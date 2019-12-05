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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4653) Данілов (21) РНБО (612) Донбас (13959) нормандська четвірка (743)

 Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання

Вибори на тимчасово непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей стануть можливими лише на звільнених територіях, за українським законодавством, і тільки в присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам телеканалів ICTV та "Україна".

Під час координаційної наради в Офісі Президента України 3 грудня ц.р. затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Зокрема, за результатами наради визначили пріоритети, які відстоюватиме Україна під час переговорів із лідерами нормандської четвірки, а саме: звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України.

"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови, - наголосив Секретар РНБО України. - Президент України перед нами поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ відбулася нарада силовиків з питання реінтеграції Донбасу

Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".

"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори, - сказав Секретар РНБО України та підкреслив, що вибори можуть відбуватися тільки за українським законодавством, і після того, як Україна відновить свій контроль над кордоном з Росією.

Секретар РНБО України вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі.

"Зокрема розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - сказав він.

Також Данілов зазначив, що найближчими днями перед поїздкою до Парижа відбудеться закрите засідання РНБО України під головуванням Президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163557
 
   
 Топ коментарі
 
Осталось ответить на вопрос, а нафига это Путлеру? Вот это все: прекратить огонь, передать границу,отдать пленных,чтобы что? Лапша для 73% и не более.
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Почитайте, дебилы (дебилы ли?), о чем хотя бы пишут в последние дни вожди орков (конечно, не со своего голоса), они откровенно издеваются с ваших хотелок! Даже не надейтесь на нормализацию с Хуйлом и подхуйловниками, это невозможно сейчас в принципе, тем более, что позиции Украины за последние месяцы по всем направлениям ослабли как никогда.
Или так и задумано и все по "плану", слуги какого-то народа?
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Ну, заодно пускай он напомнит Зеле о его предвыборном обещании
"Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.
Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?
- сказал Зеленский."
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Зєля вже має таку довіру, що проводжатимуть його на перемовини на Майдані, і напевно і зустрічатимуть на Майдані з горящими шинами.
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а я читала їнше-------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---з інтерв'ю.
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В загальній теорії єдиноборств є така мудра думка. Погано продумана та поспіхом зроблена атака - гірший варіант, ніж навіть посередньо виконана оборона.
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Разве что по пленным можно решить ,остальное по нолям !
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Осталось ответить на вопрос, а нафига это Путлеру? Вот это все: прекратить огонь, передать границу,отдать пленных,чтобы что? Лапша для 73% и не более.
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Эти четыре следующие - 1. поговорить о погоде. 2. треснуть кофе. 3. продолжить тереть про газ. 4. обсудить меню ужина Секретарь СНБО Данилов надеется, что на саммите лидеров нормандской четверки будут решены четыре ключевых вопроса - Цензор.НЕТ 2636
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Начиная с мая, после кенгурации этого голубя мира, все летит к #уям- падение производства, экономики, доходов бюджета. Но вся сРана обсуждает будущее селфи веселого пианиста.
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дурень думкою радіє у цьому випадку не дурень а "подлец"
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Насправді напускають туману. Щоб а) приспати сильність патріотів, б) приховати сам факт попередньо досягнутих домовленостей, в) створити собі алібі на майбутнє (мовляв, ми капітуляцію наперед не планували. Це нас у Парижі Макрон і Меркель змусили.)
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Почитайте, дебилы (дебилы ли?), о чем хотя бы пишут в последние дни вожди орков (конечно, не со своего голоса), они откровенно издеваются с ваших хотелок! Даже не надейтесь на нормализацию с ****** и ***************, это невозможно сейчас в принципе, тем более, что позиции Украины за последние месяцы по всем направлениям ослабли как никогда.
Или так и задумано и все по "плану", слуги какого-то народа?
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Нарід чекає чуда, чувак з бігової доріжки сказав, що вірити можна тільки йому. Тому - тільки чудо! Нелох42 поставив на кон усе (включаючи своїх зебілів і ненависних порохоботів разом з землею на якій вони живуть) і свою неіснуючу репутацію. Тому, якщо чуда не станеться, то самі зелеподібні відкрутять бубенці у свого кумира і повісять їх на новорічну ялинку, а порохоботи посиплять їх святковим дощиком. Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання - Цензор.НЕТ 582
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Ну так пусть Раша заявит об этом официально на встрече в Париже. Чтобы у Макрона с Меркель пропали розовые очки.
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А зачем ЭТО кацапам? Кремлевский окурок и так близок, как никогда, к очередной "великой победе". С надеждой на вот таких даниловых...
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Не знаю как кацапам, но это нужно нам чтобы снять у Запада все миролюбивые иллюзии насчет России на Донбассе.
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Поясните, что именно это нужно нам? Не совсем понял.
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У маасковскага сцаря наміри діаметрально протилежні і результат буде нульовий, чисто позвіздєть.
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краше оце недолуге мовчало.
як починають "новіє ліцца" відкривати рота, так зразу стає зрозумілим їх рівень
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Прямо про 73 процента и РАССАДКА ИХ В ЗАЛЕ ВР 😀😀😀

