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 "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки"

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві після резонансу в ЗМІ відмовився підписувати договір з організаторами концерту російського блатного гурту "Воровайки".

Про це йдеться в заяві "Жовтневого палацу", передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ про проведення концерту гурту "Воровайки" у МЦКМ Жовтневий Палац повідомляємо: На адресу Жовтневого було направлено лист про проведення зазначеної події, але Жовтневий палац не підписав договір", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Водночас на сайтах із продажу квитків на концерт гурту "Воровайки" в Києві повідомляється про припинення продажу. Пізніше із сайтів зникли анонси концертів гурту в Одесі та Києві.

Продаж квитків припинено: Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту Воровайки 01
Продаж квитків припинено: Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту Воровайки 02
Продаж квитків припинено: Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту Воровайки 03

Редакція Цензор.НЕТ зв'язувалася з компаніями з продажу квитків "Контрамарка" та "Концерт.ЮА". Вони відмовилися назвати організаторів концертів російського гурту, а також пояснили, що лише продають квитки.

Раніше російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Зазначений гурт виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступав на окупованих територіях Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163575
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть едут в новые республики) какраз их репертуар.
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Пусть едут в новые республики) какраз их репертуар.
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А с чьей легкой руки начались продажи билетов на концерт врагов КУкраины?Кто разрешил?Слуги народа ?
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Тебе Зеленский в штаны насрал?
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та да, при порошенко такой куйни не было...
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Кац, подобная культура - это прерогатива твоей раски-*********. В саранске и тамбове дают "концерты". Спеши за билетами. Бггг....
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саме цікаве те, шо ці шмари не раз виступали в динирах і тепер цих лЯдей хотіли пустити у Київ?! ЗЕбіли вас всіх розом з цими шалавами треба розчиняти у кислоті !!!!
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просто кто-то хотел накосить капусты с зебиков и свалить с выручкой
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Нічого - "Сватів" подивляться.. "Культурний" продукт для тієї ж аудиторії.
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А бакланов Альфу до організаторыв пришле, чи він лише українськими патріотами займається? Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы "Воровайки" - Цензор.НЕТ 4446
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О! Нойз МС приезжает. Нормальный пацан. Топит против путлера. Посмотрите его последний клип "Всё как у людей".
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Что, ольгинец, прикипело? А ты клип посмотри, может совесть проснется.
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Хароший кацап - мертвий кацап . Не прикипіло , а накипіло ! Російські танці з бубном не слухаю - то для зебілів !

"Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки" - Цензор.НЕТ 360
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"мапед не мой, я просто разместил об'яву"...)))
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ошиблись адресом девахи, им восточнее...
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А що є такі люди які готові за гроші слухати таку муйню?
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По последним социологическим опросам - 52%.
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не треба так казати, у цьому місті багато нормальних патріотів.
А цим 3,14дараскам маршрут один - "запарєбрік"
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Їм не з палацом слід контракти підписувати, а із водоканалом. Нечистоти мають зливати саме туди.
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Опять начнется вой на болотах. Злые биндеры загоняют московитскую культуру под шконку.
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Тут ещё бл*дский воровской цирк из трёх кобл не выступал! Найух туда, в ордлу и в ростов - там дофига жаждущих этого гов*на похлебать
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Запрещать не надо!! Это прекрасная возможность собрать вату в одном месте в каждом из названных городов и провести с ней воспитательную работу объединёнными силами НК,ПС и других националистов.А желающим подзаработать в Украине напрочь отбить охоту даже думать об этом.
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Подпереть двери - и пусть на камеру поют Гимн Украины! И в ютубчик выложить....
Они тогда тут и останутся, на перевоспитание... Иначе их прямо на границе мордора расстреляют!
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Когда начнут фильтровать приезжую вату ?
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О, ну круто, быдло-шансон с ворьем кацапским не скрывающим это в названии своего "коллектива" - пошли к черту
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Страшные кацапские морды которые не скрыть даже под слоями штукатурки... кто вообще придумал их сюда пустить...
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Вот пускай "хохлы" в Мордоре и смотрят наша вата и хохлы(украинцы там жить не будут),кацапы просто не различают как им не обьясняй различие украинца от хохла
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Смотрел с 3 мес. назад их песню типо мусорок не "шей" мне срок..... две минуты вроде бы нормально, но потом такое ощущение будто тя говном кормят - реально омерзительно.

