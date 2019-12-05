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Все про:Зеленський (3773) Одеса (2214) пожежа (1887)

 Пожежа в Одесі: загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовано, - Зеленський

В результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 вважаються зниклими без вісті, з них п'ятеро студентів і 27 постраждалих госпіталізовані

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше", - написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер вранці.

Глава держави побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. " 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості. І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж. Хочу відзначити без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників. 7 з них також зараз на лікарняних ліжках", - написав Зеленський.

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Президент розповів, що загибла - 16-річна студентка Ксенія Бабенко. "Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас наодинці з вашим горем", - написав він.

Глава держави доручив голові Одеської обласної державної адміністрації та всій місцевій владі "зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і швидше з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї трагедії". "Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху в жодному місті країни", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

Пожежа в Одесі: загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовано, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163556
 
 
 Топ коментарі
 
Ужасный пожар. Соболезную.
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Щось багато пожарів саме в Одесі. Народ тупо продовжує вибирати Труху.
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пока не начнут садить пожарников
которіе видают разрешение на експлуатацию таких зданий как учебних заведений и санаториев
будут гибнуть люди
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у меня беда нет на ********* инет нг и сахар кончился ..относительня бяда
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В Одессе траур, эти найти этих 14 человек живыми шансов очень мало.
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Наши детки не всегда дисциплинированы и не всегда ходят на занятия.И это внушает ничтожную надежду на чудо.Разбор пожарища покажет.Мои соболезнования семьям погибших.И это не дом профсоюзов.Одесса вообще склонна к фатальным пожарам.
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Ну одно дело прогульщики а другое что людей нет уже сутки, а думаю родные и знакомые искали основательно.
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"Но не хочу никого обманывать". ну хоть тут...
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Дай Бог ,чтобы пропавшие нашлись живыми и здоровыми .
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Ну шо там Труханов,скільки ця **** ще людей спале?
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Не хочу тут спорить, но не стоит все на одного вешать, пожарные нормы, электробезопастность это ответственность на местах... люди просто расслабились. Печально.
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Плохое отопление (зависит от местной власти) + плохое утепление здания (зависит от нее же и от руководства ВУЗа) = много включенных электрообогревателей при плохой электропроводке (руководство ВУЗв) ===> хроническая пожароопасная ситуация.
И это, внимание, в каждом из подобных зданий так.
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Ну не знаю,насчёт пожарных норм и расслабились. Наверняка в этих нормах указано,что в зданиях,где находится большое количество людей должно быть несколько выходов,чтобы огонь не заблокировал выход людей.
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Відключіть коментарі під цією новиною, будь ласка.
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Не надо.Чтобы можно было написать о причинах пожара.
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Щось багато пожарів саме в Одесі. Народ тупо продовжує вибирати Труху.
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Прежде всего это вина руководства ВУЗа и пожарной инспекции. Там проводку меняли 50-60 лет назад и при этом понаставили обогревателей.
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за роботу пожеженої інспекції міста відповідає керівництво міста.. судячи з усього за копєєчку малую ця інспекція закривала очі на все
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у нас ніхто нічого не перевіряє. Ми із цією мантрою про тиск на наш "чесний бізнес" самі себе загнали у пастку.
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Скорее всего отключено отпление, а в холоде люди не могут работать, наставили электрообогревателей, а на них уж точно проводка не была рассчитана ибо есть же отопление.
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С проводкой допустим понятно и возможно. Но если внимательно смотреть видео, практически вначале одновременно сильное горение по краям здания и только дым в центре. Проводка сразу на всю длину этажа? Бред. А вот как можно в 21веке оставаться камыш в межэтажных перекрытиях ????!!!!!!!!!!!!!!!....... в учебном заведении, где куча еще конторок???!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AhzmYXzSma4 репортаж ICTV посмотрите у послушайте до первой минуты ролика.....

Чудом,что была не ветренная погода и день. Там могло весь тот район выжечь за ночь. Там же МНСу не подъехать, кругом заставлено тачками и не дешевыми.. А где специально растягиваемые поверхности, на которые люди могли бы спрыгивать? На лестницы надеемся, а подъехать ими куда?
Судя по всему там такие же условия в постройках рядом. Все эти пожары в Одессе - сознательное доведение до катастрофы.
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чтобы больше не допускать такого ужаса, надо снести нахрен почти 98% всех объектов - и жилых, и производственных, и таких... и строить все заново под жестких контролем... увы... все настолько изношено, а ремонты почти везде делались под понты из дешевых материалов по очень "дорогим" ценам... мы на пороге глобальных проблем в коммунальной и жилой отрасли...
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Вот только вступить в Европу надо сперва, пусть платят, мы их защищаем. Для них 1-2трлн. евро не такие уж и большие деньги, как раз хватит дороги сделать, поменять все трубы и проводку, а вот чтобы все снести и перестроить, тут надо будет больше. Зажирели там вообще эти бюргеры и жабоеды.
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Пацак, ну, твоя парашка-раска федераска точно не Европа. Так что твой сарказм - мимо.
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модератор, отключите будь ласка комментарии. дякую.
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вы, коммуняки-НКВД-ты, такие впечатлительные и нежные - шо прям умиляет...
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Для них свобода слова это трагедия поболее этой...
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14 человек пропали!!! Хоть бы они пошли казенить занятия.
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на жаль так... Лишається тільки сподіватись, що більшість із них прогульщики.
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Для присутственных мест используются помещения/сооружения, которые не соответствуют требованиям безопасности - болезнь не осознана, запущена, стала привычной, - а что в этом такого. Жизнь граждан превращена в хождение по минных полях... Низкий, нижайший уровень культуры, развития, цивилизованности в широком контексте их понимания - безопасность среды обитания также неотъемлемая составляющая общей культуры, традиций... Это следствие коррупции, продажности, самой оккупационной сути власти, цель которой наживаться здесь и сейчас, а будущее для себя устраивать за рубежом - такой себе "вахтовый метод...
PS.В Одессе выгорело старинное здание. Кто не знает внутреннюю структуру таких сооружений много не может понять. Междуэтажные перекрытия деревянные, теплоизолированные матами из камыша- универсального строительного материала прошлого и начала этого века, который горит как порох или древесина смоченная бензином. Потом электропроводка... Потом узкие коридоры и забитые запасные выходы... Потом пластик "евроремонтов" и декорирования... Пороховая бочка...
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Зеленский говорит:"Не надо искать крайних" Что в переводе означает, что снова никто не будет посажен за это. Очередная Импотентная реакция.
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Спiвчуття родичам . Не дай бог нiкому випробувати подiбне..
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Надеюсь всем сердцем, что пропавшие без вести - обычные прогульщики.
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Жуть! Там же недавно горела гостиница с японским названием...
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массонский ритуал аналогичный с зимней вишней ??? мне отпишут что пора обратиться к психи
атору и попить валерианочки но я эту версию жертвоприношений не исключаю
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я не верю в замыкания и пожары..это только поджог или надо сидеть ждать пока загориться да и то должно быть тогда завалено бумагой и трапками и шторами так не загорится...еще там наверно перекрытия старые из дерева..
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Срочно повесить техничку, сцудьи Украины
Жируют-ждут
Судьи падаль
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14 считаются пропавшими без вести... це триндєц.
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