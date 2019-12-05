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 Політика України
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Все про:Зеленський (3773) волонтери (537) Пушкарьова Наталія (1)

 Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Наталії Пушкарьової Уповноваженим Президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом).

Документ підписаний 4 грудня з метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також Володимир Зеленський своїм указом затвердив Положення про уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності.

Згідно з ним, основними завданнями уповноваженого є моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій дотримання прав і законних інтересів волонтерів і подання Президентові України пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності, припинення порушень у цій сфері.

Також уповноважений може вносити на розгляд Глави держави пропозиції щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав і законних інтересів волонтерів і брати участь в експертизі законів, які надійшли Главі держави на підпис, законопроектів, що пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради, інших законопроектів, що стосуються питань підтримки провадження волонтерської діяльності.

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Крім того, уповноважений має здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення, відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів, та інформувати громадськість про такі заходи та їхні результати.

Також завданням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності є сприяння налагодженню взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підтримки громадських ініціатив щодо провадження волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав волонтерів.

Серед завдань уповноваженого – й підготовка заходів за участю Президента України, зокрема міжнародного характеру, з питань, що стосуються підтримки волонтерської діяльності.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163566
 
   
 Топ коментарі
 
"Заслуживает внимания - кто, собственно, возглавит новую структуру со стороны волонтеров. Первые же результаты поиска говорят о том, что Пушкарева - бывший советник министра обороны Степана Полторака, до этого работала помощником народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины" - структуры, с которой во времена разных министров здравоохранения было связано довольно много скандалов.

Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху.
Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Во-вторых, Офис президента явно не просто так организовал совет волонтеров, которые помогают всем, условно говоря, от детей-сирот до бездомных животных.
Дело в том, что в нашей стране в последние пять лет волонтерство в первую очередь ассоциируется с помощью армии и войной на Донбассе.
В окружении Зеленского тему войны стараются отодвинуть на задний план, выпячивая свое миротворчество и все, что с ним связано. Именно в такой логике построен и созданный альянс волонтеров, в котором военные волонтеры, по сути, теряются на фоне помощи всем общественным слоям.
Таким образом, власть явно пытается нивелировать влияние армейских волонтеров, настроенных весьма недружественно к Зеленскому и нынешней власти вообще.
...
Из всего вышеописанного постепенно складывается вполне определенная картина.
Судя по всему, в окружении Зеленского решили определенным образом "приручить" большую и разнообразную группу волонтеров, специально "растворив" в ней тех, кто помогал армии в последние пять лет.
Выдвинув на первые роли и подсветив должным образом малоизвестных деятелей, жаждущих признания, денег, славы (каждому - свое), у президента получат возможность заявлять, что "правильные" волонтеры, дескать, работают с новой властью и помогают ей "сшивать" страну. Что же касается тех, кто с самого начала не поддерживал Зе-команду, их в уже не раз опробованном стиле можно назвать неконструктивными бунтарями и порохоботами, которые "мешают жить". Впрочем, такое в нашей истории уже было, причем совсем недавно, и такие параллели заставляют глубоко усомниться в чистых "волонтерских" намерениях Зе-команды..."
https://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-voennyh-31102019220000
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Волонтери тому і волонтери, що вони незалежні від влади. Створена посада волонтера означає, що влада хоче контролювати волонтерів та боїться їх.
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Я це китайське слово не можу вимовити та замість літери "н" чомусь говорю "й". 🧐
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Привіт Андрій. Можливо ти щось знаєш про цю "головну волонтершу". Бо я про неї чую вперше.
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Андрій Засуха
Виховання дає взнаки
----------------------
Як бачу вас 73%, то одразу говорю це слово, бо це ваша суть🐸
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Тоді тобі не варто жити у країні, де три чверті населення ти сприймаєш з таким визначенням. Подумай. Помідори у Польщі на тебе зачекались Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 2322 Хоча, "подумай" - дієслово, яке до тебе ніякого відношення не має. Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 3105
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Варто, бо ви вже змінюєте свою думку і не хочете говорити, що голосували за кловуна.
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То, что не хотят говорить за кого голосовали, не говорит о том, что поменялись мысли. Они их не меняют, так как мыслей нету. Тот, кто хоть немного думает, может видеть наперед то, что будет и потому не совершает больших глупостей, а если совершает, то учится на ошибках, а тут раз за разом другой паттерн: сделают чтото тупое - отгребают, опять делают тоже самое - отгребают, и только более и более злобными и упоротыми со временем становятся.
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Еще немножко "тры чверти"(с) покуражатся, потупят да поворуют, и ты будешь на границе с Польшей, с узелком пожитков в руках, молить, чтобы пустили тебя туда за крышу над головой и работу по сбору помидоров.
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"Заслуживает внимания - кто, собственно, возглавит новую структуру со стороны волонтеров. Первые же результаты поиска говорят о том, что Пушкарева - бывший советник министра обороны Степана Полторака, до этого работала помощником народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины" - структуры, с которой во времена разных министров здравоохранения было связано довольно много скандалов.

Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху.
Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
Во-вторых, Офис президента явно не просто так организовал совет волонтеров, которые помогают всем, условно говоря, от детей-сирот до бездомных животных.
Дело в том, что в нашей стране в последние пять лет волонтерство в первую очередь ассоциируется с помощью армии и войной на Донбассе.
В окружении Зеленского тему войны стараются отодвинуть на задний план, выпячивая свое миротворчество и все, что с ним связано. Именно в такой логике построен и созданный альянс волонтеров, в котором военные волонтеры, по сути, теряются на фоне помощи всем общественным слоям.
Таким образом, власть явно пытается нивелировать влияние армейских волонтеров, настроенных весьма недружественно к Зеленскому и нынешней власти вообще.
...
Из всего вышеописанного постепенно складывается вполне определенная картина.
Судя по всему, в окружении Зеленского решили определенным образом "приручить" большую и разнообразную группу волонтеров, специально "растворив" в ней тех, кто помогал армии в последние пять лет.
Выдвинув на первые роли и подсветив должным образом малоизвестных деятелей, жаждущих признания, денег, славы (каждому - свое), у президента получат возможность заявлять, что "правильные" волонтеры, дескать, работают с новой властью и помогают ей "сшивать" страну. Что же касается тех, кто с самого начала не поддерживал Зе-команду, их в уже не раз опробованном стиле можно назвать неконструктивными бунтарями и порохоботами, которые "мешают жить". Впрочем, такое в нашей истории уже было, причем совсем недавно, и такие параллели заставляют глубоко усомниться в чистых "волонтерских" намерениях Зе-команды..."
https://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000
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Это тактика такая по обезвреживанию угроз: видят угрозу в лице ветеранов - нужно создать "Союз Ветеранов" и посадить подконтрольное руководство. Тоже и с волонтерами.
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Картина зебиков сложилась уже давно:
мызамир;
войну развязал ненавистный Порошенко; россияне нормальные ребята нужно мириться;
Донбасс восстановим сами;
деньги, земля и собственность - нашим людям;
и вообще - нах тот украинский и Украина в целом.
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Ось тут трохи про неї є .
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.dsnews.ua/politics/priruchit-stroptivyh-kak-zekomanda-hochet-osedlat-*******-31102019220000/amp&ved=2ahUKEwj3gZOAjp7mAhUh_SoKHcQTAGsQFjADegQIARAB&usg=AOvVaw3SxXuV3oAUCTPQr2u_LB4e&ampcf=1
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Волонтери тому і волонтери, що вони незалежні від влади. Створена посада волонтера означає, що влада хоче контролювати волонтерів та боїться їх.
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Во-первых, заслуживает внимания - кто, собственно, возглавит новую структуру со стороны волонтеров. Первые же результаты поиска говорят о том, что Пушкарева - бывший советник министра обороны Степана Полторака, до этого работала помощником народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины" - структуры, с которой во времена разных министров здравоохранения было связано довольно много скандалов. Кроме того, Пушкарева - бизнесвумен, основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс".
О ее деятельности на посту советника министра неизвестно практически ничего, да и в целом в волонтерском сообществе г-жа Пушкарева не очень на слуху. Не имея должного авторитета в этом специфическом кругу и нужного опыта в разработке законодательных и подзаконных актов, сложно представить, как она сможет заниматься "координацией с государственными органами, созданием рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, мониторингом и анализом эффективности реализации волонтерских инициатив", а тем более совершенствованием законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения.
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Усе логічно, президент Малорос, волонтери - призначенці... А звання їм введуть? Наприклад волонтер-лейтенант, волонтер-майор, генерали - волонтери? Зробимо для них санаторії, квартирні черги, міністерство окреме?
Зебіли ви реально іпанулісь?
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А ти, засцика-малорос, хоч гривню пожертвував на потреби армії?
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Ти вже виліз з того місця , де ти був вчора глазастий ? 🐸
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так, а що? Пожертвував, що далі? У чому твоє запитання, наш зебільний земляк?
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И тут зрада у соевых идиотов!
"Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров с 28 октября 2019 года."(с)
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Его и создали при преЗеденте.

