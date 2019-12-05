 "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук

Як розповіла журналістам у кулуарах сама Верещук, Бужанський просив Гео вибачитися перед нею за грубу форму висловлення в її сторону під час листування в месенджері фракції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я сьогодні зворушена і вражена своїми чоловіками у фракції "Слуга народу", які абсолютно і безапеляційно не терпітимуть, коли над жінкою хтось намагається таким чином піднятися ... Я вчора його попросила, будь ласка, знайди час і вибачся. Тому що матом писати недобре, взагалі некрасиво, не тільки до колеги по фракції. Я попросила керівника фракції вранці, він бачив це листування, це листування бачили жінки з нашої фракції, чоловіки, і мені було незручно навіть, як я можу пояснити, що так не можна", - сказала Верещук.
Вона каже, що Бужанський і Лерос не билися, а спілкувалися.
"Бійки ніякої не було, до нього підійшов Максим і попросив вибачитися. Він (Лерос. - Ред.) почав заперечувати якимось чином. Я там не була і не бачила, і тим більше не хотіла, щоб так сталося", - сказала Верещук.
Водночас Верещук не стала розповідати, з якого приводу до неї звертався в грубій формі Лерос.
Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали.
бабу не поделили?
Ну, а що Ляшку можна, а Бужанському ні?
Подивимось як буде діяти зелені слуги.
А это важно...
Що відбулося? Ну посперечалися два чоловіка. Але не "шлюху не поділили", тобто сперечалися не за право злигатися з колегою по фракції, а через образу жінки лайливими словами. Хтось нагрубіянив, хтось заступився. З'ясували стоснки. Тут відбулося щось надзвичайне? Чи у раді вперше б'ються?
Але низькі люди вже охрестили жінку "шлюхою", чоловіків - худобою... і ви це робите через політичні розбіжності? Це сором.
и не какай в мой горшок!
Заберай свои какашки,
Отдавай мои бумажки!
Фракція Дебілів!
Это все равно,что вытащить из маршрутки на Петровке людей следующих куда то на Троещину,и создать из них фракцию.
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:
В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.
В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г
Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.
В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.
Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128
В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.
Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201
В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_55845080-959a-4e3c-b4d0-8835ddeb1df7
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.
Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу.. Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.
«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
В интервью он также отметил, что вновь избранные депутаты Верховной Рады могут проголосовать за отмену празднования 9 мая в стране, и если это произойдет, он обязательно у них спросит, что ж они за дебилы такие?
https://replyua.net/news/politika/160250-edinstvennyy-rezultat-maydana-legalizaciya-nacizma-buzhanskiy-vystupil-s-gromkim-zayavleniem.html
Депутат от партии президента Максим Бужанский прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти. Как передает replyua.net, депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.
«Что удалось: легализовать нацизм, оказать бесценную поддержку избирательной кампании партии За Життя, максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский. По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан. Также у Вятровича не получилось дотянуться до 130 миллионов гривен, которые были выделены в бюджете на следующий год для института.
«Декоммунизацию в заслугу не ставлю. У каждого приличного человека она произошла в конце восьмидесятых, а в 21 веке, довести пенсионеров до тотальной нищеты, а потом попрекать их ностальгией к чему то, это не декоммунизация. Это депенсионеродизация», - добавил депутат.
Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0