла.

Йолка, де ти там баришся, приходь вже!!!!
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ответ
Ермаку-мудаку на его
предложения по изменению конституции
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по сообщениям из Мозамбика и некоторых американских СМИ,ЧВК вагнернетов плешивого хмыря убито 22, ранено 30.вот это я понимаю урожай
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деяким бошки відтяли, "алаверди" за Сірію
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Найманці РФ накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ - Міноборони

А давайте проведем там выборы - Ермак

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і єрмака разом з нелохом, сівухой, мандель (загалом - весь 95 квартал) - нехай будуть там у виборчий комісії))
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