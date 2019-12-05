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 Політика України
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Все про:Зеленський (3773) місцеве самоврядування (54) статус (101) Донбас (13959) нормандська четвірка (743) Єрмак Андрій (45)

 За підсумками "нормандського саміту" ми готові внести в Раду законопроєкт щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, - Єрмак

Помічник президента України Андрій Єрмак розповів про план Зеленського щодо продовження закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Про це він заявив на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House і "Українською призмою", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Єрмака, в разі успішного проведення "Нормандського саміту" Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про продовження терміну дії закону про особливості місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

"За підсумками цього саміту ми готові внести на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії цього закону. А на початку наступного року ми готові запропонувати зміни цього закону", - повідомив він.

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Зміни, які в цьому випадку, ймовірно, будуть прийняті в наступному році, повинні враховувати домовленості, досягнуті на переговорах в Парижі.

"Серед змін - найперше імплементація формули Штайнмаєра", - підкреслив він.

Єрмак додав, що йдеться виключно про сценарій, який реалізується в разі успішних домовленостей.

"Якщо ми побачимо, що у Росії немає готовності до прогресу, у нас, звичайно, є план Б", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163600
 
   
 Топ коментарі
 
Этот Ермак быстрый, как детский понос. Похоже на то, что ЗЕля готов лечь под Куйла.
В таком случае пусть едет прямо в Ростов.
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Иди Сибирь покорять. После саммита Донбасс должен вернуться в Украину. С жителями или без.
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Иди Сибирь покорять. После саммита Донбасс должен вернуться в Украину. С жителями или без.
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Этот Ермак быстрый, как детский понос. Похоже на то, что ЗЕля готов лечь под Куйла.
В таком случае пусть едет прямо в Ростов.
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Погода 8 декабря кстати в Киеве неплохая +4 малооблачно
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в Сибирь, на могилку прапрапрапрадеда донского козачка...
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Хватит брехать,сивохи-ермаки.Украина была без вас,без вас и останется.Не вам решать долю украинцев.
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к этому возомнившему неизвестно что новорощенному дипломату , ранее управлявшему 95 квартала, теперь ходят на поклон кадровые опытные дипломаты из МИДа, согласовывать внешнюю политику Украины, а он кулуарно ведет сепаратные переговоры через бизнес-верхушку раши, типа Ротенберга, с которым у него бизнес...
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"продление закона"____________уже слышу лай бегущих сюда порохоботов...p.s. вот спросите у петиных тузиков - КТО КАЖДЫЙ ГОД, ПЯТЬ ЛЕТ(!) ПРОДЛИВАЛ ЭТОТ ЗАКОН??!!
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Хочеш в мордор вали в луХанск или Маааскву ватник!!!!
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дятел! я хочу что бы у меня в Украине, права для всех украинцев были ОДИНАКОВЫ!
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Какие права? Давать боевикам полномочия и признать что это будто гражданский конфликт? И снять с россии ответственность ?Или ты из тех что это апалченцы и рос войск нет?
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упоротый! я живу не в лугондоне - в ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ области. никакого "особого статуса" у лугондонцев быть НЕ ДОЛЖНО.
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ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА, РОДИНУ ПРОДАВАТЬ5 Дек 2019 07:17:00

Рамки того, что произойдет в Париже, уже заданы. 18 ноября по требованию Кремля в Москве был подписан проект будущего соглашения. И, как сообщил рупор помощника Путина Суркова - российский политолог Алексей Чеснаков, документ «Россию полностью устраивает, и она не даст его пересмотреть». Все, что «полностью устраивает» Россию, всегда было убийственно для Украины. В свою очередь, российский «Интерфакс» дает детали и пишет о том, что проект соглашения основывается на «формуле Штайнмайера», не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе. То есть, выборы и легитимизация ЛДНР в составе Украины с фактическим контролем Кремля над анклавом. С украинской стороны этот протокол подписал помощник Зеленского Ермак.
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Розумієш... це лише очікування.
А для того щоб збиратися іти пестити Зєлю треба факти.
Отже, хай їде і робить те що задумав.
А от якщо зробить, тоді треба буде організовувати йому політичну відповідальність. З блекджеком і шинами.
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а ты думаешь, что вся эта капитуляция сделается в один момент и сразу станет всё понятно ? )))

Капитуляция будет делаться маленькими шажочками.

