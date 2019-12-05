 Трамп планує виділити ще чверть мільярда доларів на військову допомогу Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у середу в Пентагоні заступник міністра оборони США Джон Руд, пише американське видання Defense News.

"Якщо Конгрес затвердить (проєкт бюджету. – Ред.) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної допомоги Україні", - зазначив чиновник.

Як пише видання, така заява була незвичною для грудня, оскільки подібні оголошення робляться перед офіційним поданням проєкту бюджету Білим домом, як правило, в лютому-березні.

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Заступник міністра оборони зазначив, що $250 млн, які виділялися за лінією Пентагону для України цього року, були надані майже в повному обсязі - за винятком $8,5 млн, які будуть виділені пізніше. За його словами, Конгрес продовжив дію цих асигнувань у 2020 фінансовому році, і така ж сума ($250 млн) буде визначена в проєкті бюджету на 2021 фінансовий рік.

Нагадаємо, у березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок Javelin. У жовтні цього року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10 пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.