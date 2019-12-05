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 Політика України
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 Тейлор про зустріч лідерів нормандської четвірки: Це можливість для РФ погодитися вивести свої війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні

Тимчасовий перевірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США підтримуватимуть президента України Володимира Зеленського на переговорах "нормандської четвірки" в Парижі і підкреслив, що Росія має вивести свої війська з території Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам на полях Форуму розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення" в Києві в четвер.

"США дуже підтримують Україну в переговорах у "нормандському форматі", які мають початися в понеділок. РФ явно винна, дії РФ явно призвели до початку конфлікту і війни, яка триває вже п'ятий рік ... Лідери "нормандської четвірки" зустрічаються вперше за три роки, і це можливість для росіян погодитися вивести своїх бійців, війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччини, Франції та РФ) відбудеться 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163574
 
   
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это возможность расставить капканы для Зеленского и посмотреть возьмет сыр Зеля или нет
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Помиляєшся, не "возьмет сыр Зеля или нет", а "как Зеля будет брать сьір"
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ми побачимо це 9 грудня, що він там і як
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Мрійник.БлаЗєнь вже про все "домовився, зустріч - формалізація домовленостей "Чудової четвірки" проти України.
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ихтамнет...как утверждает х.ло...как ихтамнебыло и в Крыму...и ему все верят...
а вот про газ...там покалякают... ( ну может и про унитазы хозяйственный наш вспомнит)
так что...не тешьте себя иллюзиями...
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Это возможность для РФ согласиться вывести свои войска...

путин всегда говорил: наших войск там нет. Так что он будет выводить? 5 лет говорил нас нет, а теперь вдруг скажет - ладно я выведу? В конце концов даже если и скажет, что толку? Говориь можно все что угодно...
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Даунбас тільки разом з Кримом, і ніяк інакше. І реперації. А для цього потрібно перемагати, а не "домовлятись посередені". Поки що для майбутньої гіпотетичної перемоги діючий пріпіздєнт не робить взагалі нічого.
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І те, що папірєднік взагалі був *********** агентурою, діючого пріпіздєнта ажніяк не виправдовує.
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Для порохоботов и посол Тейлор не авторитет? Продолжают разгон "зрадьі" с колокольни...
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Ой ти ж Боже ж мій! Які мрії! ХЛО виведе війська... Ага... З Сирії скільки разів виводив? А там вони офіційно... То ж питання: скількі разів будуть виводитись "іхтамнети"? Скільки ще треба Заходу часу, щоб згадати історію і згадати, що московія НІКОЛИ не була договіроспроможною, бо повсяк час порушувала ці самі домовленості.
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А вот НИХРЕНА не понял!
"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он."
Что вы имеете в виду под " возможность для россиян "? Не потерять лица?
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