 Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року, - Єрмак про вибори в ОРДЛО

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак під час зустрічі в Лондоні, організованої Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House та Радою зовнішньої політики "Українська призма", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він повідомив про плани провести місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей одночасно з усією територією України восени 2020 року.
"Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року", - повідомив помічник президента.
"Результат розгляду Мінських угод - це проведення місцевих виборів в ОРДЛО ... Вибори можуть відбутися лише за українськими законами і контроль над кордоном (з РФ на всій протяжності. - Ред.) у день виборів має бути в України", - наголосив Єрмак.
Воняет
А ведь полностью взять под контроль Киев, уничтожить СН и ОПЗЖ вместе с донатами и ввести до стабилизации ситуации и выборов нового президента/ВР военное положение и режим инфильтрации кацапских унтерменшей с комендантским часом - это одна ночь и пара тысяч ватных зеленых тушек.
Республиканский стадион есть, колючая проволока есть, оружия, как говна. Нужны только украинские военные профи-патриоты с политической волей, не боящиеся взять на себя ответственность за уничтожение колаборантов и предателей.
Потом, наведя порядок и, проведя чистки, провести выборы с предварительной тщательной национальной, политической и финансовой проверкой всех кандидатов.
При не прохождении проверки - в расход (уже это сократит количество аферистов типа ЗЕ и Гриценко), чтобы больше не маячил никогда.
А уж потоооооом торжественная передача власти хомячкам.
При любых других мирных раскладах генетическая совковость и дибилизм большинства будет с завидной периодичностью приводить к власти подонков типа Коломойского с Зеленским.
Меня одного смутила эта "оговорка"?
Александр Яневский
@yanevskyy 16 ч
Утром 25 июля - менее чем за 30 минут до телефонного разговора Зе с Трампом - #Волкер отправил СМС #Ермак'у: "есть новость от БД. Если президент Зе убедит Трампа, что он проведет расследования, дата визита в Вашингтон будет у нас в кармане. Успехов!" Зеленский последовал совету Волкера.2 августа 2019 Ермак встретился с Джулиани в Мадриде. Они договорились, что Украина выступит с заявлением, а также обсудили дату встречи Зеленского с Трампом в Белом доме.
12 августа Ермак выслал Волкеру черновик заявления, но в нем не было конкретных слов о двух расследованиях. Письмо было переслано Джулиани. Он заявил, что расследования не были указаны. Волкер внес необходимые правки, и отослал отредактированное заявление Ермаку.
Ермак пытался уклониться от вмешательства во внутренние американские дела, и поинтересовался у Волкера, обратился ли Минюст США по вопросу расследований к Украине официально. ... Ответ был отрицательным, поскольку расследование иностранным правительством американского гражданина "по политическим мотивам" идет "абсолютно вразрез" с тем, что США продвигают в Восточной Европе, особенно в вопросе верховенства закона.
Волкер согласился с Ермаком, что объявление о расследованиях может выглядеть, как вмешательство во внутреннюю американскую политику, и заявление было временно отложено. Сондленд продолжал настаивать о необходимости заявления вплоть до начала сентября 2019. Сондленд объяснил Ермаку, что условием предоставления помощи является объявление о начале расследований.
7 сентября Трамп и Сондленд пообщались по телефону. Сондленд сказал коллеге, что президент заявил, что "не было услуги за услугу", но от Зеленского требовалось сделать заявление, чтобы помощь была предоставлена.
В начале сентября Зеленский был готов выступить с заявлением относительно расследований. Для этого было забронировано выступление на CNN. 9 сентября три комитета Палаты представителей заявили о начале расследования против президента Трампа и Джулиани.11 сентября президент Трамп разморозил предоставление Украине финансовой помощи. Объяснения, почему она была заморожена так и не последовало.
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20191203_-_full_report___hpsci_impeachment_inquiry_-_20191203.pdf
типа,еще год ?
тем лет 10 нужно русню и ватников выжигать!после деоккупации!
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ты адекватный человек или даун????
П
Ну зачем этот бред в украинские СМИ закидывать?!
Скажите это Путину с Лавровым ...по секрету.
9/12 НИЧЕГО не будет подписано.Никаких выборов в Лугандонии не будет.
Или Крым усё.????????
1654-1918-2019 ?