 Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову

Документ підписаний 4 грудня з метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також Володимир Зеленський своїм указом затвердив Положення про уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності.

Згідно з ним, основними завданнями уповноваженого є моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів і подання Президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері.

Також уповноважений може вносити на розгляд Глави держави пропозиції щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів і брати участь в експертизі законів, які надійшли Главі держави на підпис, законопроектів, що пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради, інших законопроектів, що стосуються питань підтримки провадження волонтерської діяльності.

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Крім того, уповноважений має здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення, відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів, та інформувати громадськість про такі заходи та їхні результати.

Також завданням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності є сприяння налагодженню взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підтримки громадських ініціатив щодо провадження волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав волонтерів.

Серед завдань уповноваженого – й підготовка заходів за участю Президента України, зокрема міжнародного характеру, з питань, що стосуються підтримки волонтерської діяльності.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.