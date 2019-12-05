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Все про:антисемітизм (48) євреї (60) цвинтар (73) свастика (7) Франція (805) Макрон Емманюель (330)

 Понад сто могил розписали свастикою на єврейському кладовищі у Франції

На єврейському кладовищі в місті Вестхоффен під Страсбургом свастикою та антисемітськими графіті розписали 107 могил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CNN.

"Це загрозливий акт антисемітизму, за який зловмисників буде покарано", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, який і помітив свастику та графіті на могилах під час відвідин кладовища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це огидно і жахливо, - Пристайко про свастику на пам'ятнику Шолом-Алейхему

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що влада боротиметься з антисемітськими злочинами.

"Антисемітизм - це злочин, і ми будемо боротися з ним, у Вестгоффені та будь-де", - підкреслив Макрон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163540
 
   
 Топ коментарі
 
В связи с этими событиями европейские политики выразили глубокую обеспокоенность по поводу роста антисемитизма в Украине.
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Всі так бояться повернення фашизму та нацизму, думають, що це зав'язано тільки на символіці. Агов! Лєвацький й російський фашизм нікуди не зникли після 2ої Світової, а ви свастик боїтесь.
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Не скіліки а чому!
У загибелі євреїв в Україні винні українці?
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Я бы не стал так поносить украинцев, если сравнивать лукашистов и зебов, они - братья по разуму...
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никто и не поносит, просто у нас их осталось не более 5% ..
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Скільки євреїв загинуло у Франції, і скільки в Україні? Подумайте над цим
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Не скіліки а чому!
У загибелі євреїв в Україні винні українці?
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МистерАлексиус
Скільки євреїв загинуло у Франції, і скільки в Україні? Подумайте над цим
05.12.2019 08:10 Ответить Мне нравится

Tommy Lee
А скільки?
05.12.2019 08:38 Ответить Мне нравится

"Передайте всем, кто там погиб, привет" ((c) Пресс-марафон)
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как то пару лет назад такое случилось в Израиле .- таке виття знялось - про агентов антисемитов . только сразу и затихло когда нашли писавших рисовавших . обычные молодые евреи
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В США подобных периодически ловят
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Який мотив? Невже підтримати градус боротьби проти "антисемітизму"?
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В связи с этими событиями европейские политики выразили глубокую обеспокоенность по поводу роста антисемитизма в Украине.
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и отказались признавать Голодомор геноцидом.
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Щось там починається якийсь мутняк зі страйками перед саммітом, а тут ще і це. Совпадєніє?
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Ой ви таки делаете нервы зря.
"благодаря" иудеям - миллиарды могил изгажены символом смерти(две палки), а тут всего лишь древний индийский символ жизни(или солнца? это тоже хорошо) нанесли на ничтожное количество - и уже визг) жаль что "иисуса" не повесили - реально было бы прикольно наблюдать лес виселиц на погостах и на капищах Более ста могил расписали свастикой на еврейском кладбище во Франции - Цензор.НЕТ 1019
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лучше бы утопили - все кладбища были бы в аквариумах.
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Воювати з могилами можуть тільки боягузи.
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Хоча після деокупації ордло було б непогано згорнути грейдером місця, де зариті гіві, моторило, захер та інші опочлєнци.
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Я би передав їхні трупи на росію та подивився де би вони їх поховали.
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Це тонкий натяк Макрону від пуцина. Лєсєнша постаралася. Отже Макрон буде топоти за пуцина. На Меркельшу спробують вплину и через досьє періоду НДР.
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Евреи все устроили так, что украинцы и русские соревнуются кто больше любит евреев.)
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О Боже какой ужас.А то что кацапы Украинцев убивают на своей земле это министру по барабану?Евреи себя умеют... за наш счет.
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Всі так бояться повернення фашизму та нацизму, думають, що це зав'язано тільки на символіці. Агов! Лєвацький й російський фашизм нікуди не зникли після 2ої Світової, а ви свастик боїтесь.
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А при чем свастика? Евреи не служили в фашистской армии.
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Менее известна история Хельмута Вильберга (1880 - 1941) - одного из первых боевых пилотов Германии. В 1917 - 1918 годах Вильберг имел около 70 эскадрилий под своим командованием, в 1920-е годы считался ведущим авиационным теоретиком Рейхсвера. Геринг хотел назначить генерала авиации Вильберга начальником штаба ВВС, но выяснилось, что мать летчика - еврейка. Не желая терять столь ценного соратника, Геринг сделал его «почетным арийцем», поручив разработать доктрину германских ВВС. Вильберг был одним из авторов стратегии блицкрига и принимал участие в Польской кампании. В ноябре 1941-го погиб в авиационной катастрофе.

