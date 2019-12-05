 "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо невелику революцію в тому, як державні органи взаємодіють з громадянами.

Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтесь щодня в своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп'ютера)", - написав Дубілет.

На його думку, це здешевить вартість одного контакту для бюджету і дозволить обслуговувати громадян якісніше.

"Адже, на відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті", - сказав міністр.

Також він повідомив, що уряд запускає пілотний проєкт, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян у месенджерах з віддалених робочих місць.

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"Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один з варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію", - зазначив Дубілет.

Міністр вважає, що використання інтернет-чатів, серед іншого, дозволить контролювати якість ведення діалогу. "На відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, ми можемо налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників", - сказав він.

Міністр зазначив, що найближчими днями будуть запущені перші чат-консультації для Міністерства соцполітики.

"Найближчими місяцями хочемо охопити всі основні напрямки", - сказав Дубілет.