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Все про:держслужбовці (129) електронне декларування (631) Слуга народу (543) Офіс Президента (172) Устінова (14)

 "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова. ФОТО

Партія "Слуга народу" планує на сьогоднішньому засіданні проголосувати в другому читанні за законопроєкт про держслужбу №2260 з поправкою, яка дасть можливість відстрочити до 2021 року подачу співробітниками Офісу президента декларацій про доходи.

Про це повідомила у фейсбуці нардеп від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"У законопроєкт №2260 про держслужбу втулили правочку в інший закон про нібито запобігання корупції ... Тепер декларування керівництва Офісу Президента, помічників нардепів, патронатки відкладається ще на рік. У квітні їхніх декларацій за цей рік ми не побачимо", - написала Устінова.

Слуги народу хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям, які хочуть заробити грошей, не варто йти на держслужбу, - глава НАДС Стародубцев

Слуги народу хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163610
 
 
 Топ коментарі
 
Воруют дофига. А вот если пару лет получал огромную белую зарплату депутата или высокопоставленного чиновника - там уже не так заметно будет.
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Та вообще навсегда освободить от декларирования.

Нарід же им верит,

и вообще, ЖЕНА ЦЕЗАРЯ ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ
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А чому так всі вони бояться цих декларацій?
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Воруют дофига. А вот если пару лет получал огромную белую зарплату депутата или высокопоставленного чиновника - там уже не так заметно будет.
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Огромную зарплату? Не смешите - где там огромные белые зарплаты?
Разве что у судей.
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Кгм. Ну, возможно, для Вас такие зарплаты и маленькие, а для большинсва украинцев - огромные.

Голова та члени правління Національного банку вирішили підвищити собі зарплати.
Проекти цих рішень з'явилися в розпорядженні кореспондентки ТСН Ольги Василевської.
Нині посадові оклади топ-чиновників коливаються в межах 8-9 тисяч доларів. Після підвищення, якщо його схвалить Рада НБУ, шість топ-менеджерів отримуватимуть щомісяця понад 10 тисяч доларів.
Голова Нацбанку Яків Смолій вирішив підняти собі зарплату на 50 тисяч гривень. Якщо його ідею схвалить Рада НБУ, то місячний оклад становитиме 379 тисяч гривень.
Очільник НБУ потурбувався також і про п'ятьох своїх заступників. У середньому кожен з них щомісяця отримуватиме по 325 тисяч гривень. Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/********-v-cifrah-schomisyachna-zarplata-golovi-nacbanku-mozhe-syagnuti-mayzhe-400-tisyach-griven-1356372.html
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Не, ну Нацбанк, Нафтогаз и тд - то отдельные истории, но причем тут нардепы? У них по $1-2 штуки в месяц официальная зп.
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Ну, Вы заявили, что высокие зарплаты разве что у судей. Я привел пример, что это не так.

ПС нардепам тоже хочется отмазать несхождения в декларациях по $10-20 тыс .
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хааа.. в тех декларациях столько "имущества троюродных бабушек"..
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это может быть повязано лишь с одним : дайте еще годик нажраться ??? а народу повысим газ и все остальное?? вы там на верхах все больные что ли**??
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а там и вообще можно будет не подавать... ну, этим людям, по крайней мере...
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Та вообще навсегда освободить от декларирования.

