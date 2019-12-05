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 Політика України
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 Зеркаль просить The New York Times опублікувати коректну версію її інтерв'ю: "Мене цитували поза контекстом"

Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль звернулася до міжнародного редактора американського видання The New York Times Майкла Слекмена з вимогою подати коректно текст її інтерв'ю. Дипломатка пояснила, що видання спотворило інформацію про її поінформованість щодо затримки військової допомоги.

Відкритий лист до Слекмена Зеркаль опублікувала на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 4 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"У статті присутня низка вельми умоглядних заяв, які не знайшли відображення в тому, що ми насправді обговорювали", - написала дипломатка.

Зеркаль наголосила, що її позиція повністю відповідає позиції українського уряду, який вважає недоречним будь-яке втручання у розгляд у межах процедури імпічменту, що триває в Сполучених Штатах.

"Насамперед я мушу підкреслити, що це внутрішні проблеми США... Сполучені Штати залишаються одним з наших найважливіших і непохитних партнерів, і так було з початку нашої незалежності", - пояснила ексзаступниця міністра.

Також читайте: Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

"Під час інтерв'ю мені було абсолютно ясно, що наприкінці липня ми не знали, чому процес надання військової допомоги Україні не був завершений. У нас не було підстав вважати, що військова допомога дійсно заморожена. В інтерв'ю я пояснила, що є проблеми і що наше посольство в США обмежило телеграми, які щодня доставлялися одночасно і в МЗС, і в Офіс Президента. Я також чітко заявила (і підтвердила в наступному електронному листі), що причина і час затримки були незрозумілі. Не було згадок про те, що допомогу заморожено, або акцентування на цій конкретній проблемі у телеграмах з обмеженим доступом зі США. Якби вони були, я б відреагувала відповідним чином. Я б також чітко пам'ятала про дату чогось такого значного", - йдеться в листі Зеркаль.

"Я була дуже розчарована, коли дізналася, що в інтерв'ю, яке я дала Ендрю Крамеру із The New York Times, мене цитували поза контекстом. Наслідком цього стали спекуляції в ЗМІ і додавання "олії у вогонь", що не в інтересах ні України, ні США. Високих стандартів, які я очікую від The ​​New York Times, не було дотримано в цьому випадку. Я б хотіла попросити The New York Times надрукувати виправлену версію мого інтерв'ю. Крім того, я б хотіла, щоб цей лист також було опубліковано", - акцентувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times"

Зеркаль просить The New York Times опублікувати коректну версію її інтервю: Мене цитували поза контекстом 01
Зеркаль просить The New York Times опублікувати коректну версію її інтервю: Мене цитували поза контекстом 02
Зеркаль просить The New York Times опублікувати коректну версію її інтервю: Мене цитували поза контекстом 03

3 грудня у The New York Times вийшло інтерв'ю Олени Зеркаль, з тексту якого випливає, що офіційний Київ ще в липні знав про блокування американської військової допомоги, але приховував це від громадян. Увечері того ж дня в ефірі "Радіо НВ" Зеркаль пояснила, що американське видання некоректно передало її слова.

"Інформація дуже-дуже далека від дійсності. І це такий рівень маніпуляції, який я вважала властивим тільки російській пропаганді", - заявила дипломатка.

Наступного дня головний редактор "Радіо НВ" Валерій Калниш отримав лист від NYT.

"The New York Times наполягає на достовірності свого репортажу, який містить прямі цитати Олени Зеркаль про події, які відбулися", - сказано в листі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163544
 
