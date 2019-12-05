 Понад сто могил розписали свастикою на єврейському кладовищі у Франції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CNN.

"Це загрозливий акт антисемітизму, за який зловмисників буде покарано", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, який і помітив свастику та графіті на могилах під час відвідин кладовища.

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Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що влада боротиметься з антисемітськими злочинами.

"Антисемітизм - це злочин, і ми будемо боротися з ним, у Вестгоффені та будь-де", - підкреслив Макрон.