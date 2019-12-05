 Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пост Супрун у фейсбуці, так вона прокоментувала вчорашнє звільнення з посади глави Нацслужби здоров'я Олега Петренка.
"Звільнення Олега свідчить про те, що загрози для продовження трансформації системи охорони здоров’я абсолютно реальні та ігнорувати їх далі просто небезпечно. Олег був одним із ідеологів трансформації, власноруч створив нову інституцію НСЗУ Національна служба здоров'я України та сформував потужну команду, яка за вкрай короткі терміни розгорнула процес укладання договорів із медзакладами. Запустити нову систему фінансування на первинці вдалося, хоча всі довкола казали, що це неможливо", - написала Супрун.
На тлі цього звільнення, за словами Супрун, відбуваються тривожні речі: поновлюється на посаді НМУ імені Богомольця Катерина Амосова, яка була звільнена за порушення і невиконання умов контракту, радниками міністра вже встигли побувати одіозні особистості на кшталт Олександра Чумака, коридорами МОЗ ходять невідомі, які погрожують співробітникам і заважають їм виконувати свою роботу і так далі.
"У команді міністра знайшлося місце для людини, організація якої роками отримувала мільйони від фармацевтичного бізнесу. Вчора Дмитро Коваль був призначений заступником міністра охорони здоров'я", - додає Супрун.
Ексглава МОЗ також підкреслює, що в міністерстві відбувається лише імітація роботи.
"Міністр не проводить наради зі своїми заступниками, колектив не розуміє пріоритетів та не знає про плани керівництва, співробітники міністерства не розуміють, що робити. Очевидно, це призводить до того, що люди йдуть — ті, хто пройшли складні конкурси та мали мотивацію працювати в оновленому МОЗі", - пише вона.
Таким чином, Супрун закликає президента Володимира Зеленського "нарешті зацікавитися сферою охорони здоров'я" і "повернути здоров'я нації в державну порядок денний", оскільки уряд Гончарука "закладає основи згортання трансформації системи охорони здоров'я".
рукилапи.
Райанейр прислав повідомлення про відміну рейсу що мав відбутися у гервні. Замінити рейс на іншу дату у червні неможливо. Бронювання приймається лише зо 4 квітня.
Далі фсьо...
Цей лоукост схоже йде з України, комусь треба пояснювати в чиїх інтересах їх викидають?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Якщо ти почнеш наводити приклади ліквідації якісної мережі, де не було кадрових проблем, де надавались на високому рівні мед.послуги, де із радістю працювали лікарі та ММП, буде про що дискутувати. Але ж ти цього не робиш, а чому?
БО В ТЕБЕ ТАКИХ ПРИКЛАДІВ НЕ МАЄ!
Не розумію чому дивуються люди. Ви ж не за Ілона Маска проголосували. Ви проголосували за людину, чиє життя міцно пов'язано із РФ. Він став кимось завдяки ринку шоубізу Росії. Він там заробив основні свої гроші. Для нього РФ = усе гарне, що трапилось в його житті. Ви реально вірите, що така людина здатна усвідомити, що таке незалежна Україна?
Но докторов нет нихера , надо идти в частный кабинет,
Нахрена эта бумажка, супрун не подскажет ?
Останутся самые сильные на племя, чтобы работать без отдыха на земле, на иноземных олигархов, которые эту землю скоро скупят......
На пользу это...
Реформы то и не было а был фейк с бурной имитацией трудовой деятельности...
Зеботы ноют что они все делают правильно но не знают как это делать и что !!
Вывод - и те и другие маразматики !!! Мед реформа должна начинаться со страхования !!!