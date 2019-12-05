 За підсумками "нормандського саміту" ми готові внести в Раду законопроєкт щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Єрмак

Про це він заявив на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House і "Українською призмою", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За словами Єрмака, в разі успішного проведення "Нормандського саміту" Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про продовження терміну дії закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.
"За підсумками цього саміту ми готові внести на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії цього закону. А на початку наступного року ми готові запропонувати зміни цього закону", - повідомив він.
Зміни, які в цьому випадку, ймовірно, будуть прийняті в наступному році, повинні враховувати домовленості, досягнуті на переговорах в Парижі.
"Серед змін - найперше імплементація формули Штайнмаєра", - підкреслив він.
Єрмак додав, що йдеться виключно про сценарій, який реалізується в разі успішних домовленостей.
"Якщо ми побачимо, що у Росії немає готовності до прогресу, у нас, звичайно, є план Б", - додав він.
В таком случае пусть едет прямо в Ростов.
Рамки того, что произойдет в Париже, уже заданы. 18 ноября по требованию Кремля в Москве был подписан проект будущего соглашения. И, как сообщил рупор помощника Путина Суркова - российский политолог Алексей Чеснаков, документ «Россию полностью устраивает, и она не даст его пересмотреть». Все, что «полностью устраивает» Россию, всегда было убийственно для Украины. В свою очередь, российский «Интерфакс» дает детали и пишет о том, что проект соглашения основывается на «формуле Штайнмайера», не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе. То есть, выборы и легитимизация ЛДНР в составе Украины с фактическим контролем Кремля над анклавом. С украинской стороны этот протокол подписал помощник Зеленского Ермак.
А для того щоб збиратися іти пестити Зєлю треба факти.
Отже, хай їде і робить те що задумав.
А от якщо зробить, тоді треба буде організовувати йому політичну відповідальність. З блекджеком і шинами.
Капитуляция будет делаться маленькими шажочками.
Сегодня поправочка,
завтра один пункт в инструкции
послезавтра маленькое интервью,
через неделю обсуждение законопроекта,
через две недели внесение в порядок голосования
и т.д.
В какой именно день до дебилов вдруг станет понятным то, о чём умные люди уже год говорят ?
Однако, пока одни умные люди капитулируют малыми шажочками, другие умные люди малыми шажочками устраивают акции протеста, организовывают и обучают социально-активных сограждан, и мониторят дебилов.
Когда дебилы наконец-то поймут и перестанут мешать, тогда капитуляция малыми шажочками остановится.
Чем быстрее поймут, тем быстрее остановится.
В общем, как всегда и везде, умные люди оценивают свои возможности к действию с учетом данных мониторинга дебилов.
Зараз час Зєлі робити ставку.
А що буде далі, залежить від отриманого внаслідок його ставки розкладу.
Єрмаку не потрібно.
Зеленському не потрібно.
Отарі зелених овець в Раді не потрібно.
ДЫРУ - ДЫР!
В обратную сторону.
В точку, откуда "мародёр" начал движение.
Мацкальский прихвостень!
Враг Украины!
Вали в Ростов или Лугандон
это был расклад для профи.
а зеленкиным лохам в этом раскладе делать нечего
разве что для капитуляции.
так и скажите, не стесняйтесь.
зебилы вас поддержат