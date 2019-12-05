 Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура

Про це Качура заявив журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз Виборчий кодекс містить "псевдопропорційну систему з відкритими списками", тому президент ветував кодекс і надав комітету на доопрацювання із 17 пропозиціями.

"Президент зазначив, що гарантовані 10 місць - це фактично є закритим списком. І це корупційна політична складова. Тому ми прибрали цю норму і залишили лише одне місце для лідера списку", - розповів Качура.

Зміни також стосуються вигляду виборчого бюлетеня.

"Ми його (бюлетень. - Ред.) дуже спростили. Виборець матиме звичний для себе бюлетень, де він може визначитися з партією і вибрати реально кандидата, який потім просуватиметься за партійним списком. У нас будуть округи в кожній області. Кожна область - це окремий округ. Партія висуває там кандидатів і залежно від того, скільки конкретний кандидат набере голосів, він піднімається вгору за списком", - розповів нардеп.

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За його словами, виборець буде вносити цифру кандидата, за якого він хоче проголосувати.

"Якщо не поставили цифру, то виборець загалом підтримує цей список і погоджується з порядком, який був", - розповів Качура.

За словами Качури, ці зміни ще не є вичерпними, і Виборчий кодекс будуть допрацьовувати наступного року.

Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроєкт про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі Президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений з порушенням регламенту.

13 вересня Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками.