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 Економіка
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Все про:бюджет (717) податкова (240) план (63) митниця (632) Компанієць (1)

 За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць. Таблиці

Українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету, але це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень, а податкова вже четвертий місяць поспіль не виконує план надходжень. Загалом за підсумками 11 місяців 2019 р. надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"У листопаді невиконання планів щодо надходження в держбюджет вже на 8,3 млрд грн, митниця вперше за тринадцять місяців виконала план надходжень лише завдяки зменшенню плану на 10 млрд грн, а податкова вже четвертий місяць поспіль не виконує план надходжень", - написав він.

Компанієць навів результати роботи економіки України та бюджетні надходження за листопад і одинадцять місяців 2019 року:

Листопад 2019 р.:

- митниця вперше за тринадцять місяців виконала план надходжень лише завдяки зменшенню плану на 10 млрд грн, зібрали 26,5 млрд грн при початково запланованих 36 млрд грн, але внаслідок ухвалених змін до Бюджету план зменшили до 26,2 млрд грн. Масова контрабанда як йшла, так і йде.
- податкова четвертий місяць поспіль не виконує план надходжень, зібрали 51,2 млрд грн, це -5,7 млрд грн до плану, або -9,97%.
- надходження в місцеві бюджети становлять 27 млрд грн при плані 22,9 млрд грн, це +17,9% до плану.
- ЄСВ зібрано 23,2 млрд грн, це на 3 млрд грн більше, ніж рік тому, або +14,96%.

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Водночас економіст зазначив, що державний бюджет у листопаді був виконаний лише на 91,42%, за плану 97,2 млрд грн зібрали 88,8 млрд грн.

Також Компанієць оприлюднив підсумки за 11 місяців 2019 р.:

- надходження в Державний бюджет не виконано на 56 млрд грн, або -5,86% до плану, зібрали 899,7 млрд грн при плані 955,7 млрд грн.
- податкова зібрала 410,7 млрд грн при плані 418 млрд грн, -1,74% до плану.
- митниця зібрала 289,5 млрд грн при плані 325,3 млрд грн, -10,99% до плану.
- місцеві бюджети зібрали 257,4 млрд грн при плані 251,9 млрд грн, +2,20%.
- ЄСВ зібрано 245,5 млрд грн, це на 41,5 млрд грн більше, ніж рік тому, або +20,35%.

За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць 01
За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць 02
За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць 03
За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163565
 
   
 Топ коментарі
 
Танцевали веселились!Протрезвели похмелились По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 8465
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Недобор Таможни - это $1=UAH24.
Гораздо веселее занять ОВГЗ на UAH 100 млрд под 15%+ чем просто получить доходы бюджета.
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Танцевали веселились!Протрезвели похмелились По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 8465
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А еще и экспорт стремится к нулю (одно зерно практически) . Баланс - резко отрицательный. Зато гривня за чужие средства зачем-то дорожает...
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Недобор Таможни - это $1=UAH24.
Гораздо веселее занять ОВГЗ на UAH 100 млрд под 15%+ чем просто получить доходы бюджета.
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А зеленые министры продолжают вешать лапшу о том, как скоро все вырастет и увеличится с какого-то перепуга.
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Рожкова от Гонтаревой осталась.
При прогнозе инфляции 6% учётную ставку можно и ниже 10% опустить.
% по гривневым ОВГЗ к ставку НБУ привязан.
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А как же кражи на таможне? До выборов нам рассказывали что на таможне воруют 100 ярдов в год а оказалось таможня после выборов так и не увеличила сборы 😂😂😂
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Перзыдэнт сказал - НЕ ВОРУЮТ , значит не воруют За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 5168 .. Всех воров он разогнал ещё 3 -4 месяца назад , даже по телеку показывали ,,, в прямом эфире . За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 454 .
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Ця статистика показує інше, що крадуть ще більше, як мінімум 56 млрд вкрадено.
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Замість того щоб займатись економікою , промисловістю і сільським господарством, вони розказують байки про ігорний бізнес, землю , електронні сервіси, звідси і борги, тому що гроші потрібно заробляти, як заробляють наші українці за кордоном.
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А що ви хотіли від діячів розважального жанру?
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зэкономика готовится к 40% "неумолимого роста". и взять с этих дураков нечего - даже анализы. мухлюют.
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Экономика просто берет разгон...😀..а потом прыгнет...в сторону...
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Ну тут не нужно быть гениальным экономистом, чтобы понять причину.
Гривна вместо 27 стала 24 грубо говоря на 12 процентов доллар упал.
Соответственно и в бюджете не досчитали минимум 6 процентов в гривне.
Как достали еще 6 процентов тоже понятно - тупо подняли цены для населения на все товары практически.
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Авжеж, геніальним бути не треба, але треба й не бути профаном.
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Воровать перестали говорите ?? Или наоборот ?
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Пора вводить налог на хайп, мамину скорость, порнуху, балабольство за рулём "Теслы" и в тренажёрке!
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У власти банда напёрсточников и хапуг
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Ера ЗЕбожіння (дайте вгадаю, як завжди винний Порошенко)
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Ну шо дорогенькі мої ЗЕкономісти?
Ви підготували свої пукани до шаленого турбо режиму після НГ?!))))
Коли Вселенська ЖОПА розвергнеться під вашими ногами та ногами ваших друзів і знайомих...
Памятайте!
ВИ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
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Порошенко треба негайно в буцегарню. Це він привів дебіла Зеленського.
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и в штаны тебе насрал тоже он. пожалуйся в Трубу.
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дебіла Зеленського привели дебіли За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 4633 - которым было пофиг хто , ишь абынепорошенко . Теперь "жри-те" и молчи-те . За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 2774.
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Потому зе-марионетки так спешат с распродажей земли.
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Так шо, снижение тарифов и з.п 4К дол. учителям отменяются?
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До нового року блазень обіцяв "добити" контрабанду і ось як він це зробив.

Українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету, але це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3163565
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ТЕПЕРЬ И ЗЕЛЕНСКИЙ МИЛЛИАРДЕР !?) ИЛИ ПОЛУ... !?)
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"таможня впервые выполнила план поступлений в бюджет потому, что план снизили"
Клоуни!!!

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Нахрена думать мозгами Проще вызвать проституток
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Слушать в отсеках!
Все ещё живы? Ну и ладненько!
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"Говорила-балакала, сіла та й заплакала".
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Нєфьодов просто всівсь на корупційні потоки Насірова.
У 2008му після компанії уряду Тімошенко "Контробанда Стоп" надходження з митниці зросли в рази. Керівника митниці Макаренка Януковіч рік тримав у катівні, щоб він дав свідчення на Юлю. Але він залишивсь офіцером і так Юлю і не обрехав. Янеку прийшлось садити Юлю за газовий договір, бо ніякого корупційного інтересу в діях прем'єрки знайдено не було.
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а где там эта актриса с У-Краина со своими бескредитными прогнозами?
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І Порошенко вже не краде За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9545
Co się dzieje ? За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9083
мародЬОр блаЗЄнський час не втрачає За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9083
матиме віллу на "мальдівах" За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9083
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В Італії безпечніше, якщо щось, то путя слово замовить перед друзями.
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