Едут в автобусе люди. Впереди сидят белые, на задних рядах - негры. Встает один негр и начинает возмущаться:
- Почему негры не имеют права сидеть на первых рядах?! Завязывается спор с потасовкой между белыми и черными. Водитель автобуса останавливает автобус и выгоняет всех на улицу.
- А теперь слушайте меня! Больше нет ни черных ни белых, все зеленые! - Светло-зеленые садятся спереди, темно-зеленые - сзади!
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У каждого свой план, у кого-то так себе, у кого-то забористый
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Зебилам явно к психиатру
**** уничтожил Чечню, Сирию , устроил войну в Грузии Украине ПО НЕМУ ГААГА плачет . И он жто хорошо понимает.
А БУБОЧКА думает что дядя добрый? 😀😀😀
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У зебілів в голові повно зеленого горошку.
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бубочка ничего не думает, он обещал дебилам "мир" чтобы его выбрали, теперь ему надо делать вид что он что-то делает в этом направлении. Имитирует бурную деятельность.
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Носяться курва з тим нормандським форматом як з писаною торбою . Не буде там жодних сенсацій , я не бачу жодноі мотиваціі для ***** що б воно раптом стало білим та пухнастим зайчиком
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Та в мене такє враження що він ще й досі у Санта Клауса вірить
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Да никто не ждет сенсаций. Зеленому надо имитировать бурную деятельность чтобы рейтинг держать, вот оно и носится. Ну а то что без толку - то дело десятое, для его лохтората важно не результат а картинка и посты в пейсбуке.
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Та просто ця влада вже пів року як мантри читає Норманський формат норманський формат . А то що адекватний піпл розуміє цей порожняк так то ясно ...
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адекватный да, но сколько того адекватного? Дебилов гораздо больше, они реально ждут что там будет какой-то "прорыв". Вангую - Зе приедет со встречи что-то промямлит в пейсбуке или даст пресконференцию, и 73% стадо будет уверено что он там чего-то достиг а даже если не достиг то "старается не то что Петя".
В современном мире пиара и пропаганды, главное не результат а как себя "продать". Биомасса не может в силу низкого IQ отсеивать мусор и оценивать результат.
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Я до сих пор верю что может быть такая любовь как в кино (в специальных фильмах для взрослых).
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А Зеля считает, что это фильмы о его стране...
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А чи не слід останні два пункти розміняти місцями? А то якось дивно буде проводити вибори без контролю кордону... Це всеодно, шо воду решетом носить. Чи то так і задумано?
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хйло в ожидании разрыва галабародька как тузик юзих тряпку Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання - Цензор.НЕТ 6315 причем он это сделает виртуозно цинично раз и навсегда
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Переговорньіе позиции Украиньі основаньі на международном праве и правде. Позиции РФ базируются на лжи и демагогии. У кого позиции на переговорах в Нормандском формате сильнее , очевидно. Не следует также забьівать , что и Франция с Германией имеют обьективную информацию о состоянии дел на Донбассе от своих разведок.
Рановато сдаваться "бумажному тигру" - путинской РФ-ии , стоит ей устроить хороший прочухон в Париже. Имхо
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