 Українці можуть офіційно виграти $285 мільйонів у лотереї США

Придбати офіційні білети можна онлайн, через сервіс Thelotter.com.
Наступний тираж американської лотереї Мега Мільйони відбудеться в п'ятницю, 6 грудня, о 23:00 за північноамериканським східним часом, і на кону величезний джекпот, $ 285 мільйонів.
Виграшні номери за результатами минулого тиражу - 23, 43, 60, 63, 69 і "Мегабол" 19. Вгадай хтось із учасників лотереї в минулий вівторок ці номери, йому (або їй) дістався б грандіозний приз в 250 мільйонів доларів."Всі тільки і говорять про джекпот і біжать купувати лотерейні білети, - повідомляє Гордон Меденіка, директор Mega Millions в спеціальному прес-релізі.
- Коли джекпоти досягають таких сум, всі починають представляти, як зміниться їхнє життя в разі виграшу.Американці люблять купувати лотерейні білети.
За даними Північноамериканської асоціації штатних лотерей, за минулий рік вони витратили понад $ 80 мільярдів на лотерейні білети. Це більше, ніж американці витрачають на кінотеатри, відеоігри, книги, музику і квитки на спортивні заходи разом узяті.
Як жителі України можуть брати участь в лотереї США?
Білети Mega Millions продаються в 44 штатах, а також в окрузі Колумбія і на Британських Віргінських островах.Тим часом, придбати офіційні білети можна онлайн, через сервіс Thelotter.com. Для участі в тиражі потрібно пройти реєстрацію на сайті, вибрати п'ять основних номерів (1-50) і два номери "лакі стар" (1-12).
Скани офіційних білетів з вибраними номерами користувачі зможуть побачити в особистому кабінеті за кілька годин до початку тиражу.
Ексклюзивне фото з переможницею $ 1 мільйона на сайті Thelotter.com.
Рекордні виграші
1,53 млрд (так, мільярди!) - саме такий приз був виграний в жовтні 2018 року. Щасливий білет був куплений в Каліфорнії. За даними сайту theLotter.com, це другий за величиною джекпот з коли-небудь розіграних. Світовий рекорд, 1,58 млрд, належить іншій американській лотереї - "Powerball".
Інші великі виграші склали 656 млн (березень 2012), 648 млн (грудень 2013), 543 млн (липень 2018) і 536 млн (липень 2016), а всього за історію проведення лото були зірвані 18 джекпотів, перевищували 300 млн доларів.Нагадаємо, придбати офіційні білети можна онлайн, через сервіс Thelotter.com.
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Источник:https://censor.net.ua/n3163563
Играйте! Каждый десятый билет бессплатно.
Мне когда то подарили на день рождения билет КЕНО, заполненный автоматом, и он выиграл 500 дол. Я поблагодарил Небо и принял Знак. В офисе , где выплачивали выиграш все были удивлены , почему я не прыгаю до потолка от радости. Я ответил, что тут обыкновенное небольшое чудо, которых в жизни происходит куда больше.
С тех пор покупаю лотерею только на день рождения, и очень часто выпадает выиграш, правда не такой большой.
Считаю данную лотерею, хорошим подарком на День Рождения.
boxnovel