Нарід же им верит,

и вообще, ЖЕНА ЦЕЗАРЯ ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ
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да-да.... недвижимость в Ростове за это время нужно успеть прикупить....
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А що таке, інші мами слуг урода теж "палюбілі скорасть"?
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Похоже, не только "скорасть", но и "ВКРАСТЬ"...
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так я и сейчас от этого не отказываюсь))
а у тебя кто? Путен?)
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А від чого тобі відказуватись?
Що ти не кричав: «Только нє Порошенко !» ?
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и щас так саме
хоть парубий, лишь бы не мародёр пархатый
гнидота рыговская
чмо запутинское
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Ні. Вони вже вилупилися. Гнидами були до виборів "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова - Цензор.НЕТ 1766
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Согласен. Лучшего слова не подобрать - именно "ГНУСНЫЙ" поступок, так МЕЛКО, так ГАДКО... Вот бы послушать киношного Голобородька, с его патетикой в голосе...
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ибо нефиг хозяевам "слуг" знать как эти "слуги" живут
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Через рік вони здриснуть звідси, а мо і раніше і шукай вітра в полі
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Короче.Дела не будет.Палатки,еда,национальный лидер,Майдан!!!Мы умеем и любим это делать,если есть идея.
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Ахаха, идея?
Не такая ли? - : шоб все злые стали очень добрыми и у всех добрых все было и им ниче за это не было.
Отличная идея, уже сотни лет так же. И толстые попы все чмолятся и чмолятся(откладывая бабло) за "идею" таковую "Слуги народа" хотят разрешить руководству Офиса Президента не подавать декларации еще год, - Устинова - Цензор.НЕТ 2668
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идея - стрнана без геев на лисапете, или ты меньшинство, в плохом смысле этого слова ? "Слуги народа" хотят разрешить руководству Офиса Президента не подавать декларации еще год, - Устинова - Цензор.НЕТ 7977
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и на лисапеде можно еще один годик поездить
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Да если бы "НА ЛИСАПЕДЕ"!!!! Велик то чего бояться задекларировать??????
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зелена сарана хоче мати привілей безкарно жирувати на крові ? потрібно їх вже виносити на вилах
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до сарани ще трошки відїстися треба (хоча б ще рік)))))
...а поки що - тля...маленька зелененьки гидота
(вибачте )
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у нас офис президента такой акуевший в этот раз что проталкивает федерализацию а на какието декларации им вообще нас-рать!.......
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Ну шо ЗЕленые ФОПы!?)))
Поддержите инициативу вашых слуг?)))))))))
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что, такие грязные? где бабло накрали не объяснят?
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А зачем... шмаркли даже успели украсть деньги с заложенного до них бюджета на 2019,и казна уже пустая
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А їм більше й не треба - що вспіють вкпасти за рік, з тим й втекуть - тре лише закон про продеж землі...
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Ну так они понимают,что через год,награбив разбегуться. Кто поумней сами.
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Понятно....значит ворует зеленый скот...
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Да весь скот воруют, не только зеленый... Просто - весь!!! И рябой, и пегий, и в яблоках...
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Вася та ты по уши в дрысне зелёной сидишь. Кули тебе переживать за ещё пару литров порохнявой?
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Ну и почему.. Ведь новая власть себя перед выборами анонсировала, как открытая, честная, чистая, девственная, безгрешная. А тут такая вот мелочь, всего лишь декларация, и опа на.. так жидко обделаться, девственность оказалась штопанной.
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Ну, как сказать: "мелочь". Для Бени может и мелочь, а для Богдана сотка миллионов вечнозеленых тоже деньги, тем более если налоговой о них ты "забыл" сообщить ранее, а сейчас как то налоги платить неохота, бо тоже Нелох. "Слуги народа" хотят разрешить руководству Офиса Президента не подавать декларации еще год, - Устинова - Цензор.НЕТ 9832
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а зачем холопам знать про успехи бояр ???? ))))))))))
в 82 раза ??? ))))))))))))))))))))
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Зебилы заслуживают на уринотерапию, еще и приплачивать будут
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Видно очень некогда - все в работе. Не до деклараций
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пацаны себе на вечную жизнь зарабатывают, взопрели аж, вот только в рай на Тесле не вьедешь, ворота не того размера
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Чому на рік, а не на 5??? "Слуги народа" хотят разрешить руководству Офиса Президента не подавать декларации еще год, - Устинова - Цензор.НЕТ 7996 Не будьте дрібними, паліть на всю катушку! "Слуги народа" хотят разрешить руководству Офиса Президента не подавать декларации еще год, - Устинова - Цензор.НЕТ 590
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А там, що десь сказано, що цей термін не буде подовжено?
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Так пусть теперь все декларации не заполняют, если на это имеют право самые чмошные особи в Украине
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это называется коррупция в законе для избранных правда зебилы
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Кто там из американцев на днях узрел борьбу с коррупцией у Зеленского?
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може манафорт? У нього тепер багато вільного часу для вивчення справжньої ситуації в Україні "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова - Цензор.НЕТ 3890
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Знайшла, Помпео. Схоже на басню про зозулю та півня.
Зеленський хвалить Трампа, Трамп разом із своїм Помпео хвалять Зеленського.
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гимн занебужилых "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова - Цензор.НЕТ 5834занебужилые утрите слезы и сопли "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова - Цензор.НЕТ 7597

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
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Це щоб зебобіки не дізналися на скільки збагатилося блазень-шоу за перші роки у корита?
Зрозуміло. "Я навчу вас заробляти, але не питайте мене про перший мільйон"

Схоже одлло вже розповзлося на всю Україну.
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Слугам дают год свободно потырить!
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До! До Нового Года! Надо успеть "набить содержанием" будущую декларацию 21-го года! ОЙ мрази, ой мрази мелкие...
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классика безсмертна "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова - Цензор.НЕТ 5629

- 3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
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АНДРІЙ ГЕРУС ОТРИМАВ 400 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗА ПОПРАВКУ ПРО ІМПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З РОСІЇ - СКОРОХОД.

Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії.

Про це розповіла народна депутатка Ганна Скороход.

"Ексклюзивна інформація, яка мене сьогодні шокувала - це те, що Геруса, який є автором скандальної поправки. завдяки якій ми купляємо електроенергію в Російської Федерації, звинуватили в хабарі і назвали суму. Чотириста тисяч доларів, він начебто отримав від бізнесменів, яким вигідно продавати-купувати електроенергію з Російської Федерації…

Це розповіла народний депутат, вже не від "Слуги народу" Ганна Скороход", - розповіла Счастлива і попросила включити запис розмови з народною депутаткою Ганною Скороход.
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Чотириста тисяч доларів, він начебто отримав від бізнесменів,

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Зачем вставлять такой длинный пост,если одно слово перечёркивает его "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова - Цензор.НЕТ 8806
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Это материал СМИ о заявлении нардепа, поэтому "начебто".
Пусть НАБУ во главе с Сытником вызовут Геруса и спросят.
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Так вот резюмировать надо,а не просто посты ляпать.Если бы вы это там написали,то и я бы ничего не написал.
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Якщо проголосують то отримають заслужене звання ЗЛОДІЇВ і МАРОДЕРІВ.
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54 миллиарда в минусе,кто это должен показывать?богдан што ли!?
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а че депутатам по 5000$ в конвертах за год 60 000$ за два 120 000$
того гляди на 3-4 однокомнатных квартирки и соберут!
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А с чего собсно хипеш? Их избрали? Значит избранные
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Пора бы Зе перетряхнуть своё окружение.
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😀 Скорее окружение трахнет то Зе...чем оно что то там ...
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Благородный человек не должен проверять карманы слуг,-даже если они выносят твоё столовое серебро.
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Дайте время Богдаше упаковать чемоданы с золотыми батонами, ироды.
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За год офигенно наворуют, а потом удерут в Рашу. Потому им этот год очень нужен.
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