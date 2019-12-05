 Пожежа в одеському коледжі: 1 людина загинула, 27 постраждали, зокрема 13 підлітків і 7 співробітників ДСНС. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі. Спостерігається обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 рятувальники о/с та 16 од. техніки ДСНС. На місці працює оперативна група ДСНС України.

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Водночас заступник міського голови Одеси Андрій Котляр на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 27 постраждалих унаслідок пожежі розміщені в 6 лікарнях міста.

Згідно зі списком, серед постраждалих багато неповнолітніх. Медичну допомогу також отримують 6 працівників ДСНС, викладач коледжу і бухгалтер.

Обласна дитяча клінічна лікарня:

Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н., Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н., Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н., Куртєєва Марія Ігорівна, 2003 р.н. Бахчіванжи Олена Василівна, 2003 р.н. Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н., Авдєєнко Анастасія Олександрівна, 2003 р.н.

Міська дитяча клінічна лікарня №3

Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н., Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н. Владимирова Вікторія Юріївна Тарас Катерина Олегівна, 2002 р.н

Міська клінічна лікарня №1

Глазкова Любов Сергіївна, 58 років Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки. Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н. ДСНС Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11

Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (викладач коледжу), Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня 10

Рокина Олена В'ячеславівна, 2001 р.н., Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н., Винарчук Олена Русланівна - 2002 р.н.,

Клініка Медуніверситету

Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років Попова Наталія Петрівна, 68 років, Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер) Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р.н, ДСНС Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.

Крім того, Котляр оприлюднив хронологію роботи співробітників департаменту муніципальної безпеки і КУ "Муніципальна варта" на ліквідації пожежі в коледжі.

Відповідно до неї, вже через 10 хвилин після повідомлення члени муніципальної варти були на місці пожежі. Вони допомагали машинам ДСНС і "швидким" дістатися місця трагедії: евакуювали припарковані авто, здійснювали оточення будівлі, надавали допомогу в перекритті газу.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 до ДСНС надійшла інформація про пожежу в м. Одеса на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. О 10:17 по прибуттю першого підрозділу ДСНС встановлено займання на третьому поверсі, оголошено підвищений номер виклику. О 14:18 пожежу локалізовано на площі близько 4 тис. кв. м.