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Все про:дороги (813) будівництво (436) Криклій (54)

 Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій

Україна має впроваджувати інноваційні матеріали і технології в дорожньому будівництві. Металургійні шлаки та інші відходи будуть використовуватися в дорожніх роботах найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи ухвалене Урядом розпорядження Кабінету Міністрів України "Щодо застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві".

"Таке рішення Уряду, зокрема, дозволяє позбавитись залежності від імпорту з Російської Федерації будівельних матеріалів, зокрема бітуму. Це також дозволить економити кошти під час дорожніх робіт, якість при цьому буде належною", - зазначив Криклій.

"Вже напрацьовано базу нормативно-технічних документів, що враховує як вітчизняний, так і європейський досвід у цьому питанні. Ці норми регламентують вимоги до технологічних процесів та складових дорожнього бетону, головною з яких є застосування виключно високоякісного портландцементу, а також безпосередньо металургійних шлаків", - підкреслив міністр.

Відтепер під час здійснення публічних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування обов’язково передбачатиметься застосування нецінового критерію "Заходи із захисту довкілля" з питомою його вагою не менше 10%. У договорах на будівництво, поточний ремонт автомобільних доріг загального користування в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській областях передбачатиметься використання відходів виробництва (металургійних шлаків, зол виносу тощо), що відповідають нормативним документам з питань екологічного маркування та декларації.

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На сьогодні ціновий критерій залишався єдиним критерієм, що застосовується замовниками виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування для визначення підрядних організацій.

Таке рішення має покращити екологічну ситуацію – відходи не забруднюватимуть навколишнє середовище, а "працюватимуть" на користь суспільства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163542
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше бы использовали хорошего качества асфальт и ложили его по технологии как во всех развитых странах
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Лучше бы использовали хорошего качества асфальт и ложили его по технологии как во всех развитых странах
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бороду криклий то сбреет, но куда же ему его умище девать... на 30-м году украинской власти таки додумались... великие ассенизаторы...
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Металургійний шлак використовується вже давно при будівництві доріг і не тільки там. Ще з часів совка. Відкрили Америку.
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А шо радіакція? Для цього є радіаційний контроль.
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Шлак фонит дюже, а дальше одни последствия не из приятных.
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Тут у легітимного заробітчанина є одне питання стосовно програми кредитів для бізнесу «Повертайся та залишайся»

Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 2646
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Нельзя так. Вам Наш Народный Президент Владимир Александрович низкие ставки по кредитам делает, а вы... Порохобот чи шо? 😉
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низкие кредитные ставки порохоботов не касаются, откуда у порохоботов финансовый оборот?
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Так это что ж для бориг?
Ай-я-яй?! Как так?! Владимир Александрович, как же так можно? Мы ж верили, что вы приговор боригам, а вы им дешёвые кредиты?
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кредиті дадут тока тем. кто работает, порохоботов єто не касается
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Слава Богу, что я работаю. Я за тобой в очереди, скажешь.
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Ну дай то Бог ,только вот верится как-то с трудом ...
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Та! Такие технологии у нас с 90-х используют. Кусками кирпичей ямы закладывают. Так себе ремонт, сеажу вам. 😉
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В 90-х единственньім местом , где я видел "ямочньій ремонт" кусками кирпича , бьіл Донбасс. Бандитьі тогда только начинали "осваивать" бюджетньіе средства .
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так цим сам тесть клоуна займається, як помічник депутата. хоча ні освіти ні досвіду в вказаній галузі! Нові абличя та нова *******..
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это на вас в амэрыке как отражается ?
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Металлургические шлаки и другие отходы производства будут использовать для строительства дорог, - Крикли


ахметка даже отходы умудрился пристроитььь!!!

но не просто, а как привез их с ротердама плюса!!!

ахахаха




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шлак после металлургии использовать в строительстве может только дебил Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 6999 который в контакте с влагой расширяется в 2раза и при высыхании уменьшаться
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В одном селении есть забор вокруг погоста , сделанный из шлака . Только сейчас начал сыпаться . Местные сторожилы говорят что его ещё до ВОВ ставили .
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Шлаковые блоки не держат нагрузку, как бетон. Они могут использоваться в малоэтажном строительстве при условии отсутствия прямого попадания воды.
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он может быть использован как инертный материал … как пример . И мне слабо верится что дорога которая через день станет рассыпаться не вызовет массу вопросов к проектантам .
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Мало того, он (доменный шлак) превращается в слабое подобие бетона и препятствует дренажу. Может и существуют какие-то технологии правильного использования, но то, что я видел в луганской области, было удручающе, асфальт просто слазил с этого шлакового слоя.
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Отходы
для строительства д о р о г в Украине .
Так это просто закопанные в эти отходы Активы Украинских Граждан .
Сколько месяцев будут работать эти дороги .
Еще , берите плату за проезд по ним .
И будет полный .Вам г е ш е ф т !

АВтобан А2 , построенный в Германии в1935 году до сих пор не требует ремонта .
Укладка бетонной подушки - 1.О метр. Выдержал прямые бомбардировки в Мировую войну .

Металургійні шлаки та інші відходи виробництва використовуватимуть для будівництва доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 8623
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Якщо чисто от логіку задіяти, то брехня. Пояснюю: автобани в Німеччині почали будувати в 30-х роках. Це були перші подібні дороги, а отже з величезною вірогідністю не все спроектоване на папері так само красиво грало в живу. Зараз у США такі дороги мають граничний вік експлуатації - 30 років. І це США, де вже десятки років над цим питанням працюють профільні інститути і вже мають 60 років досвіду. Так шо навіть не буду шукати факти проти "до сих пор не требует ремонта".
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Ну, все - хороших дорог теперь не видать. Опять за наши деньги (огромные, причем) налепят дерьма, которое через несколько лет вернется в то, что имеем сейчас. Правда и зекоМанды уже не будет при власти, а буду они счастливо жить на Западе, где дороги делают не из отходов.
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Строительные фирмы обязали покупать отходы производства Ахметова, например, гора шлаков в Мариуполе. Вместо того чтобы платить за утилизацию, татарин еще и барыши будет получать. И лохам втирают про инновационные материалы и т.д., и т.п... Браво, Ахметов! При любой власти умеет крутится...
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НАДЕЮСЬ ЧТО ТОЛЬКО КРОМЕ РАДИАЦИОННЫХ ОТХОДОВ !)
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