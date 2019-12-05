 Тейлор про зустріч лідерів нормандської четвірки: Це можливість для РФ погодитися вивести свої війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам на полях Форуму розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення" в Києві в четвер.
"США дуже підтримують Україну в переговорах у "нормандському форматі", які мають початися в понеділок. РФ явно винна, дії РФ явно призвели до початку конфлікту і війни, яка триває вже п'ятий рік ... Лідери "нормандської четвірки" зустрічаються вперше за три роки, і це можливість для росіян погодитися вивести своїх бійців, війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні", - сказав він.
Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччини, Франції та РФ) відбудеться 9 грудня в Парижі.
а вот про газ...там покалякают... ( ну может и про унитазы хозяйственный наш вспомнит)
так что...не тешьте себя иллюзиями...
путин всегда говорил: наших войск там нет. Так что он будет выводить? 5 лет говорил нас нет, а теперь вдруг скажет - ладно я выведу? В конце концов даже если и скажет, что толку? Говориь можно все что угодно...
Якось так.
"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он."
Что вы имеете в виду под " возможность для россиян "? Не потерять лица?