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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3773) виборчий закон (109) Качура (21)

 Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, що пропозиціями президента Володимира Зеленського до Виборчого кодексу можуть скасувати гарантовані 10 місць у партійному списку для кандидатів у народні депутати.

Про це Качура заявив журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зараз Виборчий кодекс містить "псевдопропорційну систему з відкритими списками", тому президент ветував кодекс і надав комітету на доопрацювання із 17 пропозиціями.

"Президент зазначив, що гарантовані 10 місць - це фактично є закритим списком. І це корупційна політична складова. Тому ми прибрали цю норму і залишили лише одне місце для лідера списку", - розповів Качура.

Зміни також стосуються вигляду виборчого бюлетеня.

"Ми його (бюлетень. - Ред.) дуже спростили. Виборець матиме звичний для себе бюлетень, де він може визначитися з партією і вибрати реально кандидата, який потім просуватиметься за партійним списком. У нас будуть округи в кожній області. Кожна область - це окремий округ. Партія висуває там кандидатів і залежно від того, скільки конкретний кандидат набере голосів, він піднімається вгору за списком", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відклала розгляд пропозицій Зеленського до Виборчого кодексу

За його словами, виборець буде вносити цифру кандидата, за якого він хоче проголосувати.

"Якщо не поставили цифру, то виборець загалом підтримує цей список і погоджується з порядком, який був", - розповів Качура.

За словами Качури, ці зміни ще не є вичерпними, і Виборчий кодекс будуть допрацьовувати наступного року.

Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроєкт про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі Президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений з порушенням регламенту.

13 вересня Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163584
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот пидр, который на Федину и Звиробий маляву накатал?
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Кажая область это отдельный ОКРУГ???? Каой на ...уй округ... тут тебе бл.. не рассея!!! Шо ? Клован приучает лохторат к федеральным округам...??? Сцука зеленая!
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А оно на всех катает-кретин, как и вся зелебень
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Это тот ****, который на Федину и Звиробий маляву накатал?
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А оно на всех катает-кретин, как и вся зелебень
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оно еще в одной из банд мертветчука при Майдане было
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Кажая область это отдельный ОКРУГ???? Каой на ...уй округ... тут тебе бл.. не рассея!!! Шо ? Клован приучает лохторат к федеральным округам...??? ***** зеленая!
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Виборчі округи - чого тебе так переклинило? Вони так завжди називались.
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і юдьку і кагал"сваі люді" після цих правок почало трусити та сіпати.. Изменения президента в Избирательный кодекс отменят гарантированные "закрытые" 10 мест в партийном списке, - Качура - Цензор.НЕТ 3214
хоча б 10рил"за бабло" це була пропозиція юдькі та пропукінського Ґ-оп= кодла
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******* они мусолить эти открытозакрытые списки. Та 90 проц. куй знают шо это, а 99 проц. это вообще по барабану. А эта шобла всё носится с этими списками как с писаной торбой.
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а как тогда вожди партий харчоваться будут? как тогда мандатом торговать? Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура - Цензор.НЕТ 1893
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Шо он делает, если бы это сделали раньше, Пэтруха шо, сидел бы сам на последнем ряду и месте.
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Це обіцянки подібні тим, коли він говорив про референдуми, конкурси...?
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Обіцянки - це під час виборів, зараз - це вже справи.
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Alexander Fesenko

@sashkof2

·27 мин

НАМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗЕ-ДИКТАТУРА - ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРЕНКО ПРО ЗМІНИ ДО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ

Провладна партія "Слуга народу" хоче надати диктаторські повноваження Центральній виборчій комісії, щоб знімати з президентських і парламентських виборів небажаних кандидатів
"Слуга народу" хоче повернути у Виборчий кодекс те, чого в Україні не було 15 років - можливість Центральної виборчої комісії зняти кандидата в президенти або в народні депутати. Це означає, що тепер будь-який опозиціонер чи не зручний кандидат може бути знятий ЦВК, без суду.

Навіть в РФ не можна без суду зняти кандидата", - наголосив політик.

Тепер зрозуміло, чому "Слуга народу" так поспішали змінити склад ЦВК.

https://prm.ua/nam-proponuyetsya-ze-diktatura-goncharenko-pro-zmini-do-viborchogo-kodeksu/

Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура - Цензор.НЕТ 705
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