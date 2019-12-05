 Понад сто могил розписали свастикою на єврейському кладовищі у Франції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CNN.
"Це загрозливий акт антисемітизму, за який зловмисників буде покарано", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, який і помітив свастику та графіті на могилах під час відвідин кладовища.
Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що влада боротиметься з антисемітськими злочинами.
"Антисемітизм - це злочин, і ми будемо боротися з ним, у Вестгоффені та будь-де", - підкреслив Макрон.
У загибелі євреїв в Україні винні українці?
Скільки євреїв загинуло у Франції, і скільки в Україні? Подумайте над цим
05.12.2019 08:10 Ответить Мне нравится
Tommy Lee
А скільки?
05.12.2019 08:38 Ответить Мне нравится
"Передайте всем, кто там погиб, привет" ((c) Пресс-марафон)
"благодаря" иудеям - миллиарды могил изгажены символом смерти(две палки), а тут всего лишь древний индийский символ жизни(или солнца? это тоже хорошо) нанесли на ничтожное количество - и уже визг) жаль что "иисуса" не повесили - реально было бы прикольно наблюдать лес виселиц на погостах и на капищах
При всем этом, евреев, как таковых, в вермахте просто не было. Они, согласно Нюрнбергским законам, были лишены гражданских прав, а в 1940-е подлежали не призыву в армию, а отправке в концлагеря. Разве что отдельные мишлинги, то есть несколько человек с примесью еврейской крови, заняли более или менее заметное место в армейской иерархии. Так полковник Вальтер Холландер - кавалер Рыцарского креста и Золотого германского креста, несмотря на мать-еврейку, получил свидетельство о чистоте крови. Подобным образом был признан арийцем Йоханнес Цукерторт - сын еврея, дослужившийся до звания генерала. У Хорста Гертнера - кавалера Железного креста второй степени - один из родителей был евреем...
http://hadashot.kiev.ua/content/pomogali-li-evrei-nacistam
По словам Ригга, в Вермахте служило 150 тысяч евреев. 150 тысяч человек делятся на следующие группы: 60 тысяч солдат, у кого евреи, отец или мать, и 90 тысяч тех, у кого евреями были бабушки и дедушку.
https://znaj.ua/ru/history/256647-150-tisyach-yevrejiv-u-armiji-gitlera-tayemnici-nimechchini-yaki-ruynuyut-vshchent-ariysku-teoriyu
После встречи в 1923 году с главным раввином Рима Муссолини заявил, что «итальянское фашистское движение никогда не встанет на путь антисемитизма. Своими поступками… антиеврейские организации порочат саму фашистскую идею»...
http://www.hadashot.kiev.ua/content/evrei-i-fashizm-brak-po-italyanski
Мировую бойню в 1939 году -
организовал е в р ейс к и й кагал !
http://www.hadashot.kiev.ua/content/evrei-i-fashizm-brak-po-italyanski****.Спонсировали Гитлера и германские финансово-промышленные круги, связанные с мировым финансовым интернационалом.
Среди спонсоров Гитлера был Фриц Тиссен
(старший сын промышленника Августа Тиссена), он ещё с 1923 года оказывал значительную материальную поддержку нацистам, в 1930 году публично поддержал Гитлера. В 1932 году входил в группу финансистов, промышленников и землевладельцев,
которые потребовали от рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга назначить Гитлера рейхсканцлером.
Финансовую помощь нацистам оказывал германский промышленник и финансовый магнат Густав Крупп. Среди банкиров деньги для Гитлера собирал президент Рейхсбанка Ялмар Шахт. . С декабря 1923 года - глава Рейхсбанка (руководил до марта 1930 года, а затем в 1933-1939 годы). Имел плотные связи с американской корпорацией Дж.П.Моргана.
Скрепоносцы буянили
непогано було б закон прийняти.
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)Они дурят весь мир. посмотрите сюда - президенты и хабад. Войну нам тоже они придумали. - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы.". и всё это ради развала РФ - "Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXI веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве.". ФРС США ихняя частная структура. Им осталось запастись бумагой и красками.
Они любят такие штучки ...
Типа - весь мир их бедных обижает !
Вал Мишель
@VALMICHEL7
15 русских шпионов ГРУ использовали французские Альпы как базу для операций в Европе.
На их счету заказные убийства, шпионаж, акты саботажа.
А полезный идиот Макрон пусть рассказывает, что «Россия - не враг НАТО» и про Европу от Лиссабона до Владивостока.
15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості бази для проведення операцій по всій Європі. Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.
За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року.
Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля.
У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.
https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%BC%D1%96/a-51538737?maca=uk-Twitter-sharing
Это уже потом злобные антисемиты заменили их гордое прозвище "чёрные пейсы" на "чёрные береты"...
Но не надо рассказывать, что в Европе никто об Украине ничего не знают. В Европе об Украине много пишут, значит кто-то это все читает.