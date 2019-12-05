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 Суспільство
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 Від початку року на Донбасі загинуло 18 мирних жителів, 124 - поранено, - ОБСЄ

11 із 18 підтверджених на перші 10 місяців 2019 року випадків загибелі цивільних осіб на сході України були пов'язані з мінами та іншими вибухонебезпечними об'єктами, свідчать результати звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Згідно з документом, за цей період 124 особи з-поміж мирних жителів були поранені, при цьому міни та вибухонебезпечні предмети стали причиною поранення 28 цивільних осіб. 75% жертв припало на Донецьку область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хоча втрати внаслідок обстрілів і стрільби зі стрілецької зброї відбуваються майже виключно поблизу лінії зіткнення, цивільні особи зазнали поранень від мін та боєприпасів, що не розірвалися, на відстані 60 км від лінії зіткнення", - йдеться в тексті звіту.

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За даними СММ ОБСЄ, міни та інші вибухонебезпечні об'єкти стали причиною 133 із 380 жертв від початку 2018 року (34 убитих і 99 поранених) - 87 у 2018 році та 46 у перші десять місяців 2019 року - і є причиною більшої кількості жертв, ніж обстріли і вогонь зі стрілецької зброї разом узяті. "Цивільні особи були вбиті і поранені цими об'єктами за найрізноманітніших обставин і умов", - йдеться в документі.

Згідно зі звітом, із 34 загиблих від початку 2018 року п'ятеро були дітьми, усі - хлопчики. Із 99 поранених дітьми були 26: 21 хлопчик і 5 дівчаток. "У більшості випадків, пов'язаних з дітьми, боєприпаси або вибухові предмети були виявлені в місцях, біля яких вони живуть чи граються, таких як садочки або лісові місцевості", - повідомляють в ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163585
 
 
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Дуже жаль родичів загиблих, особливо дітей. При цьому треба розуміти, що частково вони самі винні, бо закликали прийти путіна.
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Піди, і скажи це там. Дітям і родичам. Вони тебе на шмаття порвуть з криком " єслі би нє укрАінскіє вайска, ми би здєсь спокойно жилі і получялі двє пєнсіі".
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Кошмар. И кто-то еще хочет продолжать войну... Від початку року на Донбасі загинуло 18 мирних жителів, 124 - поранено, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7661
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