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Все про:Білорусь (871) Лукашенко (462) Росія (21521)

 Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко (оновлено)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наголошує, що ніхто в Білорусі не збирається здавати незалежність і суверенітет країни.

Про це він заявив сьогодні у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь шостого і сьомого скликань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії", - сказав Президент.

"Головне запам'ятайте: я не пацан, який відпрацював 3-4-5 років Президентом. І я не хочу перекреслити все, що зробив разом з вами, народом, створивши суверенну незалежну державу, щоб її зараз покласти в якийсь ящик із хрестом зверху. І кудись викинути або передати. Цього при мені не буде ніколи. Це наша країна. Ми суверенні і незалежні. Цим треба пишатися", - наголосив білоруський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Лукашенко домовилися, що цілі договору від 1999 року, зокрема створення єдиного парламенту і уряду, не мають змінюватися. Завдання зараз вирішується, - посол РБ у Москві Семашко

Він додав, що якщо ніхто не претендує, ніхто не збирається їх захоплювати, то навіщо самим це добро - незалежність і суверенітет - комусь нести і віддавати. "Нам в історії вистачило вже цих батогів, лаптів, лихоліть", - зауважив Лукашенко.

Водночас Президент зазначив, що важливо тримати голову на плечах: "Ми не маємо давати навіть приводу для того, щоб комусь хотілося нас нахилити і поставити на коліна. У цьому мудрість політиків і політики, яку ми з вами формуємо і проводимо" .

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що РФ щороку ставить Республіці Білорусь нові умови.

"Нам щороку підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо ... Вибачте, нахрін потрібен тоді такий союз", - сказав Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163570
 
   
 Топ коментарі
 
Кому вы верите/. Это говорит, потом забывает, что говорит. и все получается на 180 град. другое. И просьба - не называйте это таким благородным словом -бацька.
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Здесь тупо смеются, что Лукашенко колхозник. Смеяться нечего. Лучше уж колхозник, чем паяц олигарха.
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Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. Тоже было там в пустыне не сладко.
Но конечно, Лукашенко не без недостатков. Но беларусы голосуют за него наверно потому что другие еще хуже или такие, что беларусы не уверенны в их способностях не завести страну к катастрофе, имея такого соседа. Но, по данным международных наблюдателей, выборы в Беларуси проходят чисто.
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Чтобы вы понимали - беларусы за него не голосуют. У нас выборов как таковых вообще нет. Потому что тот фарс, что проходит под названием выборы - мухлеж и обман. В избирательных комиссиях практически нет оппозиции и независимых наблюдателей, в счетных комиссиях их отродясь не бывает. Поэтому говоришь со всеми знакомыми, а они со своими т .д - никто за Лукашенко не голосовал. А многолетний несменяемый председатель избирательной комиссии Ермошина каждый раз рисует 83% за Лукашенко. Откуда, интересно?
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И те кто у нас за наши 25 лет- хуже чем колхозник. И комуняки были и зек, теперь клоун олигарха. Так что не завидуйте нам и по-другому посмотрите на своего колхозника.
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даунбацька в курсе, что это рф-ия планирует "войти" в Беларусь как и в Украину и Грузию и Сирию? Или пюре картофельное вместо мозгов не способно это понять?
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Встретился мне интересный комментарий:
"Лукашенко знайшов єдино правильний спосіб керування країною, яка, як і Росія і Україна було смертельно заражена комуністичною бацилою... Власне він і не сильно реформував, люстрував і капіталізував, просто не дав розвернутись тому відьомському приватизаційному шабашу... Це і до честі білорусів, що спромоглися такого вибрати... Ну а ми вже перебрали всіх, включаючи зеків, комуняк, шароварних патріотів, олігархів і докотились вже до олігархового клоуна... Навіть уявити не можу, хто після каденціі клоуна прийде в черговий раз "спасати Україну""...
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Не дав розвернутися.
І що в результаті?
А в результаті протекторат РФ протягом пари найближчих років з усіма наслідками.
Однак, українські лівоавторитарні ватники продовжують фапати на Батька і СРСР. "Така ж страна була"
Як бачите, навіть відьомський приватизаційний шабаш за 30 років дав кращі для держави результати аніж збереження націонал-соціалізму. А якщо це була б належна приватизація, а не відьомський шабаш, то країна давно була б у ЄС.
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Респект Наталья, приятно что на форуме присутствуют умные люди.
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66% украинцев хорошо относятся к Лукашенко. Это я вижу и по своему опыту, как относятся у меня на работе, соседи. Это центр Украины. Но те кто здесь и на других сайтах обливают Лукашенко это нелюди. Это проплаченные боты олигархов и подвастных им политиков. Это антиобщественные элементы, которые не отображают настроение украинцев. Это самое низкое гнилье, большинство которых могут быть и не украинцами. В том числе и из-за этих ботов мы выбираем все худших президентов. У нас как и в Ольгино (московия) есть ботофермы. Они оттуда.
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В результате того, что Лукашенко не проводил приватизацию, он имеет неэффективный государственный сектор экономики. Поэтому его экономика не самодостаточна, а очень сильно зависит от различных преференций со стороны россии. Россия загоняет бацьку Лукашенко в различные союзы не военным путём, а путём экономической удавки, используя экономическую зависимость, одной из главных причин которой и является то, что не была проведена приватизация.
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В Украине почти все приватизировано. И приватизация привела только к худшему. Только раздерибанили и резутаты труда миллионов людей вывозят в Кипрские и иные банки. И экономика все равно не самодостаточна и московия использует удавки не меньше чем беларусам.
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В подавляющем большинстве случаев приватизированные предприятия работают эффективнее, чем государственные.
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Это теоретически. Но надо смотреть что в жизни. Нам тоже говорили, что как только приватизируется тогда заживем. Но в Украине совсем по-другому. Украинцы, а не беларусы самые бедные в Европе. В Польше приватизированные предприятия хорошо работают. Но у них нет олигархов. И у них приватизацию проводили патриоты. В Украине и в Беларуси номенклатура СССР (которая имеет лучшие возможности проводить приватизацию), совсем не патриотична. Виновна московия которая сформировала нам такие номенклатуры. В Беларуси сформируется своя народная элита, которая затем проведет нормальную приватизацию.
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Батька опять рубит правду-матку.
Беларусь-то действительно не будет никуда входить.
Зато Расеюшка уже вошла в Белорусь, и постепенными толчками входит все глубже и глубже.
А Батька только в такт постанывать может.
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а общее правительство из парашки это не потеря суверенитета...
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Вся разница между Украиной и Беларусией это под кем прогнулись.
Только беларусы могут сказать нет, а украинцы американцам только подмахивают
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Чудний калхознік. А то можна подумати,х#йло його запитувуати буде...
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Здесь тупо смеются, что Лукашенко колхозник. Смеяться нечего. Лучше уж колхозник, чем паяц олигарха.
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О каком суверенном государстве говорит этот председатель колхоза. Больше половины предприятий в республике принадлежит российскому бизнесу! В Булоруси белоруской осталась лишь картошка!
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В Украине скоро и картошка будет не украинской. Скоро могут начать распродавать украинскую землю. Это если мы их не остановим.
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Раскройте глаза ее давно распродали. Точнее пользуют бесплатно!
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складывается впечатление, что володе нравится, когда шурик ему ******* по губам водит
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Всё ясно. Значит, Беларусь уже на днях официально станет субъектом РФ. До сих пор была им неофициально...
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