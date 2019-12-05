 Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка

Про це Лайчак заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я хотів би висловити мою подяку за відмінну і цінну роботу мого спеціального представника в Україні і в Тристоронній контактній групі посла Мартіна Сайдік, а також офіційно оголосити про призначення посла Хайді Грау його наступницею", - підкреслив Лайчак.

Грау з серпня 2015 року очолювала відділ з питань гуманітарної безпеки Департаменту (міністерства) закордонних справ Швейцарії. У 2012 році вона була призначена головою Цільової групи головування ОБСЄ. З 1997 року обіймала різні дипломатичні посади в Берні, Москві та Нью-Йорку.

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