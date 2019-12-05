 Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року, - Єрмак про вибори в ОРДЛО

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак під час зустрічі в Лондоні, організованої Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House та Радою зовнішньої політики "Українська призма", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив про плани провести місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей одночасно з усією територією України восени 2020 року.

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"Ми хочемо провести вибори одночасно по всій Україні 31 жовтня 2020 року", - повідомив помічник президента.

"Результат розгляду Мінських угод - це проведення місцевих виборів в ОРДЛО ... Вибори можуть відбутися лише за українськими законами і контроль над кордоном (з РФ на всій протяжності. - Ред.) у день виборів має бути в України", - наголосив Єрмак.

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