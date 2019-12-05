 Пожежа в Одесі: загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовано, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше", - написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер вранці.
Глава держави побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. " 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості. І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж. Хочу відзначити без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників. 7 з них також зараз на лікарняних ліжках", - написав Зеленський.
Президент розповів, що загибла - 16-річна студентка Ксенія Бабенко. "Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас наодинці з вашим горем", - написав він.
Глава держави доручив голові Одеської обласної державної адміністрації та всій місцевій владі "зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і швидше з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї трагедії". "Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху в жодному місті країни", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.
которіе видают разрешение на експлуатацию таких зданий как учебних заведений и санаториев
будут гибнуть люди
И это, внимание, в каждом из подобных зданий так.
https://www.youtube.com/watch?v=AhzmYXzSma4 репортаж ICTV посмотрите у послушайте до первой минуты ролика.....
Чудом,что была не ветренная погода и день. Там могло весь тот район выжечь за ночь. Там же МНСу не подъехать, кругом заставлено тачками и не дешевыми.. А где специально растягиваемые поверхности, на которые люди могли бы спрыгивать? На лестницы надеемся, а подъехать ими куда?
Судя по всему там такие же условия в постройках рядом. Все эти пожары в Одессе - сознательное доведение до катастрофы.
PS.В Одессе выгорело старинное здание. Кто не знает внутреннюю структуру таких сооружений много не может понять. Междуэтажные перекрытия деревянные, теплоизолированные матами из камыша- универсального строительного материала прошлого и начала этого века, который горит как порох или древесина смоченная бензином. Потом электропроводка... Потом узкие коридоры и забитые запасные выходы... Потом пластик "евроремонтов" и декорирования... Пороховая бочка...
атору и попить валерианочки но я эту версию жертвоприношений не исключаю
Жируют-ждут
Судьи падаль