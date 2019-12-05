 Рада відклала розгляд пропозицій Зеленського до Виборчого кодексу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков.
"Оскільки останні матеріали до питання порядку денного щодо Виборчого кодексу, реєстраційний номер 0978, надійшли пізно, пропонується відкласти його розгляд", - сказав він.
Однак Разумков не уточнив, на який період відкладається розгляд.
У своїх пропозиціях Президент зазначав, що кодекс, який надійшов йому на підпис, містить положення, які "не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни в виборче законодавство, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються з законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур ".
«Порошенко имеетт парламентское большинство, также есть договоренность с так называемыми оппозиционерами из «Опоблока». Это подтверждает и тот факт, что ряд бывших регионалов до сих пор не на Лукьяновке, а в парламенте, как, например, Бойко.
Это и есть договоренность с Москвой - чтобы в украинском парламенте работала большая пророссийская фракция. Поэтому Порошенко не заинтересован в патриотическом парламенте, поскольку боится его», - отметил Степан Хмара.