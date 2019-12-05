 Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко

Про це він заявив сьогодні у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь шостого і сьомого скликань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії", - сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що РФ щороку ставить Республіці Білорусь нові умови.
"Нам щороку підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо ... Вибачте, нахрін потрібен тоді такий союз", - сказав Лукашенко.
- Винни, Винни, а куда мы идём?
- Свиней трахать!...
- А они нам дадут?
- А кто тебя спрашивать будет?...
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«Запомните, я не пацан который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так! И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом, создал суверенное независимое государство, чтобы сейчас уложить его в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда..."- сказал Лукашенко.
http://afn.by/news/i/269829
Знайома риторика
Но вот следующим поколениям и будущему Беларуси в целом, он поднасрал конкретно. Не факт, что после ухода Луки это государство долго просуществует, все для поглощения паРашей уже подготовлено с его попустительства.
Войдет с состав ********* и будет продолжать говорить, что он независим)
Ціни собі скласти не може...
- Если их регулярно не менять, они начинают вонять
1 .Ляпнуть що небуть
2 .Отримають підсрачник.
3 .Верещать що слова вирвані з контексту.
В Беларуси обсуждают возможность проведения выборов в единый парламент союзного государства с Россией.
Об этом сообщает Telegram-канал "Выборный" со ссылкой на источники.
"В белорусском истеблишменте обсуждается возможность выборов в единый парламент союзного государства в 2021 году", - говорится в сообщении.
Де чого вкрасти
Пустив цапа в город, а тепер кричить капусту не віддам.
Вам хорошо жить для себя любимьіх никто не даст.
Лопата, балалайка, скрепьі - вам достаточно)))
Ан нет, и Картофельный Папа тоже Дядю Геру уважает...…..
Действующие лица --Лукашенко и Путин.