 "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки"

Про це йдеться в заяві "Жовтневого палацу", передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ про проведення концерту гурту "Воровайки" у МЦКМ Жовтневий Палац повідомляємо: На адресу Жовтневого було направлено лист про проведення зазначеної події, але Жовтневий палац не підписав договір", - йдеться в заяві.
Водночас на сайтах із продажу квитків на концерт гурту "Воровайки" в Києві повідомляється про припинення продажу. Пізніше із сайтів зникли анонси концертів гурту в Одесі та Києві.
Редакція Цензор.НЕТ зв'язувалася з компаніями з продажу квитків "Контрамарка" та "Концерт.ЮА". Вони відмовилися назвати організаторів концертів російського гурту, а також пояснили, що лише продають квитки.
Раніше російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Зазначений гурт виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступав на окупованих територіях Донбасу.
А цим 3,14дараскам маршрут один - "запарєбрік"
Они тогда тут и останутся, на перевоспитание... Иначе их прямо на границе мордора расстреляют!
Еще и "шансоном" называют это говно.
Кстати, название д.вор.ца - как раз под этот отстой - это же все большевики были таким говном - от "ходки" к "ходке".
Интересно было бы посмотреть - сколько и какого быдла напихается на "концерт". Наверное сейчас скулят и визжат об "ущемлении" прав бандюков и им сочувствующих.
Судьба Круга их не привлекает?
Нафик нам этот трэш .
С ТВ еще проще- переключил и смотри что хочешь.
"российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе"
Все, болезные, Украину пилят и разворовывают.
Виталий Запорожец действительно официально числится помощником нардепа Бондарь, а в 2011 году он застрелил человека.
В селе Семиполки Броварского района Киевской области 35-летний Виталий Запорожец расстрелял из охотничьего ружья начальника Калитянского поселкового участка милиции Николая Симоненко.
По словам очевидцев, действие разворачивалось на летней площадке местного бара. Виталий выпивал с друзьями, а потом произошла ссора с милиционером. И все могло бы на этом закончиться, но нет.
Виталий пошел домой, взял там ружье, вернулся и выстрелил в упор в правоохранителя. После этого скрылся с места преступления и прятался, пока его не задержали.
Это Муссолини в своё время победил мафию, а Гитлер воров из турем не выпускал!!!
Бо я бачу, як у Київ лагідно повертається "вднХа" та инше совкове лайно.
Кагбе промовляючи нам: ребьята, ви там взагалі курва ку-ку?
Крым теперь ночами Порошенко снится
Курица - не птица, хохлы - не заграница
Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица"
Зачем про это дерьмо каЦАПское вообще было писать.