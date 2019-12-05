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 Політика України
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Все про:армія (2630) Бутусов Юрій (1142)

 Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії

Ініціатива реформ в армії має виходити від керівництва країни, проте нині президент Володимир Зеленський не хоче обговорювати створення військової стратегії України.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов сказав на круглому столі "Рубікон: ймовірні сценарії після саміту в "нормандському форматі". Чи готується українська армія відповісти на військову загрозу?".

"Ініціатива реформ має йти від керівництва країни. Армія не може щось пропонувати - це не креативний штаб і не авторський цех. Якщо керівництво країни розуміє, що воно хоче робити в рамках розвитку системи оборони і безпеки країни, тоді воно набуває самостійну суб'єктність, що дозволяє адекватно захищати інтереси держави на міжнародній арені і у внутрішній політиці", - зазначив він.

Бутусов виділив шість основних проблем розвитку армії, які взаємопов'язані між собою.

"Перша - проблема політична, - вважає він. - Необхідно зрозуміти, що без проведення чіткої і ясної політичної стратегії визначити місце армії в нинішній політичній ситуації просто неможливо. Йде війна з Росією, і замість комплексного рішення про формування стратегії військової, дипломатичної, інформаційної, економічної ми бачимо виключно концентрацію зусиль на дипломатії. Сама по собі дипломатія ніколи жодну війну не закінчила, немає таких прецедентів у світовій історії. Тому політика повинна генерувати стратегії у всіх сферах. Війна - це протистояння багатошарове, і скрізь мусить бути свій план дій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2019 рік став безпрецедентним провалом держоборонзамовлення, не витрачено половини з 4,5 млрд грн, - директор Центру досліджень армії Бадрак

Журналіст зазначив, що розуміння цього не було і в попереднього президента, "але хоча б був якийсь наратив у зв'язку з цим", тоді як у Зеленського немає навіть бажання обговорювати це.

"Друге - проблема доктринальна. Яким чином будувати армію, якщо ми не формулюємо, який характер війни ця армія має вести в 21 столітті. У нас досі статути 70-х років. Доктрина армії повністю побудована на радянській концепції 70-х років - в умовах термоядерної війни, масової мобілізації, КДБ, яке робить цю мобілізацію ефективною і змушує народ воювати. Структура армії, оснащення технікою та характеристики цієї техніки повністю побудовані за лекалом країни і епохи, яких давно немає.

Третьою проблемою Бутусов вважає відсутність координації в роботі інститутів:

"Якщо немає доктрини, то у нас є створювані в різний час інститути, які дісталися ще з радянських часів і які якимось чином якось між собою живуть, ніхто їх не бачить і місце їх не зрозуміле. Яка структура їхньої взаємодії ніхто не знає. Я нарахував 9 центрів ухвалення рішень, які різною мірою впливають на різні напрямки оборонної політики. Ці 9 осіб, які на щось впливають і їхня позиція щось визначає. Тобто, вертикалі, розподілу відповідальності немає. А якщо немає інституційних можливостей, то реалізувати якусь політику в цілому не можна.

За відсутності інституційної логіки вгорі такої логіки немає і внизу. Наша армія сама по собі побудована, як великий колгосп. Досить сказати, що у нас на 250 тисяч осіб у Збройних Силах понад півтори тисячі військових частин. За штатної чисельності 340 тисяч. Кількість структурних одиниць перевищує всі можливості. Це розрізнені осколки минулих епох".

"Четверте - проблема технологічна, - продовжив Бутусов. - Одна з провідних країн світу у військових технологіях - Ізраїль. Він почав розвиток своїх військових технологій всього лише в 70-х роках. Тобто, вони почали розвивати ті технології, яких на той момент не було. Кожні 20 років відбувається новий технологічний стрибок, і в цей стрибок дійсно можна провести оновлення. Але, знову-таки, цього не можна зробити, якщо у тебе немає політичної волі, стратегії і доктрини.

П'ята - проблема операційна. Коли немає інститутів і немає політики, то яким чином діяти? У нас все рухається в різні боки. Скажімо, військова операція. Ми не розуміємо, яким чином в умовах локальної війни армія повинна ефективно діяти. У нас на деяких ділянках фронту командири можуть опечатувати зброю, десь розводять війська, десь забороняють діяти, десь навпаки проводять дії. Різні підрозділи виконують абсолютно різні завдання в зоні ООС. Якщо порахувати кількість снайперських комплексів, переданих в наші силові структури, і кількість людей, яких ми готуємо, кількість ПТРК, спрямований на фронт бюджет, і порахувати кількість ліквідованих супротивників, то ми розуміємо, що наші витрати на війну величезні і непродуктивні. У нас немає розуміння, що наші війська роблять на лінії фронту і яким чином".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - військовослужбовець ЗСУ показує стоси журналів обліку, які має вести офіцер. ВIДЕО

Останньою, але найважливішою проблемою, спікер назвав людський потенціал.

