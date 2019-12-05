 Вітренко - Путіну щодо тарифу на транзит газу: Звертайтеся до НКРЕКП

"Російській стороні було роз’яснено, що вона може звернутися до оператора або напряму до Регулятора (НКРЕКП) з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу, якщо український тариф є вищим за тарифи альтернативних (конкурентних) газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для "Газпрому"", - написав Вітренко у фейсбуці, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що умови транзиту газу через Україну економічно неприйнятні для РФ.

Вітренко нагадав, що Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, яка застосовується до транзиту газу відповідно до європейського тарифного кодексу (NC TAR).

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"За цією методологією тариф має відповідати актуальним витратам оператора газотранспортної системи. Іншими словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані "Газпрому" і які зараз коментує російська сторона, лише покривають скореговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф аж ніяк не може вважатися завищеним", - пояснив він.

За словами Вітренка, транзит має бути економічно вигідний для всіх сторін - української, російської, європейської. "Це якщо економічні аргументи комусь справді важливі", - резюмував він.

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Напередодні в середу президент Росії Володимир Путін заявив про готовність Росії зберегти український транзит, однак пропозиція Києва щодо транзиту газу поки економічно неприйнятна.