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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) Міносвіти (544) Новосад (49)

 Навчання студентів згорілого одеського коледжу перенесуть в інші будівлі, - Новосад

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де в середу вранці почалася пожежа, продовжать навчання в інших приміщеннях для безперервності навчального процесу, повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

"5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі. МОН працює над тим, щоб навчальний процес у коледжі попри страшну трагедію продовжився та учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання", - написала Новосад на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки Новосад, пожежа охопила приміщення відразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблої під час пожежі в одеському коледжі студентки Бабенко. ВIДЕО

"Безвісно зниклими є 14 людей, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович", - розповіла вона.

Міністерка зазначила, що тільки після повної ліквідації пожежі рятувальники зможуть провести пошукові роботи в приміщенні, і припустила, що жертв трагедії може стати більше.

"Раніше я писала, що в пожежі загинула викладач Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ганна Бородюк. У результаті впізнання тіла родичами ця інформація не підтвердилася. Ми щиро зичимо пані Ганні швидкого одужання. За даними на ранок 5 грудня, єдина загибла наразі - студентка Ксенія Бабенко", - повідомила Новосад.

Навчання студентів згорілого одеського коледжу перенесуть в інші будівлі, - Новосад 01

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163579
 
 
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Новосад пропиарилась, млолодец, а аттестацию
С сертификацией провела ?
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Хіба не можна зробити ряд заходів на протязі 3-4 місяців проти пожеж в Одесі ? Для початку, призначте туди молодого амбітного керівника МЧС який би взявся за цю справу і міг дати результат ?
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Це нічого не дасть, бо проблема в ігноруванні правил безпеки, потрібні фахівці на місцях, а не призначені по якімось дружнім стосункам. МЧС аплодувала би стоячі, якби все виконувалось згідно правил та норм безпеки. Доречі це якраз стосується освіти, бо юристів дочорта, а інженерів з охорони праці та техніки безпеки нічорта, а це ціла галузь.
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Ну то розігнати всіх в Одесі МНС на хрін і подивитися що буде, може і краще, то гроші держбюджета цілі будуть. Санепідстанцію розігнали то небо не впало. Пи Си. Я в МНС працював, немає там ніяких правил. Вірніше вони є, але необов'язкові. Ці правила пишуться мнсниками, вони такі, щоб були зручні мнсникам, по цих правилах коло 7 книг. Вас не дивує ,що мнсники ніколи ні в чому не бувають винні ? Віддати цю справу страховим хвірмам ! Чи дякам, дияконам-вони раніше пожежі "кураторствовали"
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Страхові фірми точно не зацікавлені щоб були пожежі, бо це їх гроші, пожежні ж пожежах зацікавлені, бо це теж їх гроші, бо тоді вони потрібні, тільки тоді фінансування з бюджету буде більше
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Я б ще зрозумів якийсь тліючий тофяник гасити кілька місяців, да, тут лафа пожежникам. Але в таких пожежах навряд хтось зацікавлений. Страхування від пожеж це інше, але як стимулюючий засіб можливий, але це тоді має бути по всій державі загальнообов`язковим, а це шалені кошти, і їх мали б закладати у бюджет. Навряд на це хтось піде, самі знаєте які зарплатні у освітян, а тут ще на страхування забрати.
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Зеленые человечки выдадут путёвки в Трускавец?
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