При президенте решено создать Национальный альянс волонтеров.



У Зеленского хотят координировать волонтерское движение - презентована идея создания единого сообщества волонтеров.

https://zn.ua/UKRAINE/pri-prezidente-resheno-sozdat-nacionalnyy-alyans-volonterov-334067_.html
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А почему не Портнова или Медведчука?)))
Или других сепаров...и колобрантов.

У Богдана столько еще дружань не пристроено...
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не можешь запретить - возглавь и опошли

строго по кгбшной методичке работает моника?))))
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Бедньій Бубочка - Касьянов теперь на пену изойдет и бубочку с гуаном мешать будет
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Волонтерів вже призначають. Дожились.
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Следующий шаг - назначение добровольцев на фронт.
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Теж прочитала та офігела. Довбані кварталівці, все до чого доторкнуться - перетворюється на гівно.
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Що за курка ця Пушкарьова, і ким вона доводиться блаЗєню, чергова «Олбі», памперси вже не врятовують?
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Щоб процвітала кожна родина, тільки Олбі, Олбі-Україна! (реклама 90-х)
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А теперь осталось назначить кого-то главным ассенизатором!
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******* і в цій новині наваляли гірку зради
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В Україні волонтерский рух поширився задовго як комік 4 рази відмовився захищати свою країну. До того ж волонтерство - це не тільки армія, а й прививки для бездомних песиків і котиків - цим бубочки нехай займаються. Можуть навіть міністерство під це замутити з повною жижиталізацією.
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Так, на темі тваринок-безхатченків стільки бабла можна вкрасти. Згадала, як один одесит розповідав, як він гроши крав, які виділяли на стерилізацію, лікування та щеплення. Як же я його зненавиділа після цього.
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Що ж Ви так до бездомних песиків і котиків.
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Это кто? Героиня сериала "Не родись красивой"?
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Ничего не хочу сказать за эту Пушкареву , но судя из последних да из ВСЕХ назначений Зеленого то эта мадам из той же обоймы Зебилов, и как сказал Хмара - эту ВСЮ шпану ждет трибунал!! Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 3424
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Це той Хмара, який за Моніку агітував?
Він як наш Іван Суліма.
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Будемо їх перевиховувати, а надалі вони будуть союзниками в боротьбі проти тоталітарних🐸
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да ... тебе нужен доктор... и лучше патологоанатом...
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Призначена "головним" волонтером Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 2085 Волонтери можуть вибрати свого представника, але призначити ... І чим буде займатись цей "голонвий"? Створювати позитивну картинку підтримки волонтерською спільнотою велічайшего? Вони хоч розуміють суть волонтерства? Очевидно, що ні
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Для тотального контролю над волонтерами це робиться.
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Цікаво,а чи були лохи,які давали гроші цій Пушкарьовій?
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Десь на страна.юа тихо всхлипував видатний "волонтер", борцун з "баригівською" хунтою, ю. касьянов.
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тепер уже волонтерами призначають. Зеленський призначив "головним волонтером" Наталію Пушкарьову - Цензор.НЕТ 9666
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Як би ця волонтерша не почала вмісті з сивухою і в лугандоні волонтерити, в нас вже є один такий "волонтер" - татарин-"добродетель".
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