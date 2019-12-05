EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3993  43
Матеріали за темою:
Все про:допомога (941) США (5927) Трамп (2303) Javelin (63)

 Трамп планує виділити ще чверть мільярда доларів на військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп у проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік пропонує виділити щонайменше $250 млн на допомогу Україні в сфері безпеки і оборони, зокрема на придбання протитанкових ракет Javelin.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у середу в Пентагоні заступник міністра оборони США Джон Руд, пише американське видання Defense News.

"Якщо Конгрес затвердить (проєкт бюджету. – Ред.) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної допомоги Україні", - зазначив чиновник.

Як пише видання, така заява була незвичною для грудня, оскільки подібні оголошення робляться перед офіційним поданням проєкту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не знав про заморожування військової допомоги Україні під час телефонної розмови з Трампом, - Зеленський

Заступник міністра оборони зазначив, що $250 млн, які виділялися за лінією Пентагону для України цього року, були надані майже в повному обсязі - за винятком $8,5 млн, які будуть виділені пізніше. За його словами, Конгрес продовжив дію цих асигнувань у 2020 фінансовому році, і така ж сума ($250 млн) буде визначена в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік.

Нагадаємо, у березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок Javelin. У жовтні цього року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10 пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163539
 
   
 Топ коментарі
 
Вот что импичмент животворящий делает
 показати весь коментар
 
Дятел не деньгами дают а техникой Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910 и лексус- мерседес для нигеров и для русни Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як там у Висоцького..Если друг оказался вдруг..
 показати весь коментар
 
для тех, кто не понимает последовательность действий в американской власти.
Конгресс ничего и никогда не выделяет, а только утверждает или отклоняет бюджет-заявку из Белого Дома. Именно Белый дом давал заявку на деньги для Джавелинов и на 250 млн в этом году, т.е. Трамп давал заявку - а конгресс подмахнул. не мог не подмахнуть - ибо зашквар.
Но демократы отказывали Украине в летальном оружии -

Видимо поэтому они так хотят убрать президента. который требует оружие для Украины. А вот кто радуется этому в Украине ? риторический вопрос
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Давай
Чиновникам на новые лексусы
 показати весь коментар
 
 
Дятел не деньгами дают а техникой Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910 и лексус- мерседес для нигеров и для русни Трамп планирует выделить еще четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине - Цензор.НЕТ 9910
 показати весь коментар
 
 
Технику можно продать и купить велосипеды на реактивном двигателе .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а можно тупо пробухать Трамп планує виділити ще чверть мільярда доларів на військову допомогу Україні - Цензор.НЕТ 9541
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Распилят и технику, как это не скиздить, чинуши так не умеют
Со времен совка ничего не изменилось, на должностя ставят тех кто хорошо и умело может киздить👌😅
 показати весь коментар
 
Когда-то, в одной из комедий Гайдая, прозвучала бессмертная фраза: "Не надо путать личный карман, с государственным!...". Трамп, просидев в Белом доме три года, до сих пор "путает"... Уже почти год пытается решить "личные дела", связанные с предвыборной борьбой, за государственный счёт - путём давления "авторитетом" президента США, на должностных лиц, включая и иных государств... И "кивнуть" на "давление" при снятии Шокина, не удастся - тогда Байден действовал в интересах США, а Трамп действует - в своих собственных... Вот в этом и состоит "принципиальная разница"...
 показати весь коментар
 
 
а я думал у Гайдая про баранов было а не про карман.
 показати весь коментар
 
Спитай у РНБО імені Данілова. Чи вірніше в Укроборонпрому імені Абромавічуса. Вони тепер там. І чіпати їх не можна, як генерала Марченка. Підкажи, чому? Тому, що не зло, инці, чи тому, що схему кришує зелене цунамі?
 показати весь коментар
 
 
Тут все просто - політична корупція. Тому Джуліані у Києві. Трамп хоче, щоб Україна визнала воє втручання у вибори президента США і попутно нааопала компромат на Байдена.Україна повинна допомогу взяти. Але прогинатися під Трампа не варто.
 показати весь коментар
 
 
Трамп уже сбитый летчик (ттт, конечно).
Фик ему по всем статьям
 показати весь коментар
 
Це не факт, що Трамп збитий літун. Я спілкуюся з американцями. Так, вони розуміють, що він - тріпло, фантазер і злегка брезун. Що зовнішню політику він завалив. Але економіка росте, ціни впали, доходи зросли і з емігрантами боряться. Тому їхні шлунки тут силідамрі з нашими зебілам. Їм пох на подальші перспективи і імідж країни. Головне, що добре вже і зараз. А те, що деякі роботи у них виаинують виключно мексиканці і інші емігранти, вони до уваги не беруть. Як і те, що науку рухають вперед індуси, українці та інші емігранти. Вони не вміють, та й не хочуть дивитись вперед далі свого носа.
 показати весь коментар
 