При всем этом, евреев, как таковых, в вермахте просто не было. Они, согласно Нюрнбергским законам, были лишены гражданских прав, а в 1940-е подлежали не призыву в армию, а отправке в концлагеря. Разве что отдельные мишлинги, то есть несколько человек с примесью еврейской крови, заняли более или менее заметное место в армейской иерархии. Так полковник Вальтер Холландер - кавалер Рыцарского креста и Золотого германского креста, несмотря на мать-еврейку, получил свидетельство о чистоте крови. Подобным образом был признан арийцем Йоханнес Цукерторт - сын еврея, дослужившийся до звания генерала. У Хорста Гертнера - кавалера Железного креста второй степени - один из родителей был евреем...
http://hadashot.kiev.ua/content/pomogali-li-evrei-nacistam
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Брайан Ригг написал книгу "Еврейские солдаты Гитлера". Он офицер морской пехоты США и доброволец армии обороны Израиля. Профессор истории и преподаватель в Американском военном университете, штат Вирджиния. Тема солдат-евреев заинтересовала Брайана потому, что один из его предков был убит в Аушвице, а другой служил в Вермахте. Брайан решил разобраться в этом вопросе...
По словам Ригга, в Вермахте служило 150 тысяч евреев. 150 тысяч человек делятся на следующие группы: 60 тысяч солдат, у кого евреи, отец или мать, и 90 тысяч тех, у кого евреями были бабушки и дедушку.
https://znaj.ua/ru/history/256647-150-tisyach-yevrejiv-u-armiji-gitlera-tayemnici-nimechchini-yaki-ruynuyut-vshchent-ariysku-teoriyu
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Ты видел плакат с изображением "идеального немецкого солдата", видел? Его в Германии тиражировали и развешивали чуть-ли не чаще, чем, сейчас, в России - Путина... Потом оказалось, что его мать - еврейка... (Кстати, я тут, не раз уже, писал, что, практически, ВСЯ символика современной России имеет аналоги в символике нацистской... Ничего странного - древние говорили:"Подобное рождает подобное...". В биологии это именуется "конвергенция" - напимер, сходство строения тела у живых существ разных классов - рыб (акул), рептилий (ихтиозавров), и млекопитающих (китообразных). Так и здесь ... Фашизм Муссолини, нацизм Гитлера и коммунизм Сталина копировали друг друга... А "путинизм" копирует все три идеологии вместе... Набери в Интернет "Умберто Эко. "УР-фашизм", почитай... Там всего несколько страниц...
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На этапе создания и становления Национальной фашистской партии (PNF) в числе ее сторонников было немало евреев, а некоторые из них даже оказались среди членов высшего партийного органа - того самого Большого фашистского совета. Далеко не последнюю роль в укреплении партийных рядов сыграла любовница и биограф Муссолини, автор многих его речей, журналист и искусствовед, еврейка Маргарита Царфати. Сестра Муссолини Эдвиге писала в мемуарах, что «Любовь Бенито к этой женщине была очень глубокой … она изменила психологический и эмоциональный склад его характера».

После встречи в 1923 году с главным раввином Рима Муссолини заявил, что «итальянское фашистское движение никогда не встанет на путь антисемитизма. Своими поступками… антиеврейские организации порочат саму фашистскую идею»...
http://www.hadashot.kiev.ua/content/evrei-i-fashizm-brak-po-italyanski
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То есть -
Мировую бойню в 1939 году -
организовал е в р ейс к и й кагал !
http://www.hadashot.kiev.ua/content/evrei-i-fashizm-brak-po-italyanski****.Спонсировали Гитлера и германские финансово-промышленные круги, связанные с мировым финансовым интернационалом.

Среди спонсоров Гитлера был Фриц Тиссен

(старший сын промышленника Августа Тиссена), он ещё с 1923 года оказывал значительную материальную поддержку нацистам, в 1930 году публично поддержал Гитлера. В 1932 году входил в группу финансистов, промышленников и землевладельцев,
которые потребовали от рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга назначить Гитлера рейхсканцлером.

