 Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову

Документ підписаний 4 грудня з метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Також Володимир Зеленський своїм указом затвердив Положення про уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності.
Згідно з ним, основними завданнями уповноваженого є моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів і подання Президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері.
Також уповноважений може вносити на розгляд Глави держави пропозиції щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів і брати участь в експертизі законів, які надійшли Главі держави на підпис, законопроектів, що пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради, інших законопроектів, що стосуються питань підтримки провадження волонтерської діяльності.
Крім того, уповноважений має здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення, відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів, та інформувати громадськість про такі заходи та їхні результати.
Також завданням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності є сприяння налагодженню взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підтримки громадських ініціатив щодо провадження волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав волонтерів.
Серед завдань уповноваженого – й підготовка заходів за участю Президента України, зокрема міжнародного характеру, з питань, що стосуються підтримки волонтерської діяльності.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Виховання дає взнаки
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Як бачу вас 73%, то одразу говорю це слово, бо це ваша суть🐸
Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху.
Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Во-вторых, Офис президента явно не просто так организовал совет волонтеров, которые помогают всем, условно говоря, от детей-сирот до бездомных животных.
Дело в том, что в нашей стране в последние пять лет волонтерство в первую очередь ассоциируется с помощью армии и войной на Донбассе.
В окружении Зеленского тему войны стараются отодвинуть на задний план, выпячивая свое миротворчество и все, что с ним связано. Именно в такой логике построен и созданный альянс волонтеров, в котором военные волонтеры, по сути, теряются на фоне помощи всем общественным слоям.
Таким образом, власть явно пытается нивелировать влияние армейских волонтеров, настроенных весьма недружественно к Зеленскому и нынешней власти вообще.
...
Из всего вышеописанного постепенно складывается вполне определенная картина.
Судя по всему, в окружении Зеленского решили определенным образом "приручить" большую и разнообразную группу волонтеров, специально "растворив" в ней тех, кто помогал армии в последние пять лет.
Выдвинув на первые роли и подсветив должным образом малоизвестных деятелей, жаждущих признания, денег, славы (каждому - свое), у президента получат возможность заявлять, что "правильные" волонтеры, дескать, работают с новой властью и помогают ей "сшивать" страну. Что же касается тех, кто с самого начала не поддерживал Зе-команду, их в уже не раз опробованном стиле можно назвать неконструктивными бунтарями и порохоботами, которые "мешают жить". Впрочем, такое в нашей истории уже было, причем совсем недавно, и такие параллели заставляют глубоко усомниться в чистых "волонтерских" намерениях Зе-команды..."
https://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000
мызамир;
войну развязал ненавистный Порошенко; россияне нормальные ребята нужно мириться;
Донбасс восстановим сами;
деньги, земля и собственность - нашим людям;
и вообще - нах тот украинский и Украина в целом.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000/amp&ved=2ahUKEwj3gZOAjp7mAhUh_SoKHcQTAGsQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw3SxXuV3oAUCTPQr2u_LB4e&cf=1
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху. Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Зебіли ви реально іпанулісь?
"Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров с 28 октября 2019 года."(с)
При президенте решено создать Национальный альянс волонтеров.
У Зеленского хотят координировать волонтерское движение - презентована идея создания единого сообщества волонтеров.
https://zn.ua/UKRAINE/pri-prezidente-resheno-sozdat-nacionalnyy-alyans-volonterov-334067_.html
Или других сепаров...и колобрантов.
У Богдана столько еще дружань не пристроено...
строго по кгбшной методичке работает моника?))))
Він як наш Іван Суліма.