Сегодня поправочка,
завтра один пункт в инструкции
послезавтра маленькое интервью,
через неделю обсуждение законопроекта,
через две недели внесение в порядок голосования

и т.д.

В какой именно день до дебилов вдруг станет понятным то, о чём умные люди уже год говорят ?
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Ну конечно маленькими шажочками.
Однако, пока одни умные люди капитулируют малыми шажочками, другие умные люди малыми шажочками устраивают акции протеста, организовывают и обучают социально-активных сограждан, и мониторят дебилов.
Когда дебилы наконец-то поймут и перестанут мешать, тогда капитуляция малыми шажочками остановится.
Чем быстрее поймут, тем быстрее остановится.
В общем, как всегда и везде, умные люди оценивают свои возможности к действию с учетом данных мониторинга дебилов.
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Тут як в покері. Є ставки, можливості і оцінки.
Зараз час Зєлі робити ставку.
А що буде далі, залежить від отриманого внаслідок його ставки розкладу.
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Не тре цей закон подовжувати - вмер, так вмер... Наступний закон потрібно буде розробляти вже окремо від мінських домовленостей...
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кому потрібно буде розробляти ?

Єрмаку не потрібно.
Зеленському не потрібно.
Отарі зелених овець в Раді не потрібно.
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вони й не повинні цього робити... Їм, як тому цапу Івану, з анекдоту - мавпу годувати й на кнопки не натискати...
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Никакой закон об особом статусе уже не пройдёт. Поезд уже ушёл.
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Прям вижу статью конституции, жителям ордло гарантируется право на колбасу по 2-20, валенки и балалайку. Они же этого хотят? Кстати в россии тож нема колбасы по 2-20, тут нестыковочка.
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Йолочка прходь!!!!!! Зачекалися вже, бо скоро нікому чекати буде.
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И этот пошел по следам предателя-мародера.
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по следам.

В обратную сторону.

В точку, откуда "мародёр" начал движение.
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т.е. х#йло написал сценарий для обоих - для некоего "путина" и марионетки "зе". режиссер (смотрящий) - ермак. P.S. ЗЕпроданцы просрут уникальный шанс продиктовать рф наши условия. Украина, в смысле газовый транзит, им необходим до зарезу. Потому они подвинулись на саммит.
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Тільки що писалось про конституційну реформу, тепер продовження дії закона - ці зелені ідіоти хоч самі розуміють, що вони мелють. Чи вони всі спочатку щось льопнуть, а потім думають: "А що ми взагалі-то ****.нули?"
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Тодько через референдум и йолку для вашей шоблы сепарской!
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Зеля президент Лугандону.Треба його відправити до Донецька.
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Проблема в том, что зеленые долпоепы даже не будут знать за что они будут голосовать, там интелекта у 90% в партии СН как у зеленой мартышки.
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Кто это??
Мацкальский прихвостень!
Враг Украины!
Вали в Ростов или Лугандон
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Така прокремлівська жирна гнида , що куди там українським вошам типу зєлі . Хоча пиуть що Кнессет вже виділив 84 млрд . за землю для Нового Ізраїлю.
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а зачем продлевать? умерла так умерла..))))
это был расклад для профи.
а зеленкиным лохам в этом раскладе делать нечего
разве что для капитуляции.
так и скажите, не стесняйтесь.
зебилы вас поддержат
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У цього мудака сьогодні що,бенефіс на Цензорі?
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