Финансовую помощь нацистам оказывал германский промышленник и финансовый магнат Густав Крупп. Среди банкиров деньги для Гитлера собирал президент Рейхсбанка Ялмар Шахт. . С декабря 1923 года - глава Рейхсбанка (руководил до марта 1930 года, а затем в 1933-1939 годы). Имел плотные связи с американской корпорацией Дж.П.Моргана.
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Евреї були повсюди, є повсюди, і будуть повсюди. Тому що вони міцно тримаються і думають головою і не шукають хто українець, хто грузин, а хтомоскаль за національністю. Коли пів-нації зацтклюється не те хто еврей а хто ні, така нація зникає з географічної карти.
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Служили, среди пленных вермахта в СССР числилось около 11тыс. евреев
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Есть факты, что даже Алоизович был полукровкой.
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айайай. якби це сиалося в Україні, то французи б кричали про розгул нациків, а у Франції це просто ********.
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почему сразу хулиганы? их там называют просто пранкеры (шутники) ..
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Макрон вот, кричит, и что на выходе? Много накричал?
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Какой ужас... Нажралась жменя жабоедов, подальше с глаз- на кладбище. В городах вот (правда, щас попритихло) пацанва на трезвую балконы, стенки разрисовывали всякой похабенью. Это как в пятне, что психологи показывают- каждый увидит в нем что захочет. Одно дело- фашизм в открытую, иное хулиганка.
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Мабуть кацапи вирішили нагнути "макрона" перед "нормандією". Але йому вже нема куди гнутися Понад сто могил розписали свастикою на єврейському кладовищі у Франції - Цензор.НЕТ 6706
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всегда есть куда гнуться .. эмануель ещё лезгинку перед кадыровым не танцевал ...
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Русские "борцы с фашизмом" срут везде, где их впускают.
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Просто фуйло скоро приїде, фон має бути Понад сто могил розписали свастикою на єврейському кладовищі у Франції - Цензор.НЕТ 5342
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Свастика это древний индийский символ ,руку вскидывали приветствуя цезарей в древнем Риме и постоянно рассказывая про то ,что где-то нарисовали свастику люди кричащие об этом сами вольно или невольно пропагандируют и рекламируют фашизм.
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А если это сделали семиты-арабы, что вполне реально, то при чём тут антисемитизм?
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У Франції араби з Тунісу, Алжиру, Марокко..., а антисеміти як правило це єгиптяни та колишні юдеї - палестиці (хоча стосовно їхнього антисемітизму ще можна сперечатися, бо я знаю деяких палестинців).
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И всё из-за того, что Гитлер в своё время вместо холокоста не додумался запилить дивизии СС "Кёниг Давид" и "Кёниг Соломон" и не отправил их освобождать исконный лебенсраум в Палестину..
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107 надгробків... Це не випадкові п,яні придурки... Це спланована підготовлена акція ( я здогадуюсь звідки ноги ростуть)
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Это же сколько нужно краски, людей и времени, чтобы все это сделать. Похоже у кого-то была тяжелая смена.
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жаль, що антислов'янизм не є злочином.
непогано було б закон прийняти.
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Тоді треба років з 10 шукати слов'ян чистого крову, бо їх вже майже немає.
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Поэтому в Израиле сейчас большое количество выходцев из Франции.
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На censor.net.ua пишут, что у нас есть иудео-нацистская секта Хабад. Возглавлял её Вадим Рабинович. Копнул глубже, так вообще ужас.
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)Они дурят весь мир. посмотрите сюда - президенты и хабад. Войну нам тоже они придумали. - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы.". и всё это ради развала РФ - "Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXI веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве.". ФРС США ихняя частная структура. Им осталось запастись бумагой и красками.
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Я думаю,що за антиукраїнські погляди і дії українських євреїв--таке може бути і в Україні. Захоплення влади (навіть і голосуванням) ,а потім суцільним насадженням євреїв в усі органи влади --це хибний напрямок, який може бути негативним для всіх євреїв в Україні.
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Фрвнцузкие Евреи сами и разрисовали кладбище .
Они любят такие штучки ...
Типа - весь мир их бедных обижает !
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У французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів
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Шо там, Израиль уже признал Голодомор геноцидом?
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Вал Мишель
@VALMICHEL7

15 русских шпионов ГРУ использовали французские Альпы как базу для операций в Европе.
На их счету заказные убийства, шпионаж, акты саботажа.

А полезный идиот Макрон пусть рассказывает, что «Россия - не враг НАТО» и про Европу от Лиссабона до Владивостока.
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Західні спецслужби з'ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості бази для операцій по всій Європі. Ці агенти були співробітниками ГРУ, повідомляє газета Le Monde.

15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості бази для проведення операцій по всій Європі. Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.

За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року.
Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля.
У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.
https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%BC%D1%96/a-51538737?maca=uk-Twitter-sharing
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где то прочёл, что среди партизан было большинство евреев...
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А среди морских пехотинцев были только евреи..
Это уже потом злобные антисемиты заменили их гордое прозвище "чёрные пейсы" на "чёрные береты"...
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Що з цього приводу сказали міжнародні єврейські організації?
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Почему-то рост антисемитизма в Европе вырос после того как президентом Украины стал ЗЕ, за которым Беня. Возможно эти евреи чем-то кому-то в Европе очень не нравятся, в результате не цивилизованные действия отдельных людей.
Но не надо рассказывать, что в Европе никто об Украине ничего не знают. В Европе об Украине много пишут, значит кто-то это все читает.
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