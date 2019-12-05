 Поправки Зеленського у Виборчий кодекс можуть призвести до оскарження закону в Конституційному Суді, - Юрчишин

Про цього він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз існує два ризики, які не дозволяють нам на 100% гарантувати, що ми будемо голосувати. Перше - це недотримання вимог Конституції, коли при подоланні вето поправки вносяться тільки ті, які подав президент. Правки зараз значно ширші, ніж пропозиції президента, що створює можливості оскарження прийняття цього закону за процесуальними нормами в Конституційному Суді. І таким чином створюється свідома діра, яка може дозволити фактично нівелювати кодекс у принципі ", - сказав Юрчишин.

Він розповів, що, згідно з Конституцією, було б правильно врахувати поправки президента, а доповнення комітету вносити вже тоді, коли буде ухвалено закон.

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"На цей момент, на жаль, все складено в купу, як правки президента, так і те, що комітет собі напрацював важливого, корисного, але те, що не відповідає правкам президента. Попри те, що це відповідає нормам законодавства, це може бути причиною для оскарження. І вже зараз у залі лунають такі погрози", - сказав Юрчишин.

Він розповів, що президент пропонує істотно розширити повноваження Центральної виборчої комісії.

"Є один божевільний ризик. Центральна виборча комісія, дві третини якої зараз складається з представників "Слуги народу", отримує одноосібне право знімати будь-кого з виборів, за надання недостовірної інформації. В законі немає визначення недостовірної інформації. Це може бути не в тому місці поставлена кома, або помилка в даті народження, незазначення когось із родичів. І це може стати підставою для зняття з виборів", - розповів нардеп.