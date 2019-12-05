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 Політика України
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Все про:перемовини (1419) Донбас (13959) Єрмак Андрій (45)

 Єрмак пропонує поміняти "представників" ОРДЛО в складі Тристоронньої контактної групи: "Ми хочемо, щоб це були люди, добре відомі на Донбасі"

У президента України Володимира Зеленського просуватимуть ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО, які "представляють Донбас" у складі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з питань Донбасу.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House і "Українською призмою", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Єрмак нагадав, що "Мінські домовленості", які повинна виконати Україна і Росія для врегулювання конфлікту на Донбасі, передбачають консультації з "представниками територій".

"Раніше на цих територіях (в Донецькій і Луганській областях. - Ред.) жили 6 мільйонів осіб, зараз (в ОРДЛО) залишилися 1,5 мільйона. Інші поїхали", - підкреслив він, додавши, що багато переселенці живуть на підконтрольній території України .

На думку Києва, мають бути внесені зміни до складу ТКГ таким чином, щоб відбити позицію переселенців.

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"Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв'язок, мають прописку, нерухомість - тобто мають юридичну прив'язку до того, що вони можуть представляти ці території", - пояснив він.

"Ми хочемо, щоб це були люди, добре відомі на Донбасі", - розповів Єрмак.

Він повідомив, що це нова ідея, і не став уточнювати, чи обговорювалася вона з іншими учасниками ТКГ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163608
 
 
 Топ коментарі
 
а вот вам и официальный диалог с сеперами...... издалека не вооружонным взглядом видно что из Ермака торчат уши хвост и копыта Суркова........
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Да ну и х... с этой ЗЕ плесенью сегодня день волонтера большинство из нас тоже в этом участвовали кто деньгами кто вещами кто продуктами зі святом
"Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе", - Ермак предлагает поменять "представителей" ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 1696
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PIDAR! В нас війна не з луГандоніжю, а з фєдєрастами та пуйлом! Яка різниця, яких ляльок там посадять?
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Готовит "общественность" к возврату диктатора януковича и других беглых регионалов. Один из сценариев предусматривает что руководителем террористов из ордло станет янукович. Другой сценарий - люди из ближайшего окружения медведчука, сам он не хочет покидать Киев и переезжать в мутный Донецк.
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" Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость - то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории..Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе люди"
янукович, азаров, захарченко виталий юрьевич, клюевы, а шо все хорошо известные люди Источник: https://censor.net.ua/n3163608
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Хорошая идея. И выбор есть достойный... из этих удобрений. Єрмак пропонує поміняти "представників" ОРДЛО в складі Тристоронньої контактної групи: "Ми хочемо, щоб це були люди, добре відомі на Донбасі" - Цензор.НЕТ 4184
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Мля, догматы!
Ткните, шо рашка должна выполнить по минским!
я всё читаю и ни хера не пойму, кто кому что когда и почем
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точно! хорошо известные на Донбассе - это Турчинов, Яценюк, Ярош. я согласен.
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Хочу Люсю Янукович и бэрэте с номером про "наколотые апельсины и пищевым отруенням = минингит"
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вітя януковощ та коля азіров підходять? На дамбасе їх всі знають.Ну от і призначайте!
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єфремрв,королевська,бойко---якому путін обіцяв дати гроші (тому за нього і голосували)--хто ще там підтягнеться?
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Реклама Овоща ? Золотой батон возвращается ?
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А вот ТА (!!!) именно ТА формулировка, за которую "Штирлицу" разрешили убить сотню советских военнопленных для подтверждения преданности Рейху!!!! КАК КРАСИВО ЛЕГИТИМИЗИРОВАТЬ банду ОРДЛО!!! Учитесь!!! Высший пилотаж!!! ОЙ мра-а-а-зи, ой мрази, да кто нибудь остановит ЭТО?
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Щось Єрмака стало забагато в інформпросторі. Хто це такий? його не вибирали, його не призначала Верховна рада. Хто вирішує долю України? Бідний нарід України. Бідний розумом.
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