 ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 70 вибухів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті організації за 4 грудня 2019 року.

У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зменшення кількості вибухів (близько 65), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 85 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на схід і південний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 16 порушень було зафіксовано на відстані 0,2–1 км від станції, а також у районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню, серед них 2 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного порушення. Порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на східно-північний схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) і на захід від н. п. Южна Ломуватка (непідконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

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