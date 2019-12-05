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 Політика України
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Все про:ВР (6276) виборчий закон (109)

 Рада відклала розгляд пропозицій Зеленського до Виборчого кодексу

Верховна Рада відклала розгляд пропозицій президента до Виборчого кодексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков.

"Оскільки останні матеріали до питання порядку денного щодо Виборчого кодексу, реєстраційний номер 0978, надійшли пізно, пропонується відкласти його розгляд", - сказав він.

Однак Разумков не уточнив, на який період відкладається розгляд.

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У своїх пропозиціях Президент зазначав, що кодекс, який надійшов йому на підпис, містить положення, які "не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни в виборче законодавство, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються з законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163582
 
 
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Хмара первым отважился назвать вещи своими именами
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Він ще дуже делікатно сказав...А по суті Україна вже перетворилась в Каганат,де українців потрібно не більше п"яти мільйонів...Оце і будуть правдиві слуги народу,того самого народу що вже зайняв усі чільні місця в державі і вже рахує бабло щоб скупити все що лишилось...
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хмара интереснейшая личность год назад:

«Порошенко имеетт парламентское большинство, также есть договоренность с так называемыми оппозиционерами из «Опоблока». Это подтверждает и тот факт, что ряд бывших регионалов до сих пор не на Лукьяновке, а в парламенте, как, например, Бойко.
Это и есть договоренность с Москвой - чтобы в украинском парламенте работала большая пророссийская фракция. Поэтому Порошенко не заинтересован в патриотическом парламенте, поскольку боится его», - отметил Степан Хмара.
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Зеленые понимая неминуемое падение рейтинга,все больше склоняются к гречке с мажоритаркой
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