"Армія - це величезна виховна мотивуюча кузня людського ресурсу в Україні. Соціальне значення армії не розуміється і не усвідомлюється. Армія дає кадри силовим структурам. Дає стрижень державі. Зараз у нас бюрократизація перевищує всі мислимі і немислимі межі, тому люди з справжнім бойовим духом йдуть з армії. Ми втрачаємо те, чого ніколи не відновимо. Війна стала унікальною академією, що дала унікальний людський ресурс, який може дати нам скачок. А ми, на жаль, його викидаємо. Тому що якщо буде політична воля, то експерти все напишуть. А хто буде воювати?", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163604
 
   
 Топ коментарі
 



Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

Всіх волонтерів зі святом! Дякую вам від малого до великого! Вдачі та наснаги, бережіть себе! Слава Україні!
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І не кажи, при сивочолому батькові-гетьманові наша армія стріляла за бластерів і літала на антигравіпланах. А при зєлє{дописати сюди щось нехороше} стріляє з луків і їздить на конях.
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Проблема одна - доки триватиме ця безглузда кровава бійня на Донбасі, нормальні люди не хочуть служити в армії.
Потрібно припинити цю бійню та запровадити контрактну армію з гідною оплатою.
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по твоему там служат ненормальные?
видать далеко от фронта ты свою сраку пристроил
если не ощущаешь что эти парни единственные кто её сегодня защищает
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Знаешь,олежка, кто может остановить войну? Подсказать? Один президент из кремля, что в москве.

Напиши ему.
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Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

Всіх волонтерів зі святом! Дякую вам від малого до великого! Вдачі та наснаги, бережіть себе! Слава Україні!
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Основная проблема украинской армии - ее гавнокомандующий...
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Нет, не так, а так:
"Я в 95-м служил, пока вы в Донецком аэропорту прохлаждались!"
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Взагалі-то проблема одна - блаЗєньі його блазень-шоу. Решта не проблеми а завдання чи потреби.
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Да, до выборов были отлаженные современные войска, и тут на тебе.
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І не кажи, при сивочолому батькові-гетьманові наша армія стріляла за бластерів і літала на антигравіпланах. А при зєлє{дописати сюди щось нехороше} стріляє з луків і їздить на конях.
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Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії - Цензор.НЕТ 4647
Не знаю хто кому батько, але при пороші майже кожної ночі через моє місто йшли тягачі з танками каравани з паливом у бік Донецьку, а при блазні лише сьогодні побачив БТР-80 і їхав у зворотньому напрямку, і швидко так, ніби діди за пляшкою в чіпок погнали, або баба віником тарганів погнала.
До речі, при зєлє {дописати сюди щось нехороше} НЕ стріляє і НЕ їздить
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Может те танки в бик Донецка на металлолом в Мариуполь ехали. Результата ведь нет той езды.
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В Марік, через Краматорськ не гнали. Це точно. І результат був, доки "надо просто перестать стрелять" не вилізло. Це тобі з дивану не видно було.
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Это же гешефт такой. Вроде как для войны. А на деле на продажу. Результат нулевой. Иначе чего проблема стоит.
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Тобі інфу прямо до дивану приносять?
Втім, з ким я сперечаюся, 73%? У підвал би тебе, у 2014-й, хоча б на місяць.
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Гениально. Вот так раз и все дураки, даже прошлый вор и мародер дебил, а я граф Монтекристо и знаю как спасти Украину. Просто отлично, скромно и со вкусом. Так держать и завтра путин падет на колени.
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Да херня это все. Армии-*****ния. Не об этом думать нужно.А о вовлечение США и Запада на территорию Украины. С их военными базами и войсковым контингентом. Бутусов видно в детстве в солдатики не наигрался. -Уже была возможность армией освободить.- Пятый год топчемся. Поэтому как я уже упомянул,армия тут не до чого.Да и денег немеренно жрет. Лучше создать на эти деньги самую лучшую полицию мира.С новейшими технологиями и подготовкой молодежи. Чтобы обезопасить жизнь людей и приезжих для бизнеса. А армию можно и 100 лет создавать . Создайте условия !
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Так вовлекли уже, только воевать будут на территории Украины, если у тебя ещё мозгов это понять не хватает.
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Тебе подобные пишут здесь день и ночь, что их надо огородить забором. Пока трудно представит, что они вернутся в Украину.
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Еще как вернутся. Особенно если установится западный порядок.
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Основна прблема не тільки армії, а всього суспільства це тупість, примітивність , жадібність, та продажність.
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Яка стратегія у кловунів? Хлєба і зрєліщ.

