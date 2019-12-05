 За підсумками "нормандського саміту" ми готові внести в Раду законопроєкт щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Єрмак

Про це він заявив на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House і "Українською призмою", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Єрмака, в разі успішного проведення "Нормандського саміту" Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про продовження терміну дії закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

"За підсумками цього саміту ми готові внести на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії цього закону. А на початку наступного року ми готові запропонувати зміни цього закону", - повідомив він.

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Зміни, які в цьому випадку, ймовірно, будуть прийняті в наступному році, повинні враховувати домовленості, досягнуті на переговорах в Парижі.

"Серед змін - найперше імплементація формули Штайнмаєра", - підкреслив він.

Єрмак додав, що йдеться виключно про сценарій, який реалізується в разі успішних домовленостей.

"Якщо ми побачимо, що у Росії немає готовності до прогресу, у нас, звичайно, є план Б", - додав він.