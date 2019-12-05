 "Слуги народу" хочуть дозволити керівництву Офісу Президента не подавати декларації ще рік, - Устінова. ФОТО

Про це повідомила у фейсбуці нардеп від "Голосу" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"У законопроєкт №2260 про держслужбу втулили правочку в інший закон про нібито запобігання корупції ... Тепер декларування керівництва Офісу Президента, помічників нардепів, патронатки відкладається ще на рік. У квітні їхніх декларацій за цей рік ми не побачимо", - написала Устінова.

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