 Трамп планує виділити ще чверть мільярда доларів на військову допомогу Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у середу в Пентагоні заступник міністра оборони США Джон Руд, пише американське видання Defense News.
"Якщо Конгрес затвердить (проєкт бюджету. – Ред.) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної допомоги Україні", - зазначив чиновник.
Як пише видання, така заява була незвичною для грудня, оскільки подібні оголошення робляться перед офіційним поданням проєкту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.
Заступник міністра оборони зазначив, що $250 млн, які виділялися за лінією Пентагону для України цього року, були надані майже в повному обсязі - за винятком $8,5 млн, які будуть виділені пізніше. За його словами, Конгрес продовжив дію цих асигнувань у 2020 фінансовому році, і така ж сума ($250 млн) буде визначена в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік.
Нагадаємо, у березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок Javelin. У жовтні цього року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10 пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.
Конгресс ничего и никогда не выделяет, а только утверждает или отклоняет бюджет-заявку из Белого Дома. Именно Белый дом давал заявку на деньги для Джавелинов и на 250 млн в этом году, т.е. Трамп давал заявку - а конгресс подмахнул. не мог не подмахнуть - ибо зашквар.
Но демократы отказывали Украине в летальном оружии -
Видимо поэтому они так хотят убрать президента. который требует оружие для Украины. А вот кто радуется этому в Украине ? риторический вопрос
Чиновникам на новые лексусы
Со времен совка ничего не изменилось, на должностя ставят тех кто хорошо и умело может киздить👌😅
Фик ему по всем статьям
Он улучшил только жизнь богатых, и свою в том числе.
Так что посмотрим
Какую политику он завалил?
Нагнул Китай по полной программе, вдул бесхребетной гейропе и заставил ее финансировать НАТО.
Опять же параше немало досталось.
Политику он завалил....
Закрой хлебало и займись чем тебе по интеллекту - кидай навоз.
Не шаришь в экономике - сиди тихо и не выделывайся.
В каждом слове по четыре ошибки, прям, как у Кати Второй.
А
"- Панаехали, - ворчал недовольно, по старой привычке, "масквич", сидя, посреди улицы, на огромной куче мусора и глодая заплесневелую хлебную корку..."
Если бы предложил урезать, был бы хорошим парнем, правда?
а это все баловство!
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Предидущие закончились в боях, или сгнили на складе?
Источник: https://censor.net.ua/n3163539