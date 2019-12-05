 "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова. ФОТО

Про це повідомила у фейсбуці нардеп від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
"У законопроєкт №2260 про держслужбу втулили правочку в інший закон про нібито запобігання корупції ... Тепер декларування керівництва Офісу Президента, помічників нардепів, патронатки відкладається ще на рік. У квітні їхніх декларацій за цей рік ми не побачимо", - написала Устінова.
СТЕПАН ХМАРА ПРО НИНІШНЮ ВЛАДУ!
Разве что у судей.
Голова та члени правління Національного банку вирішили підвищити собі зарплати.
Проекти цих рішень з'явилися в розпорядженні кореспондентки ТСН Ольги Василевської.
Нині посадові оклади топ-чиновників коливаються в межах 8-9 тисяч доларів. Після підвищення, якщо його схвалить Рада НБУ, шість топ-менеджерів отримуватимуть щомісяця понад 10 тисяч доларів.
Голова Нацбанку Яків Смолій вирішив підняти собі зарплату на 50 тисяч гривень. Якщо його ідею схвалить Рада НБУ, то місячний оклад становитиме 379 тисяч гривень.
Очільник НБУ потурбувався також і про п'ятьох своїх заступників. У середньому кожен з них щомісяця отримуватиме по 325 тисяч гривень. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/********-v-cifrah-schomisyachna-zarplata-golovi-nacbanku-mozhe-syagnuti-mayzhe-400-tisyach-griven-1356372.html
ПС нардепам тоже хочется отмазать несхождения в декларациях по $10-20 тыс .
Нарід же им верит,
и вообще, ЖЕНА ЦЕЗАРЯ ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ
если это правда
а у тебя кто? Путен?)
Що ти не кричав: «Только нє Порошенко !» ?
хоть парубий, лишь бы не мародёр пархатый
гнидота рыговская
чмо запутинское
Не такая ли? - : шоб все злые стали очень добрыми и у всех добрых все было и им ниче за это не было.
Отличная идея, уже сотни лет так же. И толстые попы все чмолятся и чмолятся(откладывая бабло) за "идею" таковую
...а поки що - тля...маленька зелененьки гидота
(вибачте )
Поддержите инициативу вашых слуг?)))))))))
в 82 раза ??? ))))))))))))))))))))
Зеленський хвалить Трампа, Трамп разом із своїм Помпео хвалять Зеленського.
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
Зрозуміло. "Я навчу вас заробляти, але не питайте мене про перший мільйон"
Схоже одлло вже розповзлося на всю Україну.
- 3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії.
Про це розповіла народна депутатка Ганна Скороход.
"Ексклюзивна інформація, яка мене сьогодні шокувала - це те, що Геруса, який є автором скандальної поправки. завдяки якій ми купляємо електроенергію в Російської Федерації, звинуватили в хабарі і назвали суму. Чотириста тисяч доларів, він начебто отримав від бізнесменів, яким вигідно продавати-купувати електроенергію з Російської Федерації…
Це розповіла народний депутат, вже не від "Слуги народу" Ганна Скороход", - розповіла Счастлива і попросила включити запис розмови з народною депутаткою Ганною Скороход.
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Зачем вставлять такой длинный пост,если одно слово перечёркивает его
Пусть НАБУ во главе с Сытником вызовут Геруса и спросят.
того гляди на 3-4 однокомнатных квартирки и соберут!