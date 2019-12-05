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 Політика України
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Все про:Газпром (510) Нафтогаз (666) Путін (12057) Вітренко Юрій (83)

 Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко порекомендував "Газпрому" (РФ) звернутися до українського регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуваннями необхідності зниження тарифу на транзит газу через ГТС України.

"Російській стороні було роз’яснено, що вона може звернутися до оператора або напряму до Регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф є вищим за тарифи альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому"", - написав Вітренко у фейсбуці, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що умови транзиту газу через Україну економічно неприйнятні для РФ.

Вітренко нагадав, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, яка застосовується до транзиту газу відповідно до європейського тарифного кодексу (NC TAR).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умови поки економічно неприйнятні для нас, - Путін про пропозиції Києва щодо транзиту газу

"За цією методологією тариф має відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи. Іншими словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпрому" і які зараз коментує російська сторона, лише покривають скореговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф аж ніяк не може вважатися завищеним", - пояснив він.

За словами Вітренка, транзит має бути економічно вигідний для всіх сторін - української, російської, європейської. "Це якщо економічні аргументи комусь справді важливі", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слухання щодо стягнення $3 млрд з Газпрому в Нідерландах пройшли успішно. Чекаємо остаточного рішення 25 лютого, - Вітренко

Напередодні в середу президент Росії Володимир Путін заявив про готовність Росії зберегти український транзит, однак пропозиція Києва щодо транзиту газу поки економічно неприйнятна.

Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163549
 
   
 Топ коментарі
 
Нафтогаз - единственное место, куда зелупа и слуги урода не долезли, потому хоть какая-то отдушина на фоне всеобщего зе-маразма
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Нафтогаз - свинячее корыто из которого регулярно выплывают белоснежные яхты. Витренко - Путину о тарифе по транзиту газа: Обращайтесь в НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 458
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ЗЕбыдло хотело захватить и Нафтогаз. Недавно об этом кукарекал Оржель. Но тут америкаццы погрозили пальчикои, и эта ЗЕлена дрисля Оржель закрила свою вафельницу.
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Тобі шашечки чи їхати?
Транзит не самоціль, аби на його утримання власні кошти витрачати.
Відсутність транзиту дешевше за транзит у збиток.
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не зовсім так..

Утримання газопроводу без транзиту суто як українська газорозподільча система досить накладне..

Навть транзит менше 10 млрд куб(до чого "по братськи" прагне росія за рік-два) -це буде для України "собі у збиток"..
тому я НЕ ЗРОЗУМІВ недавню новину про домовленість ВЖЕ на транзит на 10 років.. ЩЕ До зустрічі Зе з Ху№лом.
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Так, так, шановний(а).

Утримувати газопровід потужністю 110 мільярдів без транзиту НЕПОТРІБНО. Для власних потреб як ГРП потрібно у 3-5 разів менше. Отже після демонтажу зайвого обладнання витрати зменшаться щонайменше вдвічі.

От транзит 10-ки у збиток - згоден.

Ваше "НЕ ЗРОЗУМІВ" - словесна інтервенція для замилювання очей, та лизання дупи Європі (як у 2008-му). А "ЩЕ До зустрічі" - невміння тримати язика за зубами. Зє з )(уйлом вже "домовились", формалізація повинна була відбутися на/після зустрічі, але хтось не втримався і розпатякав передчасно.
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Думаю, що Вітренко окрім мільонних зарплат в Нафтогазі ще й у пуйла прихоплює на півставки. Працьовитий...
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оо-о-о-о-о!
бачу у суліми нові методички від Юлєчки )))
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Только бизнес. Если газопровод в Украине такой дорогой, в этом случае транзит не нужен.
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Мільярд в місяць виручки кремльгазу теж не треба?
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По словам Витренко, этот миллиард пойдет в Нафтогаз
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зараз три мільярди доларів в рік..
Гроші ці потрібні..

Але з втратою незалежності їх все одно не буде..
Дебілів досвід Білорусі НЕ ВЧИТЬ.
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рашка вообще рамсы попутала. Вопрос простейший.
1. Украина не закупает газ напрямую, договора на закупку нет.
2. Договора на закупку газа рашка обязана заключать напрямую с потребителем (Германия например).
3. Украина является в данной ситуацией транспортным оператором. Вам выставили цену - не нравится идите нахутор.
Пока не достроили северную нитку - лупить цены выше средневзвешенных по NC TAR - однозначно. После запуска - снизить тарифы ниже себестоимости транспортировки по северной нитке, тут другого выбора не будет.
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підтримую.Лише дебіл буде проявляти ознаки гуманізму чи джентльменства до Ворога )
ще 1,5-2 роки мяч на нашій стороні..

Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 7622
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Собственно они и собираются со своим газом "на хутор"... мимо Украины. В Европе газом по такому случаю запаслись с избытком, чтобы дождаться ввода сп2 весной. Турецкий поток тоже вводят. В Китае запустили и хотят увеличить объёмы новыми договорами. Европу ставят перед выбором - не устраивает без украинского транзита - не надо. Только Германия как раз согласна на все 100! Ей это выгодно. Она продавит и Опал на полный объём. Очень хитрые законы Бундестаг уже принял.
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Коболеву и Витренко - большущий респект! Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 749
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Вітренко,Коболєв ,"Нафтогаз" сміливі,бо за ними Україна І Громадянське Суспільство...Котрі зараз відстоюють Незалежність на фронті..