Еще и "шансоном" называют это говно.

Кстати, название д.вор.ца - как раз под этот отстой - это же все большевики были таким говном - от "ходки" к "ходке".
Интересно было бы посмотреть - сколько и какого быдла напихается на "концерт". Наверное сейчас скулят и визжат об "ущемлении" прав бандюков и им сочувствующих. "Продажа билетов остановлена": Жовтневый палац в Киеве отказался подписывать договор о концерте российской блатной группы "Воровайки" - Цензор.НЕТ 9333
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Кстати, эти шаболды реально рискуют - если они не сидели, подобные песни им лучше не петь...
Судьба Круга их не привлекает?
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В Украине так много прекрасных музыкантов.
Нафик нам этот трэш .
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Я- за демократию. Когда всегда можно сделать выбор.
С ТВ еще проще- переключил и смотри что хочешь.
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Может быть . Демократия - это хорошо , но не во время войны . Надо уважать наших воинов .
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наконец-то. Годы мучений с Ланой дел Рей и другими Редхотчилипеперсами, и вот
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Странно только, что доступ к мировой культуре у всех одинаковый, только на Западе в итоге - Битлз и тд , а на раше их "шансон" и Варавайки ))))
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А кто это такой "умный" был, когда заключал с ними договор на проведение концерта?
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я теж таке зазначавм - от с ким потрібно розібратися. Як говорить один з головних пуйлопропагандонів, кісельов : "співпадіння - не думаю"
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Почему "был". Не знаю кто-то от воровок переговоры вел, но в Украине по крайней мере четырех мудаков (это без мин.культа) надо уже в мусорный бак.
"российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе"
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Ну якщо так - то вже добре. Я взагалі не можу зрозуміти людей (хоча - це людьми назвати - мабуть не зовсім вірно), які можуть відвідувати концерт таких, так би мовити, співачок (тупі російськи шльондри, з дебільним репіртуаром). Тут, на мою думку, цікаво булоб розібратися з організаторами таких "фєєрічних" концертів. Нижче є коментар - де цим воровайкам радять їхати до лугандонії. Це вірно - там залишилися (в більшості) саме поціновувачи тьаких співів.
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От чесно, я б усіх, хто купив на це лайно білети, зразу позбавив би виборчого права - і це як мінімум!
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тільки я знаю на 100% за кого голосувало те бид.о що купляло квитки?
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Нормальні люди слухають важку музику. "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки" - Цензор.НЕТ 5667
"Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки" - Цензор.НЕТ 4475
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1000 відсотків! Металліка взагалі зе бєст оф уорлд ! 🤘
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На вкус и цвет товарищей нет. Люблю смотреть по ТВ "Лебединое озеро" из Мацквы "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки" - Цензор.НЕТ 7007

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Це улюблена композиція для будь-якого справжнього українця.
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Тама є варіанти "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки" - Цензор.НЕТ 7751 Бойко-Вілкул-Мураєв-Зе...
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А если бы резонанса не было, подписали бы как два пальца...)
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А кто принесет сдавать билеты отправить на принуд-работы по уборке улиц Киева !!! "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки" - Цензор.НЕТ 1938
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пишут остановили... а почему бы не вытянуть за яйца того кто начинал продажу и договорняки
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Обурює й те,що Жовтневий палац розташований на Алеї Герохв Небеснох Сотні(Це як в душу плюнуть.
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Запросили б ще виступити у Жовтневому палаці групу «Расчленяйки (колишні бійці ЧВК Вагнера)
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Пока Зебобиков не ТРАХНЕШЬ, они не пошевелятся!!!

