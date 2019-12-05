 Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко

Про це він заявив сьогодні у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь шостого і сьомого скликань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії", - сказав Президент.

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Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що РФ щороку ставить Республіці Білорусь нові умови.

"Нам щороку підсовують нові умови, і ми постійно в економіці щось втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо ... Вибачте, нахрін потрібен тоді такий союз", - сказав Лукашенко.