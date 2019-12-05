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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1037) реформи (1748) Супрун Уляна (547) Петренко Олег_НСЗУ (8) Зоряна Скалецька (52)

 Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я

Ексвиконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що уряд своїми діями запускає згортання реформи системи охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пост Супрун у фейсбуці, так вона прокоментувала вчорашнє звільнення з посади глави Нацслужби здоров'я Олега Петренка.

"Звільнення Олега свідчить про те, що загрози для продовження трансформації системи охорони здоров’я абсолютно реальні та ігнорувати їх далі просто небезпечно. Олег був одним із ідеологів трансформації, власноруч створив нову інституцію НСЗУ Національна служба здоров'я України та сформував потужну команду, яка за вкрай короткі терміни розгорнула процес укладання договорів із медзакладами. Запустити нову систему фінансування на первинці вдалося, хоча всі довкола казали, що це неможливо", - написала Супрун.

На тлі цього звільнення, за словами Супрун, відбуваються тривожні речі: поновлюється на посаді НМУ імені Богомольця Катерина Амосова, яка була звільнена за порушення і невиконання умов контракту, радниками міністра вже встигли побувати одіозні особистості на кшталт Олександра Чумака, коридорами МОЗ ходять невідомі, які погрожують співробітникам і заважають їм виконувати свою роботу і так далі.

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"У команді міністра знайшлося місце для людини, організація якої роками отримувала мільйони від фармацевтичного бізнесу. Вчора Дмитро Коваль був призначений заступником міністра охорони здоров'я", - додає Супрун.

Ексглава МОЗ також підкреслює, що в міністерстві відбувається лише імітація роботи.

"Міністр не проводить наради зі своїми заступниками, колектив не розуміє пріоритетів та не знає про плани керівництва, співробітники міністерства не розуміють, що робити. Очевидно, це призводить до того, що люди йдуть — ті, хто пройшли складні конкурси та мали мотивацію працювати в оновленому МОЗі", - пише вона.

Таким чином, Супрун закликає президента Володимира Зеленського "нарешті зацікавитися сферою охорони здоров'я" і "повернути здоров'я нації в державну порядок денний", оскільки уряд Гончарука "закладає основи згортання трансформації системи охорони здоров'я".

Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоровя, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоровя 01
Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоровя, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоровя 02
Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоровя, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоровя 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163577
 
