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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (21521) США (5927) Мерфі Кріс (5)

 Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі

США зацікавлені в тому, щоб Україна досягла успіху в протистоянні агресії РФ, інакше це призведе до перерозподілу кордонів у світі і підірве міжнародний порядок, який відстоюють Штати.

Про це заявив у середу в Конгресі США під час конференції з питань України сенатор-демократ Кріс Мерфі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо зрештою Україна зазнає поразки через зміни в позиції Сполучених Штатів, це створить високу ціну для національної безпеки нашої країни", - заявив американський законодавець.

Сенатор підкреслив, що йдеться передусім про боротьбу України проти російської агресії.

"Чого найбільше боїться Росія – це успішної України", - наголосив Мерфі.

Він зауважив, що Сполучені Штати, на жаль, не мають зобов'язань перед Україною в межах Північноатлантичного альянсу.

"Але що ми знаємо напевно – це те, що Росія не одна країна у світі, яка виявляє інтерес до розширення власних кордонів", - заявив законодавець.

За його словами, США з самого початку агресії РФ проти України рішуче виступали за те, щоби натиснути на росіян, оскільки безкарність призвела би до руйнації кордонів в інших частинах світу.

"Мають бути наслідки, якщо хтось порушує міжнародно визнані кордони. І Сполучені Штати досі залишаються єдиною державою у світі, яка може скликати глобальну нараду щодо того, як досягти цих наслідків", - підкреслив сенатор.

Крім того, він наголосив на важливості продовження військової допомоги Україні, оскільки це буде стримуванням РФ від подальшої агресії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США виділить Україні гроші навіть всупереч рішенню Трампа, - сенатори Джонсон і Мерфі

"Але, зрештою, найважливіша підтримка, яку ми можемо надати Україні, це не військова допомога. Це підтримка, необхідна для гарантій, що вони є захищеними в політичному й економічному плані від усіх спроб Росії підірвати ситуацію в країні", - зауважив Мерфі.

У цьому контексті він згадав, у тому числі, посилення позицій України в боротьбі проти кібер-нападів, пропагандистських зусиль росіян тощо.

"Треба пам'ятати, що Росія використовує Україну для випробовування багатьох методів пропаганди й кібератак, які потім можуть бути спрямовані проти США. І тому ми маємо інтерес протистояти цим методам, що застосовуються в Києві та по всій Україні, шляхом нашої підтримки незалежної України", - заявив сенатор США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163545
 
   
 Топ коментарі
 
Маасковія завжди боялась і ненавиділа Україну.
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Пока с плах не полетят головы коррупционеров ,пока люди не получат достойных зарплат и пенсий ,пока будут мусора а не правоохранительные органы ,пока будут строить особняки а не заводы ,успешной Украины нам УВЫ не видать .
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Именно безнаказанность порождает воровство в больших масштабах ,дать пожизненный срок сотне-другой воров и показывать ежедневно ,как они там сидят ,как их водят на цепях ,как они жрут баланду ...и сразу у очень многих пропадёт охота воровать.
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Маасковія завжди боялась і ненавиділа Україну.
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History Ukraine

@History_Ukraine

·8 ч

#ЦейДень 5.12.1994 - в обмін на відмову від ядерної зброї у Будапешті Україна отримала «гарантії безпеки» від США, Великої Британії та Росії.

