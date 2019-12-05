 Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своєму акаунті у Twitter.
"Коли я говорив телефоном президентові України: "Я хочу, щоб ви зробили США послугу, тому що наша країна через багато пройшла і Україна про це знає", під "нам" я мав на увазі США, нашу країну", - написав Трамп.
Він зазначив, що попросив, щоб генеральний прокурор США зателефонував Зеленському або його людям.
"Демократи мусять вибачитися перед американцями!" - заявив Трамп.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.
уже оказывается просил, но не для себя
получается раньше врал что не просил
и вазелин тоже врал
Какого все же неадеквата Украина назначила на пост президента США..
А Ви може знаєте щось більше.
Стратегічний союзник українців США. А рудий Трамп чи зелений блаЗєнь, за збігом обставин, лише тимчасово обіймають посади президентів.
"А то )(уйло нападе" - мантра колаборантів, та трусоватих очікувачів халяви.