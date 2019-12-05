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 Політика України, За кордоном
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 Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе

Президент США Дональд Трамп зізнався, що в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським просив надати послугу Штатам, а не собі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своєму акаунті у Twitter.

"Коли я говорив телефоном президентові України: "Я хочу, щоб ви зробили США послугу, тому що наша країна через багато пройшла і Україна про це знає", під "нам" я мав на увазі США, нашу країну", - написав Трамп.

Він зазначив, що попросив, щоб генеральний прокурор США зателефонував Зеленському або його людям.

"Демократи мусять вибачитися перед американцями!" - заявив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час слухань у Конгресі США троє свідків заявили, що пов'язані з Україною дії Трампа означають зловживання владою

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163552
 
   
 Топ коментарі
 
Эпоха клоунов близится к концу
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Загнали в угол. Оправдывается...
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Вот не пойму, это тонкий троллинг или этот Саша Богувсравский умственно отсталый от рождения поц? Скорее второе.
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Звичайно, що це тролінг, бо богомудрий народ є підколкою🐸
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Близится эра зебильных годов, клич всех зебилов - всегда будь готов🐸
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"Солдати Зе" і "слуги Коломойського". Хто контролює фракцію Зеленського https://www.pravda.com.ua/articles/2019/12/5/7233890/
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начинает колоться трампушка
уже оказывается просил, но не для себя
получается раньше врал что не просил
и вазелин тоже врал
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Ты не путай своих личных баранов с государственными (с)
Какого все же неадеквата Украина назначила на пост президента США..
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Наша сила в плавках.(Девіз металургів і піаністів)
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Железнодорожники: Каждому пассажиру по мягкому месту!
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Поздно всрався, импичмент тебе Зеленский обеспечил
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Посадить Трампа на пожизненный срок по приговору Верховного Суда США, как российского агента .
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Ну, как обычно: "я этого человека не знаю, ничего не говорил, меня там не было" 🤨
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Рыжий продолжает настаивать, что почетное наименование "Моника" не зря присвоено артиклю The.
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Не токмо корысти радм, а волею джулика меня поддержавшего
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Ещё немного и Трамп пообещает Украине военную помощь 2,5 млрд долларов, ведь может ,а то слушает ,что скажет Северная Корея и та "Корея" ,которая повыше Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 7850
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А в советской Украине говорят , что Для народа Украины и Ради народа Украины( у тех ,которых нет своей РОДИНЫ), а в нормальном украинском государстве говорят ради и для Украинского народа
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Как то все идет через пятую точку у всех поклонников пуйла.
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Ситуація на стадії: Клинтонові показали білизну з біоматеріалом Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 6536
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Я висловився фігурально Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 3310
А Ви може знаєте щось більше. Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 3310
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Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены! (с)

Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 897
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так что трампушка дает показания о создании ОПГ теперь дело за малым кто главарь Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 9421
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отмазуется.. только как-то не ловко
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"просил об услуге" )))) Мой отец сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться-Майкл Корлеоне.
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Значит, эти два клоуна-кретина оба врали... А жалко, что наше зечмо засцало и не поехало звиздеть под присягой -еще веселее бы было
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Ще один президент-сонце: США - це я.
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Республиканцы не сдадут Трампа, однозначно
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Почему порошенкоботы пишут гадости о президенте США, нашем стратегическом союзнике, и о демократически избранном президенте Украины? Помогают ***** разжигать вражду среди украинцев, вот единственно верное объяснение. Хоть мотивация у всех разная, но в основном - за деньги.
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Свій одяг на інших намагаєшся натягнути Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 7889
Стратегічний союзник українців США. А рудий Трамп чи зелений блаЗєнь, за збігом обставин, лише тимчасово обіймають посади президентів.
"А то )(уйло нападе" - мантра колаборантів, та трусоватих очікувачів халяви.
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Да кули там мелочиться - для планеты Земля!!! Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе - Цензор.НЕТ 8792
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Кстати до весны этого года Трампу было как-то пофиг на того Байдена с его сынком. Но вот когда весной соцопросы показали, что Байден опережает по рейтингу Трампа, тот резко начал шевелиться. Совпадение?
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