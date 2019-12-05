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 ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 70 вибухів

Організація з безпеки і співробітництва в Європі в середу зафіксувала на Донбасі 67 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті організації за 4 грудня 2019 року.

У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема зменшення кількості вибухів (близько 65), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 85 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на схід і південний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька), зокрема 16 порушень було зафіксовано на відстані 0,2–1 км від станції, а також у районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню, серед них 2 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного порушення. Порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на східно-північний схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) і на захід від н. п. Южна Ломуватка (непідконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163548
 
 
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Как жиж таг?
Наш Народный Президент говорил, что отвод ВСУ поможет прекратить обстрелы? Может дальше нужно отвести, а?
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І який же покидьок змусив зафіксувати ці вибухи? Хто насмілився проти Зє виступити?
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Гади! Хочуть зірвати рандеву зЕ з ******?! Войовнича меншість, що не хоче вибачатися перед каністрою і виб...дками матроньоли?
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просто перестать стрелять или просто попросить прощения вот в чем вопрос
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Information about OSCE recording nearly 70 explosions in Donbass you share a lot of people interested, including me. I sedx often visit your blog.

vex
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