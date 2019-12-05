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 Політика України
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 USAID запускає нову 5-річну програму підтримки громадянського суспільства в Україні, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор анонсував запуск в Україні нової п'ятирічної програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за підтримки громадянського суспільства.

"USAID розпочинає нову програму підтримки громадянського суспільства, розраховану на п'ять років і з бюджетом 10 млн доларів", - розповів Тейлор, виступаючи на Форумі розвитку громадянського суспільства "Точка неповернення" в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

За його словами, виконавцем програми є українська організація "Єдність" у консорціумі з Українським центром незалежних політичних досліджень і Центром демократії і верховенства права.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні також заявив про важливість розслідування нападів на активістів в Україні. "Ми всі знаємо про виклики, про загрози для активістів і атаки на активістів. Це, звичайно, неприпустимо, має бути розслідувано і припинено", - сказав Тейлор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163562
 
   
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Вряд ли мы столько протянем. Зебилы и Коломойский как саранча выжрут все....
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Наївний Тейлор сподівається на громадянське суспільство там, де 73 обрали кловуна🐸
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10 МИЛИОНОВ - 10 МИЛЛИАРДЕРОВ !!! И ВСЕ В ПОРЯДКЕ !)
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