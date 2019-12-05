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 Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

4 грудня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Широкиного, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 4 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли: "Втрат з нашого боку немає".

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163537
 
 
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Радує що втрат нема, але звідки тоді в госпіталя везуть поранених?
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ватники малоросы подняли голову и обнаглели от безнаказаности -
Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за собственного поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.
Скриншоты циничных опусов Плихиной опубликовала в Facebook журналистка Валентина Быкова, поскольку автор уже успела их удалить и из этой соцсети, и из Telegram. Спустя какое-то время скрины исчезли и со страницы Быковой. Как оказалось, ее пост забанили по жалобе Плихиной.
В текстах замглавреда известного СМИ рассказала, как случайно оказалась в похоронной процессии, которую она назвала "фан-зоной". Кроме того, девушка употребила в своих постах и другие оскорбительные высказывания, как, например, "дяде уже не важно - в дубе он или в сосне", "проветрят уважаемого напоследок", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".https://www.obozrevatel.com/society/zhurnalistka-oskandalilas-postom-o-pogibshem-geroe-ukrainyi.htm и "Сжечь вместе с издательством!" Реакция Cosmopolitan на скандал с погибшим Героем разъярила украинцев -https://www.obozrevatel.com/society/cosmopolitan-plihina-zhurnal-razozlil-reaktsiej-na-skandal-novosti.htm
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Штаб ООС скрывает объективную оценку потерь.
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Всегда в любой войне свои потери преуменьшаются, а потери противника преувеличиваются.
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I really enjoyed reading it, you can be a great author. I will definitely bookmark your blog and may come back someday Thanks for a great post. Please continue to uphold!

vex 3 online
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