Бо у ЛУкашенко за спиною цього немає.Трубу свою він давно віддав росії.І нема більше "білоруських інтересів".Немає білорусів як Нації..
Скоро це лише буде формалізовано



Декабрь 4th, 2019
Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным в конце недели подписывать аншлюс
Предположительно, 6 декабря Александр Лукашенко летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным.
Об этом в твиттере написал главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. На 6 декабря у Венедиктова было запланировано интервью с Лукашенко.
«Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова», - написал редактор «Эха Москвы».


Остаточно Білорусь навіть формально втратить незалежність із ліквідацією білоруського парламенту.Далі лише -втрата місця в ООН.
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"Это если экономические аргументы кому-то действительно важны"

В этой фразе про Путина мало кавычек!
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Рана харонеце Беларусь. Як бы мы не адносілісь да "бацькі", але які ёсьць, такі ёсьць. Нам з
гэтым жыць. Але, у мяне ёсьць адчуванне, што гэты беларускі цыган яшчэ неаднойчы абду-
рыць піцерскага. У лукі адзін выхад - перайці на пазіцыі Зянона Пазняка, іншага выйсьця ў яго
няма. Як бы не было балюча "бацьку" усведамляць, што Пазняк быў і ёсьць на 100% правы ў
адносінах да расеі, але ўсё складаецца менавіта гэдак. У народзе гаворыца:"Колькі вяровачцы не віцца, а канец бачны". Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Лука не падвядзі !
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Надія на Бацьку у білорусів "вмирає останньою".. Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4233

Хотілось би,але особисто я не даю цього шансу..
Рік тому,під час посилених груп російського війська в Білорусь він цей шанс прої..ав. Він мав пару днів на роздуми..Потім цей шанс втратив.

не Фідель Кастро.

Лукашенко поставили диагноз: "мозаичная психопатия" - МК

https://www.mk.ru › daily › article › 2001/01/16





Єдине ,що БАцька може -трішки "з формальних причин" відстрочити Аншлюс...
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Рана харонеце Беларусь. Як бы мы не адносілісь да "бацькі", але які ёсьць, такі ёсьць. Нам з
гэтым жыць. Але, у мяне ёсьць адчуванне, што гэты беларускі цыган яшчэ неаднойчы абду-
рыць піцерскага. У лукі адзін выхад - перайці на пазіцыі Зянона Пазняка, іншага выйсьця ў яго
няма. Як бы не было балюча "бацьку" усведамляць, што Пазняк быў і ёсьць на 100% правы ў
адносінах да расеі, але ўсё складаецца менавіта гэдак. У народзе гаворыца:"Колькі вяровачцы не віцца, а канец бачны". Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Лука не падвядзі !
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цены на газ в Европе стремительно падают, и пока нет никаких объективных показателей к тому, что они хотя бы остановятся в своем снижении. Основной фактор, сбивающий цену, - увеличение поставок сжиженного газа из США и Катара. Ключевым показателем роста объемов СПГ является подешевение на крупнейшем терминале Европы Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах. Теперь 1000 кубометров обходятся в $110-120, американский газ почти в полтора раза дешевле российского. При этом и российский газ тоже стремительно дешевеет. Во втором квартале его средняя цена на европейском рынке составляла $205, в третьем квартале - $170. Стратегия диверсификации европейцев работает. Они добиваются перенасыщения рынка газом, что неизбежно ведет к падению цены на него.
Это создает жесткое противоречие в треугольнике Европа-Россия-США. Европа прямо заинтересована во всех без исключения поставщиках, включая Россию. С Россией у нее противоречие лишь по маршрутам поставки - диверсификация делает их устойчивее, а потому Европа жестко стоит на позиции: и украинский маршрут, и все остальные. США не менее жестко пытаются минимизировать российские поставки даже по "Северному потоку-2". Именно на данный момент союзная Америке Украина дает Штатам шанс на то, что главный вентиль будет находиться в руках Киева.
Поэтому следующий год может стать переломным для европейского рынка. И США, и Катар намерены нарастить поставки в Европу в два и в полтора раза соответственно.
Отсюда единственный шанс Путина сохранить энергетические позиции РФ (вернее, его паразитарной клики, рассаженной на нефтегазовые монополии) в Европе - это неопытность, покладистость и стремление к быстрым успехам нынешнего украинского президента. Давить на газ в обмен на ничего не значащую гуманитарку и псевдоперемирия с квазиреинтеграцией на востоке россияне будут по-настоящему.

Существенным вопросом для США является попытка Путина по-шантажистски увязать в один пакет донбасское урегулирование с комплексом тем по транзиту российского газа в Европу. Если Владимир Зеленский прогнется в Париже по этой повестке дня, от американцев ему точно несдобровать.

https://www.dsnews.ua/world/skromnoe-ocharovanie-ustupok-mozhet-li-parizh-1-byt-luchshe-04122019220000
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