 
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Ця влада згортає все до чого дотягнуться зелені руки лапи.
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Інколи складається враження не згортає, а загрібає.
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Не згортає, а розвертає в інтересах євреїв
Райанейр прислав повідомлення про відміну рейсу що мав відбутися у гервні. Замінити рейс на іншу дату у червні неможливо. Бронювання приймається лише зо 4 квітня.
Далі фсьо...
Цей лоукост схоже йде з України, комусь треба пояснювати в чиїх інтересах їх викидають?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Цель зелёных большевиков уничтожить все.
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Была фейковая реформа которая изменила название и добавила бюрократии. Бегать заключать договора, а не заключил - то хоть подыхай на пороге больницы. Вакцины нигде не найдеш в частных клиниках, опять же - будьь одобр тольк ов государственную, где сумасшедшие очереди так никуда и не ушли. А образовались две - одна по старинке, а вторая по записи.
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У нас є вакцини в приватних клініках. У чому проблема?
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проблема в том что больницы закрывают а врачи разбегаются!! называется этот процесс ОПТИМИЗАЦИЕЙ!!
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Я не бачу ніякої проблеми. Куди вони розбігаються? Якщо до приватних мед.закладів, то це плюс. А якщо у вас не має таких закладів, що здатні забезпечити їм гідну зарплату і вони тікають закордон, то за що вони сиділи у державних? Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 6006
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Лицензии клиникам не выдавали, блокировали получение лицензий частным клиникам.
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Так, за часів Овоча. При Супрун у нас в області усі хто бажав отримали. Хоча я її і не підтримую, але прямо з протилежних причин, що пан Руслан.
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за время Овоща не было проблем с вакцинами. Лицензии никто не блокировал. А вот когда обьявили реформу, то чтоб загнать население в госбольницы и показать имитацию бурного "успеха" реформы просто заблокировали частные клиники. Эпопею с корью помните?
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объяснять дураку что он дурак просто нет времени и желаний! если дурак говорит что закрытие больниц это ГУД то иди прими лекарство!!
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Дурак, це той хто якість підміняє кількістю. Медицина повинна бути якісною! Бажано, щоби доступною. Толку якщо в тебе в районі "десять лікарень" і усі в лайні?
Якщо ти почнеш наводити приклади ліквідації якісної мережі, де не було кадрових проблем, де надавались на високому рівні мед.послуги, де із радістю працювали лікарі та ММП, буде про що дискутувати. Але ж ти цього не робиш, а чому?
БО В ТЕБЕ ТАКИХ ПРИКЛАДІВ НЕ МАЄ!
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100%. закріть госмедицину - єто непопулярное решение,на которое пойти никто не решился. соответственно создавались условия,чтобі больниці сами закрілись. нсз для заключения договора ставила услови, которіе лпз могли віполнить только при наличии инвесторов, т.е. біли неконкурентні перед частной медициной. только проблема в том,что частной медициной охваченоа малая часть страні и восновном только амбулаторной помощью
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Спустя 4 года, да, есть. Появились в этом году.
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Правильні реформи = сильна Україна. Сильна Україна = до побачення Росія. До побачення Росія... аж ніяк не дорівнює Зеленському.
Не розумію чому дивуються люди. Ви ж не за Ілона Маска проголосували. Ви проголосували за людину, чиє життя міцно пов'язано із РФ. Він став кимось завдяки ринку шоубізу Росії. Він там заробив основні свої гроші. Для нього РФ = усе гарне, що трапилось в його житті. Ви реально вірите, що така людина здатна усвідомити, що таке незалежна Україна?
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Что там здравоохранение, Ульяна, они сворачивают государство Украина!
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Если закрытие больниц скорых диспансеров называть реформой, и кто то такую реформу прекращает то я лично токо за! такие реформы не просто надо прекращать а еще и сажать тех кто такие реформы проводил!!
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Хз, заключил онтракт, лежит дома бамажка а4,
Но докторов нет нихера , надо идти в частный кабинет,
Нахрена эта бумажка, супрун не подскажет ?
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Уклади контракт із приватною клінікою. Я так і зробив. Правда лише минулого тижня і тільки через те, що держава шантажем змусила їх почати укладати контракти... бо інакше позбавлять права видавати лікарняні.
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а если не простуда,а острый панкреатит? семейный врач в частной поможет? интересовались сколько стоит койкодень в частной и сколько дней с тем же панкреатитом,который чаще аппендицита встречается, придется лежать. потянете?
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Ваз запустил в здравохранение Акул и полных невеж.По недомыслию или умышленно-время покажет.А населению я советую переходить на ЗОЖ.Иначе вам удачи не видать!
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ВАЗ - устаревший, в прошлом хороший автомобиль, который никто не называл "шмарклей". Даже если ВАЗ был зеленого цвета. Так что называть его ВАЗом - слишком много чести...
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Самое поганое, что взамен реформ, которые внедряли при П.Порошенко, "зеленые" не предлагают ничего своего. Говорят "будем продолжать" и губят то, что было до них. На все вопросы о планах реформ - один ответ: "Ви про це дізнаєтесь дуже скоро/повідомимо вас найближчим часом". А своих мыслей/планов/наработок у них просто нет - одна общая идея пристроиться к корыту и сп...ть побольше.
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Назови хоть одну доведенную до конца Порошенком и не испоганенную им же самим реформу.
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Правильно, другими словами цель "зелёных" превращение Украины в failed state.
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Олег - сотрудник частной клиники,которій разрушал госсектор медицині. Кстати,именно в єту частную клинику,а не в государственную, ушел работать зам супрун - линчевский))) ну просто чудніе совпадения.
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Порохоботам логика не нужна, им лишь бы гадость выплеснуть. Ничем не отличаются от русских.
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Не болейте . Эта "трансформация" - естественный отбор .
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согласен... - самые слабые очкарики из мудрого и простого нарида вымрут....
Останутся самые сильные на племя, чтобы работать без отдыха на земле, на иноземных олигархов, которые эту землю скоро скупят......
На пользу это... Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 9174
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Порохоботы ноют - Зекоманда уничтожает реформу медицины !!

Реформы то и не было а был фейк с бурной имитацией трудовой деятельности...
Зеботы ноют что они все делают правильно но не знают как это делать и что !!

Вывод - и те и другие маразматики !!! Мед реформа должна начинаться со страхования !!!
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позавчера видел как работает эта реформа - парню сказали ехать через весь город в аптеку за лекарством, которое продается в любой аптеке, а в той что ему указали этого лекарства не было. И толку от этой страховой медицины? по страховке на лечение зубов выделяется 2500 грн в год(!). Ты даже коронку не поставиш, не говоря об импланте за эту сумму.
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Скалецька не має ніякої медичної освіти, займає посаду міністра охорони здоров'я і проводить медичні реформи. Клоунада в дії.
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Місіс Супрун стурбованим медичною реформою українцям: "Зважаючи на скрутне матеріальне становище, не всі українці мають можливість скористатися безвізом. Але я пропоную чудовий вихід - відправитися у незабутні мандри до найекзотичніших казкових куточків світу окремими частинами тіла у складі платоспроможних організмів. Тільки-но уявіть, як чудово, сидячи у неопалюваному гуртожитку та перебиваючись з хліба на воду, усвідомлювати, що саме у цю хвилину твоя нирка під ласкавим Сонечком ніжиться в лагідних океанських хвилях десь на Гоа, Бора-Бора чи Баунті".
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