 
Та уже читаю на американских форумах, что "экономический рост" от трампа это фикция и треп. Даже хуже: ожидают увеличение безработицы и закрытие мелкого бизнеса, там аграрии и тд.
Он улучшил только жизнь богатых, и свою в том числе.
Так что посмотрим
 показати весь коментар
 
Це закономірний результат дій всіх популістів у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Нас це теж очікує.
 показати весь коментар
 
Для нас уже это настоящее . Хотя может быть и хуже ((
 показати весь коментар
 
Село, не пытайся умничать.
Какую политику он завалил?
Нагнул Китай по полной программе, вдул бесхребетной гейропе и заставил ее финансировать НАТО.
Опять же параше немало досталось.
Политику он завалил....
Закрой хлебало и займись чем тебе по интеллекту - кидай навоз.
 показати весь коментар
 
 
что ты юрик сегодня агрессивный! спорить не буду , глупо. один вопрос тебе экономист, на сколько упали показатели основных фондовых бирж Америке при Трампе? а за Китай и Россию не смешно!
 показати весь коментар
 
 
Да, да, и госдолг США увеличился и все переходят на расчеты в юанях.
Не шаришь в экономике - сиди тихо и не выделывайся.
 показати весь коментар
 
 
экономист форумный! все санкции против России обыкновенный пшик! полез с Китаем бодаться, так сейчас не знает как договор подписать! трамп обыкновенное трепло и популист! ему в телевизоре место в его шоу! юрик забыл еще за Канаду вспомнить, ведь он и её нагнул!
 показати весь коментар
 
 
Ще один "альтернативно мислячий"? 😁 Де ж вас таких готують? На "зоні" , чи що? Ваша лексика ("нагнул", "хлєбало") таки вказує на ваш високоморальний інтелектуальний рівень заясвдника цих "університетів". Альтернат вних. Хоча чому тут дивуватися? Альтернативне мислення - воно таке... альтернативне! 😁
 показати весь коментар
 
Ты хоть грамоте в рамках начальных классов обучись, свинопас, тогда будешь пытаться других учить.
В каждом слове по четыре ошибки, прям, как у Кати Второй.
 показати весь коментар
 
Цікава у вас грамота, не саинопас. Культурна. Як і ви, напевне. Гордитеся своїми лексичними знаннями. Нє?, 😁 Вважаєте, що Бога за ноги вхопили і від свинопаса відірвалися? 😁 Вам видніше! Тільки лексика ваша у вас видає не просто свинопаса, а єамовитого свинопаса. Як би ви не кичились. Городський, ****! 😁
А
 показати весь коментар
 
а ты ещё и хамло юрик! давно ли сам в городе обитаешь, ущербный! за Екатерину зря, она была безграмотной , но для страны сделала побольше чем иные грамотеи!
 показати весь коментар
 
А ти думаєш, "бидло" американське чимось "особливо" відрізняється від українського, російського, британського чи німецького? У всіх психологія "сільського крамаря": "Бандити грабують сусіда? Добре... Менше конкурентів... У сусіда згорів будинок? Теж непогано... Аби тільки була цілою моя крамничка...". Американське "бидло" ненавидить мексиканців, російське - "чорних" (таджиків, узбеків...), німецьке - турків, французьке - арабів....
"- Панаехали, - ворчал недовольно, по старой привычке, "масквич", сидя, посреди улицы, на огромной куче мусора и глодая заплесневелую хлебную корку..."
 показати весь коментар
 
А что , бьіло "втручание"? С такими кадрами , как Луценко , могла бьіть любая глупость. Если Порошенко всунул клюв куда не надо , покрьівать его никто не будет.
 показати весь коментар
 
Не було ніякого втручання. Було прагнення попонтвватися. А може гроші хтось хотів заробити. Або бонуси.
 показати весь коментар
 
 
Американский конгресс умеет выписывать животворный пендель шалунишке Донни.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Типа: я вам денег дам только воюйте, чем больше вы друг друга поубиваете, тем Штатам лучше. Блин когда мы начнем уже думать, а эти деньги все равно скомуниздят наши дядьки с правительства, ведь убивать можно и без денег лишь бы патроны не кончались, а патроны и ржавые пойдут со старых запасов.
 показати весь коментар
 
 
Какой нехороший Трамп, предлагает выделить военную помощь Украине, ужос...)
Если бы предложил урезать, был бы хорошим парнем, правда?
 показати весь коментар
 
 
У лахты возбуждение является нормальным состоянием...)
 показати весь коментар
 
вот в этом ты юрчик и весь! лахту приплёл, а за пороха забыл!?
 показати весь коментар
 
нам нужна прямая военная помощь в размере не менее 1 млрд баксов, и строжайший контроль со стороны Госдепа Пентагоныча..
а это все баловство!
 показати весь коментар
 
 
тут главное приучить амеров к мысли, что они должны регулярно помогать (продавать), летальное оружие, а не палатки с залочеными до русни радарами....
 показати весь коментар
 
 
том числе, на приобретение противотанковых ракет Javelin.
------------------------------------------------------------------
Предидущие закончились в боях, или сгнили на складе?
Источник: https://censor.net.ua/n3163539
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору