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 Політика України
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Все про:ВР (6276) бійка (482) Бужанський (8) Верещук (38) Лерос Гео (4)

 "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук

Нардепи від "Слуги народу" Максим Бужанський і Гео Лерос побилися в парламенті через свою колегу по фракції Ірину Верещук.

Як розповіла журналістам у кулуарах сама Верещук, Бужанський просив Гео вибачитися перед нею за грубу форму висловлення в її сторону під час листування в месенджері фракції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні зворушена і вражена своїми чоловіками у фракції "Слуга народу", які абсолютно і безапеляційно не терпітимуть, коли над жінкою хтось намагається таким чином піднятися ... Я вчора його попросила, будь ласка, знайди час і вибачся. Тому що матом писати недобре, взагалі некрасиво, не тільки до колеги по фракції. Я попросила керівника фракції вранці, він бачив це листування, це листування бачили жінки з нашої фракції, чоловіки, і мені було незручно навіть, як я можу пояснити, що так не можна", - сказала Верещук.

Вона каже, що Бужанський і Лерос не билися, а спілкувалися.

Також дивіться: "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО

"Бійки ніякої не було, до нього підійшов Максим і попросив вибачитися. Він (Лерос. - Ред.) почав заперечувати якимось чином. Я там не була і не бачила, і тим більше не хотіла, щоб так сталося", - сказала Верещук.

Водночас Верещук не стала розповідати, з якого приводу до неї звертався в грубій формі Лерос.

Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163587
 
 
 Топ коментарі
 
В зеленом стаде кобылу не поделили...
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А еще с Ляшко смеялись. Тот хоть "за Украину" морду лица не жалел Бужанский и Лерос подрались в Раде из-за Верещук - Цензор.НЕТ 7643 , а эти недоумки из-за бабы разборки в ВР устроили Бужанский и Лерос подрались в Раде из-за Верещук - Цензор.НЕТ 57. Вы за такой парламент голосовали, зебуины?
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такая вот "собачья свадьба" в стае зебилов
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в стане любителей мальдивской моники трогательно любят бриониям дякуваты )) "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 9523 "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 9523 "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 9523
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юмор - это когда смешно, ну хотя бы большинству, а не только автору
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мародерское большинство меня не колышет ))
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То у лаптєногих "баби". У нас - "молодиці". "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 2151
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так вона говорить що сьогдні тронута своїми мужчинами я думаю все розділено,маразм якийсь.
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Вони взагалі розуміють, навіщо приходять до ВР? Якийсь дитячий садочок.
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Ну, подивимось, чи буде підозра Бужанському за ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).
Ну, а що Ляшку можна, а Бужанському ні?
Подивимось як буде діяти зелені слуги.
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В то же время Верещук не стала рассказывать, по какому вопросу к ней обращался в грубой форме Лерос.Источник: https://censor.net.ua/n3163587

А это важно...
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нарешті бились за щось варте уваги, а не за просто "косяк" ))
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Умные мальчики перестают драться за девочек еще в школе. Посредственные - в техникуме или институте. Мальчики из СН до сих пор голосуют по звонку и продолжают драться за девочек.
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соромно смотреть на этих народных избранников
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Ох, олег олегович! І пояснювати Вам соромно...Ви ж все розумієте, просто тренд такий, бовдуром прикидатися, так?
Що відбулося? Ну посперечалися два чоловіка. Але не "шлюху не поділили", тобто сперечалися не за право злигатися з колегою по фракції, а через образу жінки лайливими словами. Хтось нагрубіянив, хтось заступився. З'ясували стоснки. Тут відбулося щось надзвичайне? Чи у раді вперше б'ються?
Але низькі люди вже охрестили жінку "шлюхою", чоловіків - худобою... і ви це робите через політичні розбіжності? Це сором.
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Они как "алени" траву съели и пошли дальше. Ни какой совести.
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ну у дамы все еще впереди..., основной язык общения во всех властных кабинетах - русский мат, поэтому пообвыкнется с полгода и сама начнет строить 3-х этажные конструкции...)))
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Дуель через даму! Каналья! Тисяча чєртєй!
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Драки не видно что-то , больше шуму , чем драки .
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В "СН" явний дефіцит служанок - слуги др-ть за колонами та влаштовують мордобої
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От ду́рни эти М.Бужанский и Г.Лерос. Спрашивается, зачем в Раде Кива? Пошли б к Ильюхе, тот бы показал мастер-класс по снятию напряжения не выходя из сессионного зала. Потом вместе бы заслали куда подальше эту Иришку и всего делов.
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Ты мне больше не дружок,
и не какай в мой горшок!
Заберай свои какашки,
Отдавай мои бумажки!

Фракція Дебілів!
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Ты *******? Тоди пры Кабаеве тоже такого не было? *******, подавай патроны лучше...
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щас ширинку свою растегну и дам тебе патрон - застрелишься!
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Ты ЧМО диванное,засунь себе свой огрызок себе в анал, сли получиться..Чмакай у кабаева, и смотри не подавись...
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ты плохо истеришь петяшлюшка петя на мивину не даст а я патрон не на памойке нашел об тебя марать мацкалик ))))
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Петя вор и барыга, а ты чмо тупорылое кацапское платное! Тебе болт у кабаева чмакать а не гадить здесь! Ты платный кацапский гавномет и уйобок, даже не разбираешься кто есть кто втУкраине!!
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Вот вот теперь ты харашо истеришь дырявая!)))) Но надо больше больше истерики и страданий мацкалик !))
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Гыгыгы! Тролль ОЛЬГИНСКИЙ - у тебя в голове, кроме ДЫРКИ, кала, анала и жопы, В ГОЛОВЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ!!! ЛЕЧИСЬ, НЕДОНОСОК! И еще смени методичку, она пришла из ФСБ с2018 года!
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Хахахахаха ты уже нафантазировала что я тебя в дырку в анал и жопу! так заранее для таких дырявых как ты хаспов написал я свой патрон не на помойке нашел и таких шлюш как ты дырявая не иму )))) Но ты истери мацкалик визжи и страдай ты смешная )))
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бужанский начал посещать зал ,качалку так сказать , уверен что делать это он начал не так давно . везде фотки с качка обожравшегося стероидами , ну теперь хочет кому то показать .это из того типа людей которого когда то обидели и он пошел в зал. ждем видео где он нарвался , это будет смешно.
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Что вы от той фракции хотите? Сборище случайных убогих,дебилов,домохозяек, регионалов,клоунов. Что у них может быть общего? Что их может объединять?
Это все равно,что вытащить из маршрутки на Петровке людей следующих куда то на Троещину,и создать из них фракцию.
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А от про женщин хамить не надо. Это позволено только быдлу которое не уважает матерей.
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Пора в Раде смотрящего ставить,щоб разруливал "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук - Цензор.НЕТ 5261
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Я так понимаю, что переписку эта дура Верещак уже успела продемонстрировать всей фракции. И орет что ее оскорбили.ф
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Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» МАКСИМ БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер
Общественный деятель из Днепра Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:

В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.

В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г

Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.

В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.

Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128

В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.

Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201

В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте Суркова.
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
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За даними Чорновол, Верещук очолювала "Українську бурштинову біржу" за часів Януковича, зокрема у грудні 2013 року - "саме в розпал Майдану".
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тот бодибилдер только туда и попал, что бы в таком участвоовать
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а ось декларація кандидаткині в народні депутаткині (Верещук), там і біржа бурштинна є й чоловік цікавий теж.

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_55845080-959a-4e3c-b4d0-8835ddeb1df7
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«Единственный результат Майдана - легализация нацизма»: БУЖАНСКИЙ выступил с громким заявлением
Известный блогер Максим БУЖАНСКИЙ, избранный депутатом от партии «Слуга народа», дал большое интервью изданию Страна.ua и подверг критике предложение переименовать Россию в Московию.

Как сообщает replyua.net, БУЖАНСКИЙ подчеркнул, что такая инициатива противоречит здравому смыслу.. Также депутат заявил, что у Майдана только один результат - это легализация нацизма в Украине.

«История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел.
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МАЙДАНА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НАЦИЗМА», - заявил депутат.
В интервью он также отметил, что вновь избранные депутаты Верховной Рады могут проголосовать за отмену празднования 9 мая в стране, и если это произойдет, он обязательно у них спросит, что ж они за дебилы такие?
https://replyua.net/news/politika/160250-edinstvennyy-rezultat-maydana-legalizaciya-nacizma-buzhanskiy-vystupil-s-gromkim-zayavleniem.html
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«Оболванивание людей и легализация нацизма»: Бужанский назвал главные «успехи» Вятровича

Депутат от партии президента Максим Бужанский прокомментировал увольнение Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти. Как передает replyua.net, депутат назвал главные «успехи и провалы» Вятровича, о чём он написал на своей странице в Facebook.

«Что удалось: легализовать нацизм, оказать бесценную поддержку избирательной кампании партии За Життя, максимально ухудшить отношения с Польшей, оболванить уйму народа», - пишет Бужанский. По его словам, среди провалов Вятровича нужно отметить то, что ему не удалось сделать Скоропадского, Петлюру и УНР интересными для граждан. Также у Вятровича не получилось дотянуться до 130 миллионов гривен, которые были выделены в бюджете на следующий год для института.

«Декоммунизацию в заслугу не ставлю. У каждого приличного человека она произошла в конце восьмидесятых, а в 21 веке, довести пенсионеров до тотальной нищеты, а потом попрекать их ностальгией к чему то, это не декоммунизация. Это депенсионеродизация», - добавил депутат.
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Бужанское быдло угрожало Вятровичу 12 листопада 2019

Привет колега будущий, смотри давай без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в *****, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских ********* **** и буду *****, ты понял?!

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1060081.0
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