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Все про:ОБСЄ (2340) Сайдік (153) Лайчак (35) Грау Хайді (1)

 Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка

Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ і з європейських питань Словацької Республіки Мирослав Лайчак оголосив про призначення швейцарського посла Хайді Грау (Heidi Grau) новим спеціальним представником в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Лайчак заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Братиславі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я хотів би висловити мою подяку за відмінну і цінну роботу мого спеціального представника в Україні і в Тристоронній контактній групі посла Мартіна Сайдік, а також офіційно оголосити про призначення посла Хайді Грау його наступницею", - підкреслив Лайчак.

Грау з серпня 2015 року очолювала відділ з питань гуманітарної безпеки Департаменту (міністерства) закордонних справ Швейцарії. У 2012 році вона була призначена головою Цільової групи головування ОБСЄ. З 1997 року обіймала різні дипломатичні посади в Берні, Москві та Нью-Йорку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ виконала всі поставлені завдання для саміту "нормандської четвірки", - Сайдік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163590
 
 
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сайдіку медаль гру і дача в анапі забезпечена
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Ага, а теперь швейцарка будет медали и дачи зарабатывать....... Тоже в Нерезиновой потерлась......
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Кстати,там в швейцарских Альпах, говорят, базу террористов ГРУ нашли.
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вони там всі ще з часів лєніна ошиваються, підривають європейські уклади
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...у новенькой тоже московский след в багаже...на весь эвросоюз без мацковских связей кадров нет...карма такая печатью царской отмечена на этом обсе висит что ли ... Грау призначена новим спецпредставником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Сайдіка - Цензор.НЕТ 3749...
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