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Дядя, ти зробив все, щоб українська армія не мала ні яких перспектив.
Ти уперто і наполегливо працював над цим 5 років поспіль.
Байдуже, що ти думало і чи здатне думати взагалі, та на що сподівалося, важить лише результат твоїх дій!
ТИ ЗРОБИВ ЦЕ РАЗОМ! ЗЄ! РАДІЙ! ПИШАЙСЯ!
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А з кім бутусік радився щоб робити цей висер, напевно з дружком Антохою Геращенко)))
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Проблема одна..сєпари зебілоіди при владі!
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Ю.Бутусов последователен в вопросе войны и мира- " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? 23.07.18" / Иван Петрович Сидоров так же согласен с Наевым : Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19.
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Иван Петрович,загляните в википедию,я понимаю,что это не лучший источник,и посмотрите на соотношение сил,допустим в авиакрыле.
Там Вам откроется примерно такая картина"Трое с боку,Ваших нет"!
Так что война до победного конца,выглядит как то не очень убедительно.Это будет не война,а харакири!
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Иван Петрович,загляните в википедию/ Иван Петрович Сидоров не будет вспоминать січових стрільців 1918-1920 гг, не будет вспоминать УПА.Он скажет о себе-что вырос в семье военных
а его мама была чемпионом города по стрельбе из ТТ.Он бойцовской породы.Как Бутусов и Наев. Иван Петрович Сидоров в меньшинстве.И потому говорит не Все так думают, а только от себя.
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Проблема в тому, що розумні і чесні люди біжать від державного управління як чорт від ладану, через мізерні зарплати та величезну концентрацію всякої корупційної сволоти, серед якої порядна людина відчуває себе дискомфортно.
А шахраї, злодії, пройдисвіти навпаки роблять все, щоб зайняти керівну посаду на державній службі, бо там можна безкарно красти.
От і виходить, що у нас верхівка держбюрократії прогнила наскрізь. А звідси і всі біди.
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7. Вечная зрада - как характерная народно-национальная черта. Только так нас и побеждали всю историю. Крикнет какая-то падла "Зрада" и побежали казаки, только шаровары мелькают.
Моральный дух крепить надо, патриотизм прокачивать. А мы тут то актёра-комика в президенты выберем, то бизнесмена-барыгу. Вся страна не знает куда идти, а уж армия так тем более.
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он абсолютно прав, эффективная армия - это часть эффективного общества, по сути ее отражение..., и страна у нас - это тоже большой разваливающийся колхоз с элементами капитализма на собственных участках...
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Три месяца работы Уряду - малый срок для выводов.Выводы можно будет сделать через 9 месяцев.Военную доктрину Украины можно разработать с помощью и под покровительством США.У них опыт богаче.Не в приме6р Бутусову.и Последнее, что я хотел заметить.АЗОВ и другие формирования не вызывали энтузиазма у Джона Маккейна и его друзей.И поэтому я призываю наших патриолтов не дразнитьСША ,а заниматься черновой работой по профилактике и купированию поползновений ваты внутри Украины.
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не волновайся за азов - он не батальон а полк - так что все путем
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Я не против Азова.Только за..Но если они военные-то должны выполнять приказы военного командования,а не лезть в политику.Армия подразумевает единоначалие, а не разброд.Так нас победят все!Армия- не место для политики.
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А з ким Чехія воювала останні роки? Ви такі жахи описуєте
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Не хочет козлик признать что, армия в Чехии - ОПЕРЕТОЧНАЯ.
Т.е. НИКАКАЯ.
Поэтому считает нужным пукнуть про то, в чём понятия не имеет.
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Та я просто потролив цього кацапчика під чеською фаною.
P.S. З часів поразки на Білій горі чехи так і не оговталися. Alas.
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Оперетта в НАТО давно, иди тронь, попытай счастья.
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кацапчику, я про "оперету" нічого не писав. І "троґать", як це робить кацапія, ми нікого не збираємося. Ми стоїмо за своє.
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Писать научись, вояка, на суржике и ненависти далеко не уедешь. Учись у девочки школьницы, она одна писать на родном языке может.
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Повторю: дядю-кацапчику, Ви дурний? Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії - Цензор.НЕТ 4130

