 "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ми готуємо невелику революцію в тому, як державні органи взаємодіють з громадянами.
Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтесь щодня в своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп'ютера)", - написав Дубілет.
На його думку, це здешевить вартість одного контакту для бюджету і дозволить обслуговувати громадян якісніше.
"Адже, на відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті", - сказав міністр.
Також він повідомив, що уряд запускає пілотний проєкт, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян у месенджерах з віддалених робочих місць.
"Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один з варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію", - зазначив Дубілет.
Міністр вважає, що використання інтернет-чатів, серед іншого, дозволить контролювати якість ведення діалогу. "На відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, ми можемо налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників", - сказав він.
Міністр зазначив, що найближчими днями будуть запущені перші чат-консультації для Міністерства соцполітики.
"Найближчими місяцями хочемо охопити всі основні напрямки", - сказав Дубілет.
Но это #уйня по сравнению с возможностью для граждан общаться с госорганами через мессенджеры.....
@GolosPeditu27
14 год
Кінець епохи діжиталізації.
Офіс Президента заявив про скасування прийому електронних звернень громадян і заблокував свій Email
Их всех трудрустроят...и еще и новых наберут...
Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - отметил ДубилетИсточник: https://censor.net.ua/n3163560
Ждите они уже идут.
Та не. Врёшь.
Гена, ты эталонный зЕбил. Тебя нужно в палату мер и весов сдать. 😉
Люди, зупиніть цей потік дурнуватих "ідей".
Тут віч-на-віч не можна вирішити проблему, а вони вже пропонують "месенджери". Чи довго ще терпіти це блаЗЄнське аматорство?
надоело заносить по каждому поводу и БЕЗ!!!
и все без лицензий - назначили себя испонителями и исполняют ))