   
 Топ коментарі
 
На благо України можна працювати лише в команді президента-українця!
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так на благо то работать не давали, вот и вся история....
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З цими дебілами робити неможливо. Розумні та порядні люди біжать від них як від чуми.
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Нужно было не уходить, громко хлопнув дверью, а работать на благо Украины. Теперь вот стала помимо воли орудием в руках все той же рашки.
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так на благо то работать не давали, вот и вся история....
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Интересно как не давали? Ранее Зеркаль заявляла, что у нее остались невыполненные обязательства и она должна довести эти дела до конца. Она их довела до конца (причем с честью) и никто ей, как видите, не помешал. А увольняется она скорее всего потому, что получила какое-то предложение, от которого не смогла отказаться и, наверно, мы об этом услышим. Понятное дело, умная женщина, талантливый адвокат, а сколько она зарабатывает на госслужбе, даже будучи чиновником высокого ранга?
Но данное заявление Зеркаль не об этом. Ее заявление снова поднимает одну серьезную проблему: нельзя верить СМИ. Ни одному изданию. Ни одному журналисту. Если раньше были единицы тех, кому можно было доверять (при этом я намеренно не употребляю слово "верить"), то теперь, похоже, не осталось ни одного, которому можно было бы доверять. Ни одного. Интересно, журналист исказил интервью с Зеркаль непреднамеренно или намеренно? В непреднамеренность как-то не верится. Вопрос: а свобода слова вообще существует? Или ее полностью подменили ложью?
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На благо України можна працювати лише в команді президента-українця!
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З цими дебілами робити неможливо. Розумні та порядні люди біжать від них як від чуми.
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Ця газета підтримується Демократичною партією, а вона підтримує в Україні головного"реформатора" поліції собакова, далі вже немає сенсу продовжувати...
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Просити милостиню - принизливо. Куди ще нижче. А публічно обговорювати тему милостині - це повна відсутність гідності. Я не розуміюся на правилах дипломатії. Але коли подають милостиню, публічно можна казати лише одне слово: "Дякую".
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Допомога зброєю - не милостиня. Це жалюгідна імітація того, що мали зробити країни-гаранти недоторканості України, згадані в Будапештському меморандумі ще в 2014 році.
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Дуже розумна жінка, яка перебуваючи у тіні зробила для України більше ніж деякі за усе життя своє зроблять. Вона юрист і дипломат. Тому усі її інтерв'ю, це дуже виважені відповіді. Там перед тим як щось сказати, кожне слово обмірковується...
Шкода, що на пост Президента балотуються усякі покидьки і тупі клоуни, а не такі як вона!
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А до чого тут владні дебіли? Хто змушував корреспондента такого начебто солідного видання спотврювати інтерв'ю? До речі, я за те, щоб наступним президентом була саме Зеркаль. Але через декілька місяців у неї почнуть кидати каміння, бо нечисті на руку політики, корумповані чиновники не потерплять нікого, хто спробує відтягти їх від корита. А люди свято віритимуть ЗМІ, яким, виявляється, не можна довіряти ані на гріш. У неї, як і у всіх, будуть промахи, вона , як і усі, допусктиме помилки, які політичні противники використовуватимуть на всю катушку. Скільки процентів з президентського рейтингу забрало спотворене інтерв'ю? Думаєте, Зеркаль буде застрахована від таких маніпуляцій? А скільки таких маніпуляцій маємо щотижня, щомісяця? І далеко не всі спростовуються.
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Разве ей не дали прочитать статью перед публикацией?
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Зазвичай не дають. І дуже добре, що Зеркаль виступила, спростовуючи спотворені факти. А далеко не кожний це робить.
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Порохоботы кричали, что Зеленский увольняет специалистов!?, а выясняется, что Зеркаль сама написала заявление, потом она даёт интервью для своего ПИАРА, А теперь говорит, я не я и хата НЕ моя. Умная женщина И повелась на чьи то уловки и подставы. А могла просто дальше работать на своём посту и делать добрые дела для СВОЕЙ страны.
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Розумним людям дуже тяжко працювати серед довб.бів.
А могла би і далі... а може Зебіл призначить свою розумну людину на цю посаду, яка відсудить для нас ще 3 лярда баксів із РФії? Сівоху, для прикладу?
Я дуже шкодую, що вона пішла з посади, але я сам живу по принципу: краще із розумним втратити, ніж із довб.б знайти!
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Я поворюю вам своє запитання: який довб.б примушував журналіста спотворювати інтерв'ю? Для чого взагалі цей журналість це зробив? Робіть висновки.
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Вона не може працювати з неукраїнцями!
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Ох, какая бяка она оказалась - взяла вдруг и не захотела рабоотать "на благо Украины". А, может, она не захотела работать в команде *********? До этого момента почему-то она не нуждалась в "дешевом пиаре" и работала очень эффективно. Не подскажете, что случилось?
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Її відставка найкраща оцінка наших перспектив і діяльності нової влади.
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Зас.али публиковать полное интервью? Что еще надо объяснять?..
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"The New York Times настаивает на верности своего репортажа, который включает прямые цитаты Елены Зеркаль о событиях, которые состоялись", - сказано в письме. Источник: https://censor.net.ua/n3163544
- нет вопроса что наш союзник не именно штаты а какие то влиятельные круги из штатовского
истаблишмента......
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Закадровый перевод в скобках с голосом как при зажатом носе:
Ноw do you do? (Как ты это делаешь?)

All right! (Всё правой!)
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The New York Times врал, врет и будет врать, как любое левацкое издание
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Если коротко - порохобот порохобота не так понял! Зеркаль просить The New York Times опублікувати коректну версію її інтерв'ю: "Мене цитували поза контекстом" - Цензор.НЕТ 220 Отвечать на вопросы прямо и делать длинные многозначительные намеки - это не одно и тоже...
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Т.е. зеро оставил на своих постах порохоботов?
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Она была замом еще при порохоботе Климкина, который до сих пор плюется пеной из-за угла!
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Ну, и? Почему осталась? зеро - порохобот? Зеркаль просить The New York Times опублікувати коректну версію її інтерв'ю: "Мене цитували поза контекстом" - Цензор.НЕТ 2633
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У медали две стороны... пока он начищает одну сторону, другая сторона залипает пылью и грязью, за которой спряталиись порохоботы!
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У зеро обе стороны из говна. Порохоботу тоже не чисты, но лига Каломоева - 100% говно без примесей
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Все может быть! И Коломой и Порох и Пинчук... это все олигархи из одного горшка!
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