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 Політика України
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 Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак

У команди президента України є готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в "нормандському форматі", але обіцяють обмежити ці зміни питаннями децентралізації, а не федералізації.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки вона передбачена Мінськими домовленостями.

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"Україна готова виконати положення "мінських домовленостей", яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації", - заявив він.

"Про жодну федералізацію не йдеться", - додав помічник президента.

Єрмак пояснив, що зміни Конституції, про які йдеться, стосуватимуться передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, які стосуються ОРДЛО.

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"Окремі райони Донецької та Луганської областей можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія", - додав він.

Єрмак також висловив впевненість, що це не становитиме загрози цілісності України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163597
 
 
 Топ коментарі
 
Україна достроково припинить повноваження влади Зеленського у випадку таких поступок ворогу!
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***
удивительно и печально (!!!).... но
Украина - единственная, наверное, страна в Мире,
которая ведет переговоры с террористами
и готова переписать свою Конституцию по их требованию...
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Если с такой реформой согласится россия, то это будет означать, что эта реформа будет нести очень тяжёлые последствия для Украины. Каким бы путин ни был, но лохом он точно не является.
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Какая Украина готова ? 95 квартал готов,это понятно,а вот то что остальные большие сомнения !
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Поздно сомневаться, большинством проголосовавших отдана власть и президенту и Верховной Раде. В следующий раз наше мнение спросят через пять лет, а может уже и не спросят.
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Ермака на гиляку!Падлюка повина висіти.
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"Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия" - дополнительные полномочия получит РФ, так как ОРДЛО ей подчиняются и полностью от неё зависят. На кого работает Зеленский и его команда?
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А ЧТО ЗАКОНА О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НЕТ? У ПОРОХА- БЫЛ И НОРМАЛЬНО ПРОДВИГАЛСЯ
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В таком случае Украину ждет раскол: настоящие украинцы с таким решением никогда не смирятся и не будут с предателями и убийцами жить в одной стране.
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Зе капитулирует и сдает вас Путину ! Петяботы когда на майдан?
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Это будет очередной удар по России и Медведчуку от Зеленского
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А вдруг даст полномочия гасить русню?))
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Фууу, как достали наперсточники во власти. Всем понятно что это замена терминов - красивая обертка для "патриотов"которая никак не меняет сути политического действия
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Предполагаю что майдан нужен более Зеленскому чем Пете как бы это ни странно звучало - тогда у Коломойского будут полностью развязаны руки ......
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так может проще послать взвод ССО....Запад пемограет..повозмущается..а потом скажет что это было нужно в интересах Украины..и мы все забудем кто такой Каломойский
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Ну если билеты на Ростов есть ,то тогда конечно ... ничего вы не проведёте ибо это развал Украины практически моментальный и поэтому я бы не советовал ...
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Вот консерва ***** окончательно и вздулась. Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4058
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вот эта мощный удар по рассии еще пару таких картинок и раша развалится!
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Пусть хотя бы Ермак развалится, а твоя параша следом за ним.
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Больше визга мацкалик больше истерики!
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Єрмак має змінити прізвище на МУДАК.

Хто за - лайк
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Те, що він каже і робить, говорить, що він співробітник однієї із спецслужб РФ або працює на них. В СБУ, СЗР ще є патріоти, чи зі зміною влади і патріотизм зник??
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Чтобы решить эту проблему на компромиссы идти придется в любом случае, так что страшного в этом ничего нет. Тем более тот же Крым тоже имел дополнительные полномочия и никто про зраду слюной не брызгал. Зеленскому хочется пожелать, чтобы делал что должен, не обращая внимания на визги псевдопатриотов и политических лузеров-аппнонентов.
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если логика и причинно следственные связи ощущаешь то наверное должен был вспомнить, что в итоге пол подобной схеме крым и отчекрыжили от Украины, хочешь ещё пару областей с таким же статусом? А потом новасосия вставай?
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Хочется пожелать и тебе,и зеленскому-идите в .опу.
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кацапа, йди. і не просто йди, а йди на йух, строєм і з піснею.
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Безпомощный визг воевого дерьма)))) Бальзам на душу)))
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Украина готова провести конституционную реформу: ОРДЛО могут получить дополнительные полномочия, - Ермак



это что еще за дополнительные конституционные! полномочия террористам, коллаборантам и прочей манкуртской сволочи?
еще больше убивать и грабить Украину, но теперь на законных, конституционных правах? а, теперь еще Украина им и платить будет за сей нелегкий труд, платить в первоочередном порядке...
он **...тый, чтоб Вы поняли... несите следующего, а это обратно в квартал, играть на пианино.




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По дявять грамм свинца им додатково а не полномочия!
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От такого количества свинца твой диван развалится раньше чем раша!))))
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На превеликий жаль,команді шмарклі нема кому протистояти.
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К чему этот поросячий звиздещь . Или не устали от этих рехформаторов ?Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4457
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стомився попрацюй !
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Не ну шо безвиз и томас !Плюс соя рапс семечки мед - 1 место в мире !Тока почему то по ввп 137 место в мире - как так ?
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Патамушта такие далпаопы скрепна -духовные в Украине как ты есть, патаму и такое место.
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Лол я не Петя и 5 лет не был у власти !
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А до Пети, когда вы с Виктором Федоровичем у власти были,мы по ввп в первую мировую десятку входили?
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Хахахахаха то есть ты подтверждаешь что твой петя хуже федоровича !))
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Ти сучий Єрмак приїдь в Київ і повтори це на Майдані КУРВО!
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Ермак, **** кассапская, а скажи ка мне, какого хрена Львовская область или мой родной Киев хуже вашего Донецка и Луганска? Потому что не взяли в руки оружие, и не провозгласили независимые государства? Заодно и вас всех " крыворожских" у..банов не расиреляли на подвалах? Заодно Медведчуков, Шуфричей и прочую п..добратию не отправили на Ростов? Отведь, муд ило , чем эти регионы хуже Даунбасса и Лугандона???
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Львов и твой родной Киев не просрали, бездарно, кацапам, как Донецк и Луганск. А уж если просрали, то теперь нужно рассчитываться. Главное, чтобы уступки не носили принципиальный характер. В рамках децентрализации вполне прокатит.
Ну, а если можешь отбить военным путем, попутно напхав России, так вперед и с песней. А то, плеать, расписживаем Украину, на корню, а потом ходим, как в известном кино: "Где ты, Федя... Где ты, Федя..."
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кто не доволен? ты, и ты..? так, все не довольные к *****, у него и спрашивайте, - *****, шо за дела? и с собой берите оружие, - отвечать будет честнее.
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Шаурмак може отримати додатковий срок, за цю зелену звіздьож.
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Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8475 Николай Иванов 00d1716d
Ну и нормально. Такой вариант вполне приемлем. А уж если, ребята, хотим всех нахер посылать, то тода пистить нужно меньше, экономику и армию переводить на принципиально новый уровень. А то хотим высраться и не надуться. Не бывает такого.
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Ермак хочет вернуть Дебальцево обратно в Украину - только мирным путем!
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Ты не читал законы ДНР??? Вся Донецкая область это ДНР и Ермак (Зеленский) с этим согласен.
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Офис преЗЕдента прекрасно знает про этот закон ДНР. Если ты еще не понял, то 95 квартал хочет ДНР и ЛНР ввести в состав Украины и дать им особый статус. Будем содержать их, вооружать и обслуживать. Как Москва обслуживает Чечню.
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Облазил весь сайт офиса президента нигде такого не нашел Откуда Вы это взяли ? ссылку можно уважаемый петябот?
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Кого ты слушаешь? Это же вафельная порошенковская ботоферма хреначит. Этот винницкий жлоб столько у нас украл денег, за 5 лет правления, шо свободно содержит батальоны интернет-пропагандистов.
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Всмысле? Неужели это все что они пищут сами и придумывают?
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У тебя? Денег? Была у собаки хата,пошел дождь,она сгорела!
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Это уже открытые заявления про капитуляцию
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"Открытое заявление про капитуляцию" - это когда Крым отдали Путину, без боя, и Луганск с Донецком, в придачу. Вас не поймешь, порошенок: вы или грабьте или Родину защищайте, хитрованы ипаные. А теперь за вас гавно все должны разгребать, лжепатриоты-воровайки.
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Удел таких свинопасов,как ты, всю жизнь разгребать дерьмо. Вот и занимайся тем,что лучше всего умеешь,зеидиот!
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Идиоты, отказывайтесь нафиг вы от тех минских соглашений.
Вас 20+ лет держали за яйца крымской автономией, потом её оторвали, но одновременно потеряли рычаги давления - значит надо было придумать новую автономию (как бы она ни называлась), чтобы опять качать страну. В результате придумали . . .
Отказывайтесь, фиксируйте линию фронта, блокируйте, превращайте эту территорию в пустыню, из которой бегут люди, иногда стреляйте и скачками по километру откусывайте.
Хрен с ним, что тогда Запад санкции отменит - захочет, и так отменит, а если они ему нужны, то и так не отменит, Минск тут ни при чём.
Минские соглашения были нужны для передышки, мы её использовали, теперь уже пора ими подтереться - это не международный договор, парламент их не ратифицировал.
И вообще, иностранные государства не вправе диктовать нам наше конституционное устройство - это и есть независимость . . .
Уроды. Заткните уже кто-то этого Ермака.
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Борзый? Можешь без Запада? Ну давай, дерзай... Если бы не США, тебя бы уже давно казачки пердолили, рассейские. Такой ты независимый, шо аж страшно...
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О,так ты,тварь зеленая, еще и извращенец! Все об анале мечтаешь?
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Тебя отодрать - это не извращение, а вполне в пределах нормы.
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На словах децентрализация по факту будет федерализация. Вот вам и власть предателей пока украинский народ в коме. Главное проснуться до Геноцида.
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Более того приедет НКВД лагеря и голодомор !
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Пережили ворюгу Порошенко, переживем и децентрализацию.
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Поросячие . Вы смешные . А в принципе , пока не удалят Ахметку , Порося , Косюка , Украина будет ниже Зимбабве .
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Я хотел бы одно . Свыню поставить на Крещатеке и задать вопрос , Почему ты такое чмо .?
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Зелені чоловічки уже в вищих органах влади України. Вони хочуть приєднати Україну до ОРДЛО. Вони зробили нас разом.
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****** им на воротник, а не дополнительные полномочия.
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Скажіть :Єрмак ,Богдан,Коломойський,Шифір,Сивоха та інші ,вони на яку країну працюють ? таке враження, що точно не на Україну.Що ж баравни обрали Голобородька.
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Проблема лгандона решается просто. Нужны деньги что бы купить, и нужна армия что бы зачистить. А потом долгая работа по интеграции этой территории обратно в Украину. Пример в парашке - республика Ичкерия, или обратный пример Северная турецкая республика кипр... э
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А где ж денег-то взять, если каждая новая власть все расписживает, на корню? Они же, сволочи хитрожопые, хотят и страну разворовать и ее территориальную целостность сохранить. А такого не бывает.
Скоро и Рассейка поплатится своими территориями, за воровство путинской команды. Чудес не бывает.
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воно то поняло, а от 73% зедебілів досі не зрозуміли - яке г вони обрали.
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Все ждут славных побед, а он зраду зрадную готовит
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