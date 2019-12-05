 Пожежа в одеському коледжі: 1 людина загинула, 27 постраждали, зокрема 13 підлітків і 7 співробітників ДСНС. СПИСОК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Станом на 6:45 5 грудня відкритого вогню не спостерігається, підрозділами ДСНС проводиться гасіння окремих осередків тління в будівлі. Спостерігається обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 27 осіб постраждало (з них 13 підлітків та 7 співробітників ДСНС)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до ліквідації наслідків пожежі від ДСНС залучено 103 рятувальники о/с та 16 од. техніки ДСНС. На місці працює оперативна група ДСНС України.
Водночас заступник міського голови Одеси Андрій Котляр на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 27 постраждалих унаслідок пожежі розміщені в 6 лікарнях міста.
Згідно зі списком, серед постраждалих багато неповнолітніх. Медичну допомогу також отримують 6 працівників ДСНС, викладач коледжу і бухгалтер.
Обласна дитяча клінічна лікарня:
- Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.,
- Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.,
- Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.,
- Куртєєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.
- Бахчіванжи Олена Василівна, 2003 р.н.
- Бац Ганна Сергіївна, 2003 р.н.,
- Авдєєнко Анастасія Олександрівна, 2003 р.н.
Міська дитяча клінічна лікарня №3
- Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.,
- Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.
- Владимирова Вікторія Юріївна
- Тарас Катерина Олегівна, 2002 р.н
Міська клінічна лікарня №1
- Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
- Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки.
- Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н. ДСНС
- Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
- Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
- Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС
- Загибла, 17 років
Міська клінічна лікарня №11
- Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (викладач коледжу),
- Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС
Міська клінічна лікарня 10
- Рокина Олена В'ячеславівна, 2001 р.н.,
- Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.,
- Винарчук Олена Русланівна - 2002 р.н.,
Клініка Медуніверситету
- Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
- Попова Наталія Петрівна, 68 років,
- Кубко Ірина Василівна, 54 роки (бухгалтер)
- Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р.н, ДСНС
- Лозовська Любов Флоріанівна, 2002 р.н.
Крім того, Котляр оприлюднив хронологію роботи співробітників департаменту муніципальної безпеки і КУ "Муніципальна варта" на ліквідації пожежі в коледжі.
Відповідно до неї, вже через 10 хвилин після повідомлення члени муніципальної варти були на місці пожежі. Вони допомагали машинам ДСНС і "швидким" дістатися місця трагедії: евакуювали припарковані авто, здійснювали оточення будівлі, надавали допомогу в перекритті газу.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 до ДСНС надійшла інформація про пожежу в м. Одеса на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. О 10:17 по прибуттю першого підрозділу ДСНС встановлено займання на третьому поверсі, оголошено підвищений номер виклику. О 14:18 пожежу локалізовано на площі близько 4 тис. кв. м.
fnafworld