Больше всего Россия боится успешной Украины, - сенатор США Мерфи - Цензор.НЕТ 8862
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Пока с плах не полетят головы коррупционеров ,пока люди не получат достойных зарплат и пенсий ,пока будут мусора а не правоохранительные органы ,пока будут строить особняки а не заводы ,успешной Украины нам УВЫ не видать .
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И перестанут тотально врать и воровать
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Именно безнаказанность порождает воровство в больших масштабах ,дать пожизненный срок сотне-другой воров и показывать ежедневно ,как они там сидят ,как их водят на цепях ,как они жрут баланду ...и сразу у очень многих пропадёт охота воровать.
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Если у тебя есть автомобиль, на котором ты сегодня передвигаешься, купленная квартира, жена, подружки, друзья, ребенок, то ты такой же вор, барыга и мародер, как и другие, только мелкий. А если ничего этого нет, ты зубожилый лох, который завидует людям.
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Ну то что ты идиот можно было сообщить и покороче ...
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Опять ты барыга соснул сам у себя. Пожелал тюрьмы другим, а сядешь сам, и разницы нет сколько украл, состав одинаковый. И заметь, мародерская рожа, тебя точно ждут сладкие денечки.
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Ну это ты не по адресу, я справки не выписываю Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 8687пистуй к дохтору ,покажи ему свою писанину и получишь законный документ подтверждающий,что ты идиот ... Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 8687
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Я дохтор, лечу просвещением. Справки и характеристики будешь собирать, когда пятерик замаячит. Или ты подумала, что сажать будут только тех кто украл 100 млн? Сначала может их, потом кто 10, а потом всех шавок подгребут, сладеньких лошков, типа тебя. Тех подельники греть будут, а ты красавица на перловке, подсрачниках и креме для бритья.
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Чтобы Украина стала успешной всего то надо пару десятков миллиардов долларов в год, для США это копейки
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освоят и больше... Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 5395 при Ельцине , помнитсо, распилили 15 миллиардов помощи всего за три дня... да так, что потом концов вообще не нашли... Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 5395
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США нужно действовать более жестко и решительно для ликвидации ********** политической агентури в Украине. В ином случае, воссоздание совка 2 неминуемо
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Что они ещё вам должны?
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Непонятно, почему его не выдвигают ?
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демократы выдвинут того, у кого более всего шансов завалить Трампа
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Логично. Но Байден и Сандерс не настолько популярны.
Вот кандидаты от демократов на следущие выборы
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/features-47449634
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они сейчас думают кого.. Сандерс в пролете сразу (маргинал-левак), Блумбергу сказали - "не лезь, испортишь только всё", Уоррен - социалистка-женщина - мало шансов что поддержит патриархальный американский избиратель.. кого тогда? кто популярнее Байдена?... некого пока что
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Так отож ((
А что республиканцы не могут выдвинуть еще кого-то кроме Трампа?
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могут... но должны быть причины не продолжать президентскую карьеру на втором сроке у их текущего выдвиженца, например - импичмент), это как вотум недоверия, в противном случае зачем республиканцам менять своего представителя
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Потому что он - позор всей Америки, предатель. Республиканцы в долговременной перспективе потеряют больше
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республиканцы считают, что Трамп будет полностью подконтролен им и на втором сроке
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А то можно подумать он сейчас им подконтролен... делает, что ему выгодно и путя прикажет. А вся Америка и весь мир это расхлебывают. В выигрыше только раша и Ко.
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... чтоб проиграл демократам? У действующего президента всегда шанс выше чем у нового малоизвестного выдвиженца, если не случиться что-то экстра-ординарное и система сама не отторгнет его
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Что может быть хуже, чем связь с врагами Америки , вмешательство в выборы и импичмент.
Ситуация уже критическая
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связь с врагами Америки там не докажешь, Трамп просто изоляционист
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Просто республиканцы хотят остаться у власти любым способом. Но это очень плохо для Америки и всего мира.
Мдаа, не те уже патриоты страны . Нет политической воли поставить интересы страны выше своих политических амбиций
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" Не дай Бог, какому народу жить лучше российского", - Екатерина Вторая.
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А вы почитайте сочинения Екатерины в оригинале. Она там четко описывает презрение к расии. Хотя и скрыто Так например она с брезгливостью описывает дома далеко не бедных чиновников в которых ей приходилось останавливаться - полны клопов. А в одном доме ее вообще чуть потолком не зашибло,когда дуралеи ради увеличения пространства для нее снесли несколько несущих столбов внутри помещения.
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Да я понимаю, что эта ее фраза популизм того времени.
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И это есть истина. Так помогите нам! Не деньгами, а инвестициями. Постройте в Украине заводы, разместите свои базы. Постройте ща свои деньги терминалы по приему вашего же газа. А так это одни бла-бла-бла
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Для этого нужен порядок в стране. У нас беспредел в полиции, сбу, прокуратуре, судах и гос.органах власти.
Никто не будет инвестировать, пока не будет гарантий безопасности !!!
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А лучше Татьяна Украина должна сама разрабатівать свои залежи газа добывать их и на самообеспечение
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Ой... думая , что вы преувеличиваете! Это скорее всего самое последнее чего боится рашка! С нашими властьимущими предыдущими и нынешними Украине успех не гарантирован 100%! С такими властьимущими , за все 29 лет, и врагов не нужно иметь, они все делают за врагов. У власти сплошным слоем сидит криминальный мир, лучшего подарка для пуйла и не придумаешь!
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Это политика расии. Выращивать бандитов типа ахмета. Такие и Донбасс подожгли.
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У них даже есть смотрящий по Украине в криминальном мире. И весь юго-восток контролируется криминалом
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Так и есть. Расия сделала ставку на ахмета. Убрав его хозяина - Брагина(Алика Грека)
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Я про реальных уголовников. "Смотрящих" и "воров в законе".
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не думаю, что нужно винить рашку во всех грехах, возможно и так!но сори, на мой взгляд большая степень вины именно на властьимущих нынешних и прежних, еще на нс самих, т.к. мы выбираем мэров, депов, президентов....и даем им права делать все что угодно, да и сами позволяем это!
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Никого мы не выбирали, за редким исключением. Местные выборы- это вообще мрак. Сплошная фальсификация выборов, тотальное использование всех механизмов, чтобы получить необходимый результат.