...у вас ус атклЄілсА... (с) Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії - Цензор.НЕТ 7938
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Не пішло б ти нах#й,чепушило,крім лайна толку з тебе 0,помножся на 0 кацапа
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Армия - это обычно государство в государстве; не зря же там есть специальные прокуроры, своя автоинспекция, свои лечебные учреждения, даже отдельное пенсионное обеспечение и т.д.. Главная задача - сделать так, чтобы это внутреннее государство в любую минуту могло дать отпор любому агрессору и в то же время не высасывало на себя весь бюджет страны. Найти такой баланс непросто, но для того и есть в державе так называемая интеллектуальная элита, чтобы думать, находить и внедрять.
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Зачем сепарам развивать украинскую армию, зачем сепарам вообще сама украинская армия, которая их убивает?
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"... Ізраїль. <...> Кожні 20 років відбувається новий технологічний стрибок,..."
===
Якщо можна назвати, скажімо, "викрадення" всієї документації на винищувач Dassault Mirage 5, технологічним стрибком, то нам Франція не дасть "викрасти". Бо то було не викрадення, а, в умовах заборони на продаж зброї Ізраїлю, рутинна передача центнерів документації Ізраїлеві, яку потім подали як викрадення. У нас так не вийде. І чеський "УЗІ" не вдасться подати як український.
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Добре,що якогось дурачка не обрали,блаЗень всё парешает,оно зуб даёть!
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Юра , сьогодні в Армії одна проблема Головнокомандуючий . За рік не освоєно 4,7 млрд грн. , в основному починаючи з травня . До того ще якось рухалось по інерції.
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Особо обрадовала доктринальная проблема,и Армия это огромная воспитательно мотивирующая кузница!
От себя добавлю-Не только кузница,но еще и здравница!
Я недавно с таксистом разговорился,так он мне все рассказал.Вот просто все!
Как надо,с кем надо,я подумал,какой умнуй человек.Почему он до сих пор не министр?
Вот читаю,уважаемого Юрия,и думаю,почему он до сих пор не глава генштаба?
И ведь у нас,такие возможности,не надо нигде учиться,никаких военных училищ,никакихакадемий генштаба,раз и по социальной лестнице,прямо в министы!
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Всегда, когда читаешь хвалебные оды в адрес порошенко или , когда вижу фразы - У меня много претензий к порошенко , но он возродил армию или там виру с мовой, то всегда понимаю, что пишет это циничная гадина , которая умная, которая все по6имает и про двуличие, и про казнокрадство , и про мародерство , про его изворотливые попытки слыть реформатором и при этом угробить все антикоррупционные законы. Гадины эти двуличные радовались депортации Саакашвили , а теперь приветствуют Звиробий.
И что теперь - у нашего президента тяжелейшая встреча в Нормандии , где впервые будут отстаиваться не личные корпоративные интересы, но интересы Украины, где мы практически одни против клана евробарыг и путлера. И что в Украине ? А мы собираем майдан. Ну не ё маё!

Как же это подло . Как играет на руку Рашке. Конечно, чт* ничего не получится, но сам факт офигительно говорящий,
Бутусов должен заниматься реформированием армии, но не в оппозиции, если есть жела6ие помочь Украине.
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Уважаемая циничная гадина, ты же тоже знаешь что Саакашвили обвиняется в Грузии в казнокрадстве и сокрытии убийств невинных людей ментами. Чем отличаешься от других гадин?
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Хм. Щось не так . Як може бути "уважаємой" купа бєніного лайна ?
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Бутусова в преЗеденты!
На рояле могет грати пуем и красиво гутарить!
На мове научим, як Зе!
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Пвтор все начинается с определения - Кто Я есть? КТО ЭТО- МЫ( множественное Я)? И какого хрена Я и Мы все здесь делаем? Какого наше Место в этом Мире? Не будет Ничего! Простых не заумных отведов! Для 73 процентов проголосовавших за Зебила Украина как государство Держава - не является ценностью! Это самый страшный факт! Это проблема самоиндификации! Понимаете? Без этого невозможно построить НИЧЕГО, когда ты не знаешь или не понимаешь, кто ты есть? А систему можно выстроить только из целей и задач твоего бренного существования! Общность индивидуальных Я трансформируется в Мы ( народ, нация и т.д.) исходя из доминанты своего понимания! Америка стала сильной благодаря идеи! Идеи построения Нового Света- Нового Мира- где люди будут свободными! 300 лет назад- это было очень актуально для выходцев из Старой, Монархической Европы, где твое место в обществе определялось качеством твоего рождения! И не факт, что если ты родился в семье аристократа- ты обязательно будешь честным и порядочным, но изменить ничего нельзя было. Поэтому и появилась идея- все изначально равны в правах от рождения, без исключения, и лишь только твои дела и способности позволят тебе подняться на вершину Олимпа через социальные лифты института Гражданства. Ничего не имеет значения- ни твой социальный статус, ни количество денег, ни религия, ни цвет кожи, ни пол- только твои способности, труд над собой и твои поступки позволят тебе быть на вершине!
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Нікому навіть в голову не приходила ідея що службовим житлом, військових будуть нагороджувати і робити це вибірково....
боже куди ми рухаємось....
Вдумайтесь військвих нагороджують сертифікатами на право проживати в службовому гуртожитку.....
Що далі?
Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії - Цензор.НЕТ 1173
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Я конечно дииико извиняюсь!!! А этот военный эксперт в армии служил??? Бутусов назвав шість основних проблем розвитку української армії - Цензор.НЕТ 7688
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