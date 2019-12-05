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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6276) рейдерство (195)

 Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про боротьбу з рейдерством

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №0858 "Про внесення змін до Земельного кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству" з техніко-юридичними правками.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 362 народні обранці.

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"При впровадженні цього законопроєкту Держреєстр і Держгеокадастр будуть діяти не в напівавтоматичному, а в автоматичному режимі обміну інформацією, законопроєкт зобов'язує оцифрувати всі наявні в Держгеокадастрі відомості про раніше видані державні акти і зареєстровані договори оренди і внести ці відомості в кадастр у максимально стислі терміни, також вводяться запобіжники з приводу підробки документів нотаріального типу", - заявив глава парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський (фракція "Слуга народу"), представляючи законопроєкт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163594
 
 
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Посадите Коломойского. Это будет самая лучшая борьба с рейдерством.
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Это что ж, на игарьвалерича решили наехать?

Или там будут исключения?
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Будут. Прям в тексте будет записано: "ст. 1 Посадить Коломойского" п.1 Прикінцевих положень "На Игарьвалерича закон не распространяется". Но какого-то Коломойского посадят.
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ну слава богу...кнопочку нажал - нет коррупции, вторую кнопочку нажал - нет рейдерства...
***
я понимаю, сколько бы тебе не было лет и какую бы должность ты не занимал, но если двухлетний ребенок тебе.. протягивает игрушечную мобилку - ты должен ответить
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