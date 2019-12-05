 Перша зустріч Джуліані в Києві відбулася з нардепом Деркачем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рудольф Джуліані прилетів до Києва. Ми відразу зустрілися з ним щодо питання створення міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція", - написав Деркач на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп нагадав, що Україна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції.

"Зокрема, йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України. Один із таких прикладів – проект "Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні". Використання цієї допомоги розслідується в рамках кримінального провадження, відкритого 16 березня 2016 року", - повідомив Деркач.

За його словами, американський уряд виділив $4,4 млн на цей проект. Одержувачами були Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація, Центр протидії корупції та інші обрані неурядові організації.

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"Згідно з планом спільних дій і планом закупівель, підписаним 30 вересня 2019 року Леваном Дучідзе, директором IDLO в Україні, та Русланом Рябошапкою, генеральним прокурором України, величезні кошти буде витрачено на кейтеринг, банкети, готелі, експертів тощо. Зокрема, $185 тис. - на міжнародні експертні послуги, послуги експертів IDLO, послуги перекладу. 200 тис. - на оренду приміщень і обладнання. 295 тис. - на консалтинг, послуги охорони, переклад, друк, страховку, мобільний зв'язок, офісні меблі тощо", - зазначив Деркач.

У зв'язку з цим, написав нардеп, разом із Джуліані він обговорив його участь у створенні міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". У Верховній Раді така група може бути оформлена як міжфракційне об'єднання.

"Для нас буде дуже корисною участь Джуліані у створенні цієї групи. Зокрема, він може допомогти із входженням до групи міжнародних експертів, аналітиків, журналістів і всіх тих, хто спроможний реалізувати завдання групи та бути корисним стратегічним відносинам України та США", - заявив Деркач.

Також він повідомив, що разом із колегою-парламентарієм із фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським направили листи з закликом до участі у формуванні групи до голови Сенатського юридичного комітету Ліндсі Грема, члена комітету з розвідки Девіда Нунса, а також глави офісу Білого Дому Міка Малвейні.

"Упевнений, що залучення до роботи групи учасників, як з боку України, так і з боку США, допоможе дати максимально об'єктивну оцінку фактам неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України. А також допоможе відновити дружні відносини між стратегічними партнерами - Україною і США", - резюмував Деркач.

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Як нагадав народний депутат, згідно зі звітом Рахункової палати України від 2017 року, на початку 2015 року діяли 440 проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) загальною вартістю понад $5,2 млрд. Станом на 1 липня 2017 року кількість проектів МТД зменшилася до 390 з підвищенням вартості до $5,3 млрд. Ця допомога не була спрямована на стратегічні напрями розвитку нашої країни. Крім того, ефективність реалізації проектів і ефективність використання допомоги державними структурами не оцінювалася.