 Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП

"Російській стороні було роз’яснено, що вона може звернутися до оператора або напряму до Регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф є вищим за тарифи альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому"", - написав Вітренко у фейсбуці, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що умови транзиту газу через Україну економічно неприйнятні для РФ.
Вітренко нагадав, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, яка застосовується до транзиту газу відповідно до європейського тарифного кодексу (NC TAR).
"За цією методологією тариф має відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи. Іншими словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпрому" і які зараз коментує російська сторона, лише покривають скореговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф аж ніяк не може вважатися завищеним", - пояснив він.
За словами Вітренка, транзит має бути економічно вигідний для всіх сторін - української, російської, європейської. "Це якщо економічні аргументи комусь справді важливі", - резюмував він.
Напередодні в середу президент Росії Володимир Путін заявив про готовність Росії зберегти український транзит, однак пропозиція Києва щодо транзиту газу поки економічно неприйнятна.
Транзит не самоціль, аби на його утримання власні кошти витрачати.
Відсутність транзиту дешевше за транзит у збиток.
Утримання газопроводу без транзиту суто як українська газорозподільча система досить накладне..
Навть транзит менше 10 млрд куб(до чого "по братськи" прагне росія за рік-два) -це буде для України "собі у збиток"..
тому я НЕ ЗРОЗУМІВ недавню новину про домовленість ВЖЕ на транзит на 10 років.. ЩЕ До зустрічі Зе з Ху№лом.
Утримувати газопровід потужністю 110 мільярдів без транзиту НЕПОТРІБНО. Для власних потреб як ГРП потрібно у 3-5 разів менше. Отже після демонтажу зайвого обладнання витрати зменшаться щонайменше вдвічі.
От транзит 10-ки у збиток - згоден.
Ваше "НЕ ЗРОЗУМІВ" - словесна інтервенція для замилювання очей, та лизання дупи Європі (як у 2008-му). А "ЩЕ До зустрічі" - невміння тримати язика за зубами. Зє з )(уйлом вже "домовились", формалізація повинна була відбутися на/після зустрічі, але хтось не втримався і розпатякав передчасно.
бачу у суліми нові методички від Юлєчки )))
Гроші ці потрібні..
Але з втратою незалежності їх все одно не буде..
Дебілів досвід Білорусі НЕ ВЧИТЬ.
1. Украина не закупает газ напрямую, договора на закупку нет.
2. Договора на закупку газа рашка обязана заключать напрямую с потребителем (Германия например).
3. Украина является в данной ситуацией транспортным оператором. Вам выставили цену - не нравится идите нахутор.
Пока не достроили северную нитку - лупить цены выше средневзвешенных по NC TAR - однозначно. После запуска - снизить тарифы ниже себестоимости транспортировки по северной нитке, тут другого выбора не будет.
ще 1,5-2 роки мяч на нашій стороні..
Бо у ЛУкашенко за спиною цього немає.Трубу свою він давно віддав росії.І нема більше "білоруських інтересів".Немає білорусів як Нації..
Скоро це лише буде формалізовано
Декабрь 4th, 2019
Лукашенко полетит в Сочи на встречу с Путиным в конце недели подписывать аншлюс
Предположительно, 6 декабря Александр Лукашенко летит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным.
Об этом в твиттере написал главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. На 6 декабря у Венедиктова было запланировано интервью с Лукашенко.
«Александр Лукашенко сдвинул наше интервью. 6 декабря (в назначенный день) президент Беларуси летит в Сочи. Путин вместо Венедиктова», - написал редактор «Эха Москвы».
Остаточно Білорусь навіть формально втратить незалежність із ліквідацією білоруського парламенту.Далі лише -втрата місця в ООН.
В этой фразе про Путина мало кавычек!
гэтым жыць. Але, у мяне ёсьць адчуванне, што гэты беларускі цыган яшчэ неаднойчы абду-
рыць піцерскага. У лукі адзін выхад - перайці на пазіцыі Зянона Пазняка, іншага выйсьця ў яго
няма. Як бы не было балюча "бацьку" усведамляць, што Пазняк быў і ёсьць на 100% правы ў
адносінах да расеі, але ўсё складаецца менавіта гэдак. У народзе гаворыца:"Колькі вяровачцы не віцца, а канец бачны". Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Лука не падвядзі !
Хотілось би,але особисто я не даю цього шансу..
Рік тому,під час посилених груп російського війська в Білорусь він цей шанс прої..ав. Він мав пару днів на роздуми..Потім цей шанс втратив.
не Фідель Кастро.
Лукашенко поставили диагноз: "мозаичная психопатия" - МК
https://www.mk.ru › daily › article › 2001/01/16
Єдине ,що БАцька може -трішки "з формальних причин" відстрочити Аншлюс...
гэтым жыць. Але, у мяне ёсьць адчуванне, што гэты беларускі цыган яшчэ неаднойчы абду-
рыць піцерскага. У лукі адзін выхад - перайці на пазіцыі Зянона Пазняка, іншага выйсьця ў яго
няма. Як бы не было балюча "бацьку" усведамляць, што Пазняк быў і ёсьць на 100% правы ў
адносінах да расеі, але ўсё складаецца менавіта гэдак. У народзе гаворыца:"Колькі вяровачцы не віцца, а канец бачны". Жыве Беларусь ! Жыве вечна ! Лука не падвядзі !
Это создает жесткое противоречие в треугольнике Европа-Россия-США. Европа прямо заинтересована во всех без исключения поставщиках, включая Россию. С Россией у нее противоречие лишь по маршрутам поставки - диверсификация делает их устойчивее, а потому Европа жестко стоит на позиции: и украинский маршрут, и все остальные. США не менее жестко пытаются минимизировать российские поставки даже по "Северному потоку-2". Именно на данный момент союзная Америке Украина дает Штатам шанс на то, что главный вентиль будет находиться в руках Киева.
Поэтому следующий год может стать переломным для европейского рынка. И США, и Катар намерены нарастить поставки в Европу в два и в полтора раза соответственно.
Отсюда единственный шанс Путина сохранить энергетические позиции РФ (вернее, его паразитарной клики, рассаженной на нефтегазовые монополии) в Европе - это неопытность, покладистость и стремление к быстрым успехам нынешнего украинского президента. Давить на газ в обмен на ничего не значащую гуманитарку и псевдоперемирия с квазиреинтеграцией на востоке россияне будут по-настоящему.
Существенным вопросом для США является попытка Путина по-шантажистски увязать в один пакет донбасское урегулирование с комплексом тем по транзиту российского газа в Европу. Если Владимир Зеленский прогнется в Париже по этой повестке дня, от американцев ему точно несдобровать.
https://www.dsnews.ua/world/skromnoe-ocharovanie-ustupok-mozhet-li-parizh-1-byt-luchshe-04122019220000