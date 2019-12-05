 "Від цього ніде дітися", - Лавров знову заявив про необхідність діалогу Києва з представниками ОРДЛО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Розраховуємо, що саміт у "нормандському форматі", який має відбутися в Парижі, додасть імпульсу реалізації мінського комплексу заходів", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у четвер у Братиславі на міністерському засіданні ОБСЄ.
"Ключовим елементом врегулювання - і від цього ніде дітися - залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом", - наголосив Лавров.
Він заявив, що Росія "підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні". "Очікуємо публікації чесних доповідей цієї місії про жертви і руйнування цивільної інфраструктури на Донбасі", - сказав російський міністр.
Медведев не знает, получится ли это у Зеленского.
"Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду "деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались", - считает он.
- Что вам надо?
- Поговорить!
- Сколько вас?
- Двое, ДНР и ЛНР!
- Вот и поговорите между собой.
Це парадна форма радника РНБО давньовічних часів Зєлєнського паханату.
На сьогодні вже можна на 100% стверджувати. Зеленський - Державний зрадник!!!!!!!!!!!!! Люди , ми маєм вийти на майдан і мирно відсторонити його від влади. Після цього Верховна Рада має призначити дострокові вибори президента України
Дурнику це вам "От этого никуда не уйти", ви ж їх кидати будете напризволяще, а ми просто споряджатимемо (кого в буцегарню, а кого і в землю метра на 2).