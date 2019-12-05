 Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи ухвалене Урядом розпорядження Кабінету Міністрів України "Щодо застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві".

"Таке рішення Уряду, зокрема, дозволяє позбавитись залежності від імпорту з Російської Федерації будівельних матеріалів, зокрема бітуму. Це також дозволить економити кошти під час дорожніх робіт, якість при цьому буде належною", - зазначив Криклій.

"Вже напрацьовано базу нормативно-технічних документів, що враховує як вітчизняний, так і європейський досвід у цьому питанні. Ці норми регламентують вимоги до технологічних процесів та складових дорожнього бетону, головною з яких є застосування виключно високоякісного портландцементу, а також безпосередньо металургійних шлаків", - підкреслив міністр.

Відтепер під час здійснення публічних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування обов’язково передбачатиметься застосування нецінового критерію "Заходи із захисту довкілля" з питомою його вагою не менше 10%. У договорах на будівництво, поточний ремонт автомобільних доріг загального користування в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській областях передбачатиметься використання відходів виробництва (металургійних шлаків, зол виносу тощо), що відповідають нормативним документам з питань екологічного маркування та декларації.

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На сьогодні ціновий критерій залишався єдиним критерієм, що застосовується замовниками виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування для визначення підрядних організацій.

Таке рішення має покращити екологічну ситуацію – відходи не забруднюватимуть навколишнє середовище, а "працюватимуть" на користь суспільства.