 "Від цього ніде дітися", - Лавров знову заявив про необхідність діалогу Києва з представниками ОРДЛО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Розраховуємо, що саміт у "нормандському форматі", який має відбутися в Парижі, додасть імпульсу реалізації мінського комплексу заходів", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у четвер у Братиславі на міністерському засіданні ОБСЄ.

"Ключовим елементом врегулювання - і від цього ніде дітися - залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом", - наголосив Лавров.

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Він заявив, що Росія "підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні". "Очікуємо публікації чесних доповідей цієї місії про жертви і руйнування цивільної інфраструктури на Донбасі", - сказав російський міністр.