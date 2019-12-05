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 Політика України
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Все про:Кабмін (3369) чиновник, урядовець (514) Дубілет (8) месенджери (1)

 "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд планує запустити можливість для громадян спілкуватися з державними органами через месенджери.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо невелику революцію в тому, як державні органи взаємодіють з громадянами.

Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтесь щодня в своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп'ютера)", - написав Дубілет.

На його думку, це здешевить вартість одного контакту для бюджету і дозволить обслуговувати громадян якісніше.

"Адже, на відміну від письмових звернень, можна уточнювати інформацію, щоб не футболити, а давати відповідь по суті", - сказав міністр.

Також він повідомив, що уряд запускає пілотний проєкт, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян у месенджерах з віддалених робочих місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці отримають цифрове ID: Кабмін запустив пілотний проєкт

"Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Причому ми хочемо зробити акцент на ті регіони, де найскладніше знайти роботу. Наприклад, це буде один з варіантів працевлаштування для тих держслужбовців, які потрапили під нашу масову оптимізацію", - зазначив Дубілет.

Міністр вважає, що використання інтернет-чатів, серед іншого, дозволить контролювати якість ведення діалогу. "На відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, ми можемо налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників", - сказав він.

Міністр зазначив, що найближчими днями будуть запущені перші чат-консультації для Міністерства соцполітики.

"Найближчими місяцями хочемо охопити всі основні напрямки", - сказав Дубілет.

Ми готуємо невелику революцію: Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163560
 
   
 Топ коментарі
 


@GolosPeditu27
14 год

Кінець епохи діжиталізації.
Офіс Президента заявив про скасування прийому електронних звернень громадян і заблокував свій Email
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"оставайтесь на связи... Ваше обращение очень важно для нас... к сожалению, все работники сейчас заняты... повторите попытку через 15 минут"...
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это зебобики хотят своих ботов на гос. содержание посадить? ОДИН в госчате работает, на каждое 10е сообщение отвечает, а ДЕВЯТЬ в соцсетях славят и поют оды клоуну, ворам из СН, коррупционерам и колаборантам? Окуенно!
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Тобто тепер чиновники будуть брати хабарі через месенджери і НАБУ нікого не зловить🐸
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переводы через укрпочту буду отправлять)) это не взятка)) это перевод.
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"По итогам 11 месяцев поступления в Госбюджет не выполнены на 56 млрд грн"!!!

Но это #уйня по сравнению с возможностью для граждан общаться с госорганами через мессенджеры.....
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тобто чиновникам вже встигли пики люду настільки набриднути що бачити не хочуть
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и возможность вставлять картинки!!!
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Ця функція буде коштувати 500 млн для держбюджету. "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 5346
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Толпа придурков! надо не системы общения с гражданами делать а систему реагирования на запросы граждан и вводить ответственность за не надлежащее реагирование или не своевременное! какая разница как гражданин обратится к чиновнику, если чиновник просто пошлет его нахер!!
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Треба щоб у чиновника була пімпочка "відмітити як спам".
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Тим більше, що багато із них не вміють користуватися комп'ютерами та у повному обсязі смартфонами.
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Нафіг вони треба - посадять дівчаток з швидкими пальчиками.
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Я вам відкрию таємницю - у держорганах працює багато молодих людей з вищою (нетрускавецькою) освітою, після конкурсів відбору (не криворізьких). Щоб стати державним службовцем треба років 5 - там багато нюансів, пов"язаних з законодавством, посадовими інструкціями та різною фігньою, яка важко дається людям з бізнесовим світосприйняттям.
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"оставайтесь на связи... Ваше обращение очень важно для нас... к сожалению, все работники сейчас заняты... повторите попытку через 15 минут"...
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@GolosPeditu27
14 год

