 Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура

Про це Качура заявив журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що зараз Виборчий кодекс містить "псевдопропорційну систему з відкритими списками", тому президент ветував кодекс і надав комітету на доопрацювання із 17 пропозиціями.
"Президент зазначив, що гарантовані 10 місць - це фактично є закритим списком. І це корупційна політична складова. Тому ми прибрали цю норму і залишили лише одне місце для лідера списку", - розповів Качура.
Зміни також стосуються вигляду виборчого бюлетеня.
"Ми його (бюлетень. - Ред.) дуже спростили. Виборець матиме звичний для себе бюлетень, де він може визначитися з партією і вибрати реально кандидата, який потім просуватиметься за партійним списком. У нас будуть округи в кожній області. Кожна область - це окремий округ. Партія висуває там кандидатів і залежно від того, скільки конкретний кандидат набере голосів, він піднімається вгору за списком", - розповів нардеп.
За його словами, виборець буде вносити цифру кандидата, за якого він хоче проголосувати.
"Якщо не поставили цифру, то виборець загалом підтримує цей список і погоджується з порядком, який був", - розповів Качура.
За словами Качури, ці зміни ще не є вичерпними, і Виборчий кодекс будуть допрацьовувати наступного року.
Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроєкт про новий Виборчий кодекс.
Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.
В Офісі Президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений з порушенням регламенту.
13 вересня Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками.
хоча б 10рил"за бабло" це була пропозиція юдькі та пропукінського Ґ-оп= кодла
Alexander Fesenko
@sashkof2
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НАМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗЕ-ДИКТАТУРА - ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО ПРО ЗМІНИ ДО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ
Провладна партія "Слуга народу" хоче надати диктаторські повноваження Центральній виборчій комісії, щоб знімати з президентських і парламентських виборів небажаних кандидатів
"Слуга народу" хоче повернути у Виборчий кодекс те, чого в Україні не було 15 років - можливість Центральної виборчої комісії зняти кандидата в президенти або в народні депутати. Це означає, що тепер будь-який опозиціонер чи не зручний кандидат може бути знятий ЦВК, без суду.
Навіть в РФ не можна без суду зняти кандидата", - наголосив політик.
Тепер зрозуміло, чому "Слуга народу" так поспішали змінити склад ЦВК.
https://prm.ua/nam-proponuyetsya-ze-diktatura-goncharenko-pro-zmini-do-viborchogo-kodeksu/