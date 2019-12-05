 Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі

Про це заявив у середу в Конгресі США під час конференції з питань України сенатор-демократ Кріс Мерфі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо зрештою Україна зазнає поразки через зміни в позиції Сполучених Штатів, це створить високу ціну для національної безпеки нашої країни", - заявив американський законодавець.
Сенатор підкреслив, що йдеться передусім про боротьбу України проти російської агресії.
"Чого найбільше боїться Росія – це успішної України", - наголосив Мерфі.
Він зауважив, що Сполучені Штати, на жаль, не мають зобов'язань перед Україною в межах Північноатлантичного альянсу.
"Але що ми знаємо напевно – це те, що Росія не одна країна у світі, яка виявляє інтерес до розширення власних кордонів", - заявив законодавець.
За його словами, США з самого початку агресії РФ проти України рішуче виступали за те, щоби натиснути на росіян, оскільки безкарність призвела би до руйнації кордонів в інших частинах світу.
"Мають бути наслідки, якщо хтось порушує міжнародно визнані кордони. І Сполучені Штати досі залишаються єдиною державою у світі, яка може скликати глобальну нараду щодо того, як досягти цих наслідків", - підкреслив сенатор.
Крім того, він наголосив на важливості продовження військової допомоги Україні, оскільки це буде стримуванням РФ від подальшої агресії.
"Але, зрештою, найважливіша підтримка, яку ми можемо надати Україні, це не військова допомога. Це підтримка, необхідна для гарантій, що вони є захищеними в політичному й економічному плані від усіх спроб Росії підірвати ситуацію в країні", - зауважив Мерфі.
У цьому контексті він згадав, у тому числі, посилення позицій України в боротьбі проти кібер-нападів, пропагандистських зусиль росіян тощо.
"Треба пам'ятати, що Росія використовує Україну для випробовування багатьох методів пропаганди й кібератак, які потім можуть бути спрямовані проти США. І тому ми маємо інтерес протистояти цим методам, що застосовуються в Києві та по всій Україні, шляхом нашої підтримки незалежної України", - заявив сенатор США.
History Ukraine
@History_Ukraine
·8 ч
#ЦейДень 5.12.1994 - в обмін на відмову від ядерної зброї у Будапешті Україна отримала «гарантії безпеки» від США, Великої Британії та Росії.
Вот кандидаты от демократов на следущие выборы
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/features-47449634
А что республиканцы не могут выдвинуть еще кого-то кроме Трампа?
Ситуация уже критическая
Мдаа, не те уже патриоты страны . Нет политической воли поставить интересы страны выше своих политических амбиций
Никто не будет инвестировать, пока не будет гарантий безопасности !!!
Были бы у нас выборы честные - не было бы двух майданов и тысяч погибших , все , если подумать, имеет начало именно здесь
но только для умных людей
для зебилов красивые ролики больше подходят
украинская озвучка. Основан на реальных событиях. не верите? смотрите
Украинский трейлер "Король осел"
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Тут не те що кацапія, тут коломИйські_ахметови_пінчуки хотіли б щоб усе у нас залишалося так як є зараз.
Увы....