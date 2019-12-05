 Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки вона передбачена Мінськими домовленостями.
"Україна готова виконати положення "мінських домовленостей", яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації", - заявив він.
"Про жодну федералізацію не йдеться", - додав помічник президента.
Єрмак пояснив, що зміни Конституції, про які йдеться, стосуватимуться передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, які стосуються ОРДЛО.
"Окремі райони Донецької та Луганської областей можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія", - додав він.
Єрмак також висловив впевненість, що це не становитиме загрози цілісності України.
Хто за - лайк
это что еще за дополнительные конституционные! полномочия террористам, коллаборантам и прочей манкуртской сволочи?
еще больше убивать и грабить Украину, но теперь на законных, конституционных правах? а, теперь еще Украина им и платить будет за сей нелегкий труд, платить в первоочередном порядке...
он **...тый, чтоб Вы поняли... несите следующего, а это обратно в квартал, играть на пианино.
Ну, а если можешь отбить военным путем, попутно напхав России, так вперед и с песней. А то, плеать, расписживаем Украину, на корню, а потом ходим, как в известном кино: "Где ты, Федя... Где ты, Федя..."
Ну и нормально. Такой вариант вполне приемлем. А уж если, ребята, хотим всех нахер посылать, то тода пистить нужно меньше, экономику и армию переводить на принципиально новый уровень. А то хотим высраться и не надуться. Не бывает такого.
Вас 20+ лет держали за яйца крымской автономией, потом её оторвали, но одновременно потеряли рычаги давления - значит надо было придумать новую автономию (как бы она ни называлась), чтобы опять качать страну. В результате придумали . . .
Отказывайтесь, фиксируйте линию фронта, блокируйте, превращайте эту территорию в пустыню, из которой бегут люди, иногда стреляйте и скачками по километру откусывайте.
Хрен с ним, что тогда Запад санкции отменит - захочет, и так отменит, а если они ему нужны, то и так не отменит, Минск тут ни при чём.
Минские соглашения были нужны для передышки, мы её использовали, теперь уже пора ими подтереться - это не международный договор, парламент их не ратифицировал.
И вообще, иностранные государства не вправе диктовать нам наше конституционное устройство - это и есть независимость . . .
Уроды. Заткните уже кто-то этого Ермака.
Скоро и Рассейка поплатится своими территориями, за воровство путинской команды. Чудес не бывает.