 Перша зустріч Джуліані в Києві відбулася з нардепом Деркачем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рудольф Джуліані прилетів до Києва. Ми відразу зустрілися з ним щодо питання створення міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція", - написав Деркач на своїй сторінці у Facebook.
Нардеп нагадав, що Україна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції.
"Зокрема, йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України. Один із таких прикладів – проект "Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні". Використання цієї допомоги розслідується в рамках кримінального провадження, відкритого 16 березня 2016 року", - повідомив Деркач.
За його словами, американський уряд виділив $4,4 млн на цей проект. Одержувачами були Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація, Центр протидії корупції та інші обрані неурядові організації.
"Згідно з планом спільних дій і планом закупівель, підписаним 30 вересня 2019 року Леваном Дучідзе, директором IDLO в Україні, та Русланом Рябошапкою, генеральним прокурором України, величезні кошти буде витрачено на кейтеринг, банкети, готелі, експертів тощо. Зокрема, $185 тис. - на міжнародні експертні послуги, послуги експертів IDLO, послуги перекладу. 200 тис. - на оренду приміщень і обладнання. 295 тис. - на консалтинг, послуги охорони, переклад, друк, страховку, мобільний зв'язок, офісні меблі тощо", - зазначив Деркач.
У зв'язку з цим, написав нардеп, разом із Джуліані він обговорив його участь у створенні міжпарламентської групи "Друзі України СТОП корупція". У Верховній Раді така група може бути оформлена як міжфракційне об'єднання.
"Для нас буде дуже корисною участь Джуліані у створенні цієї групи. Зокрема, він може допомогти із входженням до групи міжнародних експертів, аналітиків, журналістів і всіх тих, хто спроможний реалізувати завдання групи та бути корисним стратегічним відносинам України та США", - заявив Деркач.
Також він повідомив, що разом із колегою-парламентарієм із фракції "Слуга народу" Олександром Дубінським направили листи з закликом до участі у формуванні групи до голови Сенатського юридичного комітету Ліндсі Грема, члена комітету з розвідки Девіда Нунса, а також глави офісу Білого Дому Міка Малвейні.
"Упевнений, що залучення до роботи групи учасників, як з боку України, так і з боку США, допоможе дати максимально об'єктивну оцінку фактам неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України. А також допоможе відновити дружні відносини між стратегічними партнерами - Україною і США", - резюмував Деркач.
Як нагадав народний депутат, згідно зі звітом Рахункової палати України від 2017 року, на початку 2015 року діяли 440 проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) загальною вартістю понад $5,2 млрд. Станом на 1 липня 2017 року кількість проектів МТД зменшилася до 390 з підвищенням вартості до $5,3 млрд. Ця допомога не була спрямована на стратегічні напрями розвитку нашої країни. Крім того, ефективність реалізації проектів і ефективність використання допомоги державними структурами не оцінювалася.
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Перекладаю: агент агента кацапії у США трампа, зустрівся з агентом кацапії в Україні деркачем.
Деркач многолетний агент ФСБ, вместе со своим корефаном Сивковичем..
Джулиани нужно еще встретиться серийным убийцей и педофилом-насильником.. и тогда, командировка в Украину будет считаться успешной!
ЗЫ. Деркач это канал ФСБ для вброса в окружение Трампа нужной дезы.. и подается это так, как буд-то Украина снова что-то мутит против Америки.. Я бы на месте Зеленского и Баканова, посадил бы Деркача на вилы.. Эта тварь откровенно гадит!
Нардеп и долларовый мультимиллионер Андрей Деркач называет себя "другом Украины".
Александр Яневский
@yanevskyy 14 ч
17 октября Мик Малвэни подтвердил, что причиной заморозки предоставления Украине помощи Трампом было рычагом влияния, чтобы вынудить Украину начать конспирологическую теорию, что Украина вмешалась в выборы в 2016.
@yanevskyy 16 ч
Утром 25 июля - менее чем за 30 минут до телефонного разговора Зе с Трампом - #Волкер отправил СМС #Ермак'у: "есть новость от БД. Если президент Зе убедит Трампа, что он проведет расследования, дата визита в Вашингтон будет у нас в кармане. Успехов!" Зеленский последовал совету Волкера.2 августа 2019 Ермак встретился с Джулиани в Мадриде. Они договорились, что Украина выступит с заявлением, а также обсудили дату встречи Зеленского с Трампом в Белом доме.
12 августа Ермак выслал Волкеру черновик заявления, но в нем не было конкретных слов о двух расследованиях. Письмо было переслано Джулиани. Он заявил, что расследования не были указаны. Волкер внес необходимые правки, и отослал отредактированное заявление Ермаку.
Ермак пытался уклониться от вмешательства во внутренние американские дела, и поинтересовался у Волкера, обратился ли Минюст США по вопросу расследований к Украине официально. ... Ответ был отрицательным, поскольку расследование иностранным правительством американского гражданина "по политическим мотивам" идет "абсолютно вразрез" с тем, что США продвигают в Восточной Европе, особенно в вопросе верховенства закона.
Волкер согласился с Ермаком, что объявление о расследованиях может выглядеть, как вмешательство во внутреннюю американскую политику, и заявление было временно отложено. Сондленд продолжал настаивать о необходимости заявления вплоть до начала сентября 2019. Сондленд объяснил Ермаку, что условием предоставления помощи является объявление о начале расследований.
7 сентября Трамп и Сондленд пообщались по телефону. Сондленд сказал коллеге, что президент заявил, что "не было услуги за услугу", но от Зеленского требовалось сделать заявление, чтобы помощь была предоставлена.
В начале сентября Зеленский был готов выступить с заявлением относительно расследований. Для этого было забронировано выступление на CNN. 9 сентября три комитета Палаты представителей заявили о начале расследования против президента Трампа и Джулиани.11 сентября президент Трамп разморозил предоставление Украине финансовой помощи. Объяснения, почему она была заморожена так и не последовало.
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20191203_-_full_report___hpsci_impeachment_inquiry_-_20191203.pdf
Это человек уничтоживший в Америке мафию в 90-х невероятно деятельный
А раз поехал к Деркачу, значит, дела совсем плохи, дым идет со всех сторон и под всю их гоп-компанию тоже могут нарыть много чего.
Цитата с "Антикор": Следует упомянуть еще одну компанию, которая причастна к газовой схеме, и играла в ней не последнюю роль - Highrock Properties Ltd. Это дочерняя структура Highrock Holdings. Ее учреждал личный адвокат Семена Могилевича - Зеев Авербух-Гордон. Представительство в Украине возглавлял Дмитрий Фирташ. В это время «Нафтогаз Украини» курировал Юрий Бойко. Его считают ставленником Деркачей (Леонид Деркач - Председатель СБУ; и его сын Андрей), одного из самых влиятельных кланов, ослабевшего после «кассетного скандала», имевшего тесные связи с Могилевичем. Дмитрий Васильевич и Юрий Бойко становятся не только партнерами, но и лучшими друзьями.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/107184-dmitrij_firtash._istorija_ternopoljskogo_milliardera
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша...