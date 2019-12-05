 Єрмак пропонує поміняти "представників" ОРДЛО в складі Тристоронньої контактної групи: "Ми хочемо, щоб це були люди, добре відомі на Донбасі"

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House і "Українською призмою", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Єрмак нагадав, що "Мінські домовленості", які повинна виконати Україна і Росія для врегулювання конфлікту на Донбасі, передбачають консультації з "представниками територій".

"Раніше на цих територіях (в Донецькій і Луганській областях. - Ред.) жили 6 мільйонів осіб, зараз (в ОРДЛО) залишилися 1,5 мільйона. Інші поїхали", - підкреслив він, додавши, що багато переселенці живуть на підконтрольній території України .

На думку Києва, мають бути внесені зміни до складу ТКГ таким чином, щоб відбити позицію переселенців.

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"Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв'язок, мають прописку, нерухомість - тобто мають юридичну прив'язку до того, що вони можуть представляти ці території", - пояснив він.

"Ми хочемо, щоб це були люди, добре відомі на Донбасі", - розповів Єрмак.

Він повідомив, що це нова ідея, і не став уточнювати, чи обговорювалася вона з іншими учасниками ТКГ.