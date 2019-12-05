 "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки"

Про це йдеться в заяві "Жовтневого палацу", передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ про проведення концерту гурту "Воровайки" у МЦКМ Жовтневий Палац повідомляємо: На адресу Жовтневого було направлено лист про проведення зазначеної події, але Жовтневий палац не підписав договір", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Водночас на сайтах із продажу квитків на концерт гурту "Воровайки" в Києві повідомляється про припинення продажу. Пізніше із сайтів зникли анонси концертів гурту в Одесі та Києві.







Редакція Цензор.НЕТ зв'язувалася з компаніями з продажу квитків "Контрамарка" та "Концерт.ЮА". Вони відмовилися назвати організаторів концертів російського гурту, а також пояснили, що лише продають квитки.

Раніше російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Зазначений гурт виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступав на окупованих територіях Донбасу.