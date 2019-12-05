 Спроби Коломойського повернути "Приватбанк" загрожують економіці України крахом, але Зеленський побоюється конфронтації, - FP

Про це пише у статті для FP оглядач Кріс Міллер, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначає, що на кону 5 млрд доларів і відновлення контролю над банківською системою країни, в якій олігархи протистоять уряду України та її західним прихильникам: "Битва ризикує підштовхнути уряд України до банкрутства та економічної кризи. Поки що Білий дім, схоже, цього не помітив" .

Журналіст намагається відповісти на питання, чому українські лідери можуть повернути "Приватбанк" Коломойському?

"Новий президент України Зеленський позиціонує себе як антикорупціонер. Але в нього довга історія ділових відносин із Коломойським, відколи комедійне шоу Зеленського транслювалося на телеканалі Коломойського. Деякі думають, що Зеленський у боргу перед Коломойським. Найімовірніше, Зеленський побоюється, що, якщо він переступить через Коломойського, олігарх спрямує свій телеканал проти Зеленського, нападаючи на президента і знижуючи його популярність", - пише він.

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Міллер також наголошує на риториці МВФ і західних партнерів України: Україні буде важко отримати подальшу фінансову підтримку, поки Київ не гарантує скасування націоналізації "Приватбанку". "Найближчим часом Київ потребує більшого фінансування з боку МВФ, без якого йому буде важко оплачувати рахунки наступного року. Коломойський стверджував, що Україна має поліпшити відносини з Росією і не дивитися на Захід. Він навіть припустив, що, якщо МВФ не надасть більше готівки, можливо, це зробить Росія", - додає він.

"Президентство Зеленського на роздоріжжі. МВФ навряд чи надаватиме подальшу допомогу без гарантій, що гроші будуть витрачені належним чином. В.о. посла США в Києві Вільям Тейлор публічно попередив Зеленського про вплив Коломойського. Але Трамп і держсекретар Майк Помпео мовчали. Якщо самопроголошений американський борець з корупцією справді стурбований верховенством закону в Україні, то зараз саме час щось сказати", - підсумовує Міллер.