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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) Куций Максим (3)

 Пожежа в одеському коледжі: один із потерпілих у вкрай важкому стані, - голова ОДА Куций

Чотири людини, які постраждали під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, перебувають у важкому стані, один з них - у вкрай важкому.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Також у стаціонарі зараз перебуває 26 осіб. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників. Лікарі борються за їхнє життя. Вони повністю забезпечені медикаментами", - написав Куций.

Глава ОДА зазначив, що станом на 10:00 відомо про одну загиблу.

"Також служби повідомляють про 14 осіб, з якими немає зв'язку", - написав глава ОДА.

Він також повідомив, що за даними спеціального загону рятувальників, каркас будівлі в задовільному стані, але всі пере стінки в аварійному стані: "Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції".

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"Попередньо рятувальники повідомляють про аварійний режим роботи електрообладнання - звичайного подовжувача в закритому кабінеті. У будівлі 1914 року було чимало конструкцій і елементів з деревини та очерету", - додав Куций.

За його словами, зараз готуються спеціальні приписи для розміщення сімей постраждалих.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 14 розшукуваних осіб п'ятеро - студенти.

В Одеській області 5-6 грудня оголошено днем ​​жалоби. Всі розважальні заходи мають бути скасовані.

Пожежа в одеському коледжі: один із потерпілих у вкрай важкому стані, - голова ОДА Куций 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163569
 
 
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Меня больше волнует кто будет отвечать за древнюю проводку и за то что не сработала сигнализация, когда третий этаж уже разгорелся на верхних еще было полно народу.
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Про сигнализацию верно подмечено, а вот проводка меняется только при капитальном ремонте, а там стены из камыша, 21 век на дворе, профиля и гипсокартон должны стоять.
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пока не начнут садить пожарников
которіе видают разрешение на експлуатацию таких зданий как учебних заведений и санаториев
будут гибнуть люди
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The information about the fire you share is very up to date. The news is great and is very popular.

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