Были бы у нас выборы честные - не было бы двух майданов и тысяч погибших , все , если подумать, имеет начало именно здесь
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Часто это просто выборы без выбора. Когда не за кого голосовать.
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Закон Мерфі: якщо яка-небудь неприємність може трапитись, - вона таки трапиться.
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Это ясно как Божий день..
но только для умных людей
для зебилов красивые ролики больше подходят
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В мане чіткий поділ на гідних, і нікчемних. Гідні - це ті, в кого позичають, чи просять. Нікчемні - це ті, хто позичає, або просить. Це стосується, як окремих людей, так і держав. Україна поводиться нікчемно.
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Заинтересованы . А где ваши обязательства ? Вы имели право и обязаны были недопустить изменения границ . И ******* могли бы давно на место поставить .
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Только заинтересованность США в своё время в успехе ФРГ, Южной Кореи, Израиля, Японии была на порядок выше как в материальном плане так и в политическом и практическом. А тут то Трамп помощь заморозит, то ФБР так научат ГБР, что они в ручных шавок ОПы превращаются...
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вышеперечисленные страны и без чужой помощи выкарабкались бы сами....а потому что там народ не быдло, а трудолюбив и законопослушен...и массово не уезжал поддерживать чужие экономики... Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі - Цензор.НЕТ 4041
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Тогда ей боятся нечего.)
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порохоботи зараз бояться того ж самого
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це ви за собакова, бившого чи то за трубу, теж бившого, оно дивись сам, скільки твоїх корешів при владі... ах да, сівоха мабуть кращий???)
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Кляті маскавіти завжди трусились від України, доячі її, ******** її, ось і зараз теж саме війна та протискування до влади своїх посіпак... смерть расії!!!! Слава Україні!!!
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Коли ***** нарешті відчепиться від своей хворой ідеі ,та забере з Лугандона кацапню
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Посмотрите трейлер мультика "Король осел"
украинская озвучка. Основан на реальных событиях. не верите? смотрите
Украинский трейлер "Король осел"
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А "Трех поросят" не видели?? Или свинку Пепу?? )))
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Нужно потребовать (!) что бы Америка покупала двигатели Мотор Сич и ставила их на свои самолёты и вертолёты. И на крылатые ракеты!
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Антоша, Вы не устали Россию прямо в путена целовать затяжным засосом?
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Если бы Трамп был не таким большим симпатиком Путина, то мы, возможно, могли бы претендовать на более солидную помощь. И если бы не наша родная коррупция, и ... В общем, это утопия.
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"...Найбільше Росія боїться успішної України..."
===
Тут не те що кацапія, тут коломИйські_ахметови_пінчуки хотіли б щоб усе у нас залишалося так як є зараз.
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с этой страной еще как минимум пару поколений все будет сложно....а потом или все устаканится, или совсем в минус уйдет... главная проблема, конечно, это демография - вымираем ударными темпами...и перелома, что плохо, не наблюдается даже в отдаленной перспективе...вывод - можем исчезнуть и без козней коцапов тупо вымерев, или запустить в страну поток инородцев и потерять идентичность...
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Московія була завжди загарбником, окупантом українських земель, розбійником. Московія вже декілька століть займається злодійством, крадіжками надбання інших народів. Європа і світ тільки не хоче цього помічати, кремлівські гроші не пахнуть і застилають очі. Петро 1 - московський самодур вкрав, самовільно привласнив назву росія території московії, мордви ..., можна сказати вкрав назву в дійсних мешканців Русі України, привласнюють історію України, вкрали православну релігію (митрополію і митрополита) у Києва, настирно намагаються привласнити душу слов'янську, крадуть пісні, навіть казки : Золотий ключик у італійців, Доктор Ай боліт у англійців..... . Винищують українців, культуру, свідомість, голодоморами, репресіями, війнами. Одним словом ОРДА. І тільки що вони і в кого не вкрали чи віджали!? Але ми вистоїмо.
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Расие бояться нечего. Украинские олигофрены и чиновники, а так же местные дибилоиды не допустят успешной Украины.
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Того же самого бояться порохоботы! Совпадение, не думаю!
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А УСПЕШНАЯ УКРАИНА ЭТО КРЕПКИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС, ТО ЕСТЬ БОЛЬШИНСТВО !!! ЗНАЧИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ОЛИГАРХОВ !!!
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Украина сейчас - ЕДИНСТВЕННЫЙ камень на дороге Путина к победе над Европой.
Увы....
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