 Навчання студентів згорілого одеського коледжу перенесуть в інші будівлі, - Новосад

"5 грудня відбудеться Рада директорів коледжів Одеської області. Під час Ради буде вирішено питання про перенесення навчання студентів Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в інші будівлі. МОН працює над тим, щоб навчальний процес у коледжі попри страшну трагедію продовжився та учням навчального закладу були забезпечені умови для навчання", - написала Новосад на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки Новосад, пожежа охопила приміщення відразу кількох установ: Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інституту археології, Інституту біології південних морів НАН та Бюро технічної інвентаризації міста.

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"Безвісно зниклими є 14 людей, серед яких і директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович", - розповіла вона.

Міністерка зазначила, що тільки після повної ліквідації пожежі рятувальники зможуть провести пошукові роботи в приміщенні, і припустила, що жертв трагедії може стати більше.

"Раніше я писала, що в пожежі загинула викладач Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ганна Бородюк. У результаті впізнання тіла родичами ця інформація не підтвердилася. Ми щиро зичимо пані Ганні швидкого одужання. За даними на ранок 5 грудня, єдина загибла наразі - студентка Ксенія Бабенко", - повідомила Новосад.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.