Все, болезные, Украину пилят и разворовывают.
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У депутата Бондарь два помощника-консультанта, которые работают на постоянной основе и с которыми заключен трудовой договор, то есть получают зарплату. Обычно это наиболее доверенные лица.
Виталий Запорожец действительно официально числится помощником нардепа Бондарь, а в 2011 году он застрелил человека.

В селе Семиполки Броварского района Киевской области 35-летний Виталий Запорожец расстрелял из охотничьего ружья начальника Калитянского поселкового участка милиции Николая Симоненко.
По словам очевидцев, действие разворачивалось на летней площадке местного бара. Виталий выпивал с друзьями, а потом произошла ссора с милиционером. И все могло бы на этом закончиться, но нет.
Виталий пошел домой, взял там ружье, вернулся и выстрелил в упор в правоохранителя. После этого скрылся с места преступления и прятался, пока его не задержали.
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Не думал, что такую блевотину хотели видеть в Киеве.
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Это фашизм!!!
Это Муссолини в своё время победил мафию, а Гитлер воров из турем не выпускал!!!
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Агов, кияни, а хіба знову повернулася ця чекістська назва "жовтневий палац"? "Продаж квитків припинено": Жовтневий палац у Києві відмовився підписувати договір про концерт російського блатного гурту "Воровайки" - Цензор.НЕТ 1362
Бо я бачу, як у Київ лагідно повертається "вднХа" та инше совкове лайно.
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Хахлы продолжают искоренять у себя всю культуру. Скоро на четвереньки встанут и захрюкают!!!!
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Гребанный стыд, а они могли приехать? Да, лохторат был бы в восторге!
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Вважаю, що в Україні треба повністю заборонити публічне виконання блатняка, бо це пропаганда насильства, злочинів та кримінального асоціального способу життя... Повна заборона на концерти "рюсскава шансона", на трансляцію пісень в кафе чи громадському транспорті. І штрафи!
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Я иногда слушаю под настроение в машине.
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это ты типа похвастался. мдя. "есть чем". некотрые говорят, коз имеют - но те хоть стесняються.
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Что в Беларуси уже и западную музыку запретили ?? 😏
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Музыка не бывает западная-восточная, северная -южная. А хорошая - плохая, нравится-не нравится.
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Это характеризует Вас в некоторой степени...
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Вы вообще там фашисты. Запрещаете великую русскую культуру! Что мир делал бы без русской культуры, а? Теперь загнетесь там на своем хуторе без "Вороваек".
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Плачут и рыдают все - лишены высокого искуства
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Символічно на портерті, Іван Степанович дивиться на все це, як на... ну ти поняв.

Кагбе промовляючи нам: ребьята, ви там взагалі курва ку-ку?
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Воровайки - это же даже на слух неприятно звучит. И даже не негативом по смыслу,а колхозным мышлением этого слова )) Писали бы уже,воровки.
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Трудно понять, как может нравиться такое г. В автобусах которые курсируют между Чехией и Украиной, водилы включают кацапский шансон и сериалы про ментов и прочую рашистскую гадость. При том , что водилы преимущественно с З. Украины. Когда начинаешь просить выключить это дерьмо, то в ответ - Ну от, ещё один. А людям нравится.
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"Курица - не птица, хохлы - не заграница
Крым теперь ночами Порошенко снится
Курица - не птица, хохлы - не заграница
Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица"

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Это шо реклама?
Зачем про это дерьмо каЦАПское вообще было писать.
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Тепер би ще Фєдє Добронравову ноги поперебивати.
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Это шок. Вы еще Пореченкова в гости пригласите. Чиновника который разрешил проведение гастролей на кол суку! Министра Бородянского в отставку!!!
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