Кінець епохи діжиталізації.
Офіс Президента заявив про скасування прийому електронних звернень громадян і заблокував свій Email
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Ті падлюки навіть петицію про звільнення сина донецької волонтерки-сєпарші Сєргєя Сівохо заблокували.
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та да. Я вообще не могу войти на этот сайт петиций. По ходу меня заблокировали по новому. Просто не дают авторизацию.
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это зебобики хотят своих ботов на гос. содержание посадить? ОДИН в госчате работает, на каждое 10е сообщение отвечает, а ДЕВЯТЬ в соцсетях славят и поют оды клоуну, ворам из СН, коррупционерам и колаборантам? Окуенно!
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Угу. Госорганы телефонную трубку не хотят подымать, вместо етого включают музыку и с тебя штаны снимут пока дозвонишься, так как в госорганах и обслуживающих организациях до сих пор нет мобильной связи. А на телефоны Укртелекома кучу денег потратишь пока с мобильного дозвонишься.
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Ви ще не зрозуміли що цей Дубілєт хоче? Він хоче різних додатків для дівайсів, дата-центрів, ПО будуть розробляти і обслуговувати його фірми. Цю фігню вже проходили, але не в таких масштабах.
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Гениально! Теперь плебеев можно за 5 секунд на йух отправить без всяких бумажек и писулек. "Мы готовим небольшую революцию": Кабмин планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры - Цензор.НЕТ 3465
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Вы лошары граждане пишите в мессенджеры а мы будем по старинке наличными получать в конвертах баксы
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Хорошие госорганы- мертвые госорганы. С ними общаться только через оптический прицел.
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А граждане смогут общаться с госорганами в стиле Портнова, ведь к нему нет претензий на этот счет...."Мы готовим небольшую революцию": Кабмин планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры - Цензор.НЕТ 5003
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На ютубе комменты под видео зЕбила откройте для начала, ссыкота.
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Воно дуже лайкозалежне, тому і закрили.
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Тоді недопрацювали. Лайки теж потрібно закривати. Бо воно ж чидмть - злиться як баче кількість дизлайків.
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т.е. теперь хабар легче будет чиновку получать, сделал рассылку карточки в мессенджере и все ему шлют бабло
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Стадо госслужащих раза в три собираетесь увеличить...или в четыре？
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На 18 тыс. человек сократят госслужащих в следующем году.
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😀Статью прочитай зебил..
Их всех трудрустроят...и еще и новых наберут...

Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию", - отметил ДубилетИсточник: https://censor.net.ua/n3163560
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Хоть не так, как с АП будет? Сократили АП, бо переназвали ее ОП и увеличили штат.
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Тролли последние деньки доживает, СБУ крепко взялось за ботов, следующие на очереди тролли, которые против Украины и законной власти.
Ждите они уже идут.
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Передавай мой пламенный привет литинанту бакланову...😀
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И что таки выпилят шмарклявых зелеботов?
Та не. Врёшь.
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И шо таки прямо СБУ в Лахте рейд устроит?

Гена, ты эталонный зЕбил. Тебя нужно в палату мер и весов сдать. 😉
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секта свидетелей мальдивской моники такие все кива-затейники ))
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Это ничего,никому не даст ,сейчас тоже можно куда угодно позвонить ,где тебе расскажут по чём редиска в декабре ,просто надо гнать чинуш поганой метлой за малейшее нарушение .
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Да, просто отписываются в духе: "в огороде бузина, в Киеве- дядька", можете обратится в суд. И них.. не делают
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Частіше змінювати чинуш, і заставляти їх швидко працювати.
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Скажіть ліпше скільки вкрадете на впровадженні "ідеї", що не працюватиме.
Люди, зупиніть цей потік дурнуватих "ідей".
Тут віч-на-віч не можна вирішити проблему, а вони вже пропонують "месенджери". Чи довго ще терпіти це блаЗЄнське аматорство?
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В божевільні таких "ідейних" хоч греблю гати. Але принаймі тепер хоч стає зрозумілим звідкіля в "слуг урода" кадри беруться
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Делайте сразу возможность оценивать работу чиновников . Насколько их действия были адекватны и полезны.
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прекрасно если будет работать без заноса
надоело заносить по каждому поводу и БЕЗ!!! "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 6351 "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 6351 "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 6351 "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 6351 "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 6351
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Вы хотели сказать: без вымогательства
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та у нас страна сплошных колекторов - от жкх до типа банков "Ми готуємо невелику революцію": Кабмін планує запустити можливість для громадян спілкуватися з держорганами через месенджери - Цензор.НЕТ 2514
и все без лицензий - назначили себя испонителями и исполняют ))
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Ура! Тепер Бубочку можна буде послати у відомому напрямку по месенджеру і безпосередньо в нього поцікавитися чи він туди вже дійшов 😁
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Естественно, так как общение с использованием матерных слов, как правило краткое.
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Вы даже не представлете как это усложнит жизнь слугам народа: оно договаривается про анал, смотрит видео из спортзала или просто конвертики обсуждает, а тут электорат на связи. Дубилет, астанавись!
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Уберите максимум гос органы, и верните ущерб мне ими причиненный, иначе - должек
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