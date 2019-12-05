EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1610  5
Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) ДСНС (2159)

 Пожежа в одеському коледжі: 1 людина загинула, 27 постраждали, зокрема 13 підлітків і 7 співробітників ДСНС. СПИСОК

Станом на 6:45 5 грудня внаслідок пожежі в одеському коледжі 1 людина загинула, постраждали 27 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі. Спостерігається обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 рятувальники о/с та 16 од. техніки ДСНС. На місці працює оперативна група ДСНС України.

Також читайте: Пожежа в одеському коледжі: 1 особа загинула, 26 постраждали, гасіння триває - ДСНС

Водночас заступник міського голови Одеси Андрій Котляр на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 27 постраждалих унаслідок пожежі розміщені в 6 лікарнях міста.

Згідно зі списком, серед постраждалих багато неповнолітніх. Медичну допомогу також отримують 6 працівників ДСНС, викладач коледжу і бухгалтер.

Обласна дитяча клінічна лікарня:

  1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.,
  2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.,
  3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.,
  4. Куртєєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.
  5. Бахчіванжи Олена Василівна, 2003 р.н.
  6. Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н.,
  7. Авдєєнко Анастасія Олександрівна, 2003 р.н.

Міська дитяча клінічна лікарня №3

  1. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.,
  2. Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.
  3. Владимирова Вікторія Юріївна
  4. Тарас Катерина Олегівна, 2002 р.н

Міська клінічна лікарня №1

  1. Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
  2. Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.
  3. Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н. ДСНС
  4. Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
  5. Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
  6. Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС
  7. Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11

  1. Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (викладач коледжу),
  2. Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня 10

  1. Рокина Олена В'ячеславівна, 2001 р.н.,
  2. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.,
  3. Винарчук Олена Русланівна - 2002 р.н.,

Клініка Медуніверситету

  1. Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
  2. Попова Наталія Петрівна, 68 років,
  3. Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)
  4. Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р.н, ДСНС
  5. Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.

Крім того, Котляр оприлюднив хронологію роботи співробітників департаменту муніципальної безпеки і КУ "Муніципальна варта" на ліквідації пожежі в коледжі.

Відповідно до неї, вже через 10 хвилин після повідомлення члени муніципальної варти були на місці пожежі. Вони допомагали машинам ДСНС і "швидким" дістатися місця трагедії: евакуювали припарковані авто, здійснювали оточення будівлі, надавали допомогу в перекритті газу.

Пожежа в одеському коледжі: 1 людина загинула, 27 постраждали, зокрема 13 підлітків і 7 співробітників ДСНС 01

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 до ДСНС надійшла інформація про пожежу в м. Одеса на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. О 10:17 по прибуттю першого підрозділу ДСНС встановлено займання на третьому поверсі, оголошено підвищений номер виклику. О 14:18 пожежу локалізовано на площі близько 4 тис. кв. м.

Пожежа в одеському коледжі: 1 людина загинула, 27 постраждали, зокрема 13 підлітків і 7 співробітників ДСНС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163538
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Трухана на нари преретворив перлину у моря в руїну
 показати весь коментар
 
 
Для присутственных мест используются помещения/сооружения, которые не соответствуют требованиям безопасности - болезнь не осознана, запущена, стала привычной, - а что в этом такого. Жизнь граждан превращена в хождение по минных полях... Низкий, нижайший уровень культуры, развития, цивилизованности в широком контексте их понимания - безопасность среды обитания также неотъемлемая составляющая общей культуры, традиций... Это следствие коррупции, продажности, самой оккупационной сути власти, цель которой наживаться здесь и сейчас, а будущее устраивать за рубежом.
 показати весь коментар
 
А кто ответит за ОТСУТСТВИЕ ОТОПЛЕНИЯ в ДЕКАБРЕ !!!!
 показати весь коментар
 
Great article. I hope you will continue to have many such high quality articles to share with us. I believe many people will be surprised to read this article. thank you!

fnafworld
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору