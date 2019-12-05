 Процес екстрадиції Онищенка може тривати кілька місяців, - начальник відділу САП Симків

Про це в ефірі програми "Нині вже" на hromadske заявив начальник відділу САП Роман Симків, передає Цензор.НЕТ.

"Має бути рішення суду, який дасть дозвіл на екстрадицію в Україну. Це може бути місяць-два, можливо, навіть більше часу, все залежатиме від позиції, яку займе Онищенко та його адвокати", - сказав він.

Прокурор уточнив, що, наприклад, Онищенко може погодитися на спрощену екстрадицію - він може погодитися на повернення в Україну, тоді процес не займе багато часу.

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"Знову ж таки, все залежить від правоохоронних та судових органів Федеративної Республіки Німеччина", - резюмував він.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

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За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

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