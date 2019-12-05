 Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам телеканалів ICTV та "Україна".
Під час координаційної наради в Офісі Президента України 3 грудня ц.р. затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Зокрема, за результатами наради визначили пріоритети, які відстоюватиме Україна під час переговорів із лідерами нормандської четвірки, а саме: звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України.
"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови, - наголосив Секретар РНБО України. - Президент України перед нами поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну".
Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".
"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори, - сказав Секретар РНБО України та підкреслив, що вибори можуть відбуватися тільки за українським законодавством, і після того, як Україна відновить свій контроль над кордоном з Росією.
Секретар РНБО України вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі.
"Зокрема розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - сказав він.
Також Данілов зазначив, що найближчими днями перед поїздкою до Парижа відбудеться закрите засідання РНБО України під головуванням Президента України.
"Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.
Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?
- сказал Зеленский."
Или так и задумано и все по "плану", слуги какого-то народа?
як починають "новіє ліцца" відкривати рота, так зразу стає зрозумілим їх рівень
Едут в автобусе люди. Впереди сидят белые, на задних рядах - негры. Встает один негр и начинает возмущаться:
- Почему негры не имеют права сидеть на первых рядах?! Завязывается спор с потасовкой между белыми и черными. Водитель автобуса останавливает автобус и выгоняет всех на улицу.
- А теперь слушайте меня! Больше нет ни черных ни белых, все зеленые! - Светло-зеленые садятся спереди, темно-зеленые - сзади!
**** уничтожил Чечню, Сирию , устроил войну в Грузии Украине ПО НЕМУ ГААГА плачет . И он жто хорошо понимает.
А БУБОЧКА думает что дядя добрый? 😀😀😀
В современном мире пиара и пропаганды, главное не результат а как себя "продать". Биомасса не может в силу низкого IQ отсеивать мусор и оценивать результат.
тузикюзих тряпку причем он это сделает виртуозно цинично раз и навсегда
Рановато сдаваться "бумажному тигру" - путинской РФ-ии , стоит ей устроить хороший прочухон в Париже. Имхо