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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5927) Коболєв (192) Джуліані (76)

 Коболєв дав свідчення у справі адвоката Трампа Джуліані, - Associated Press

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв дав свідчення американським федеральним прокурорам у межах розслідування щодо особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це заявив адвокат Ленні Бреєр, який представляє інтереси глави "Нафтогазу".

За його словами, Коболєв давав свідчення добровільно.

"Міністерство юстиції запросило інтерв'ю з Андрієм Коболєвим. Він погодився і добровільно поговорив з урядовими прокурорами", - повідомив Бреєр.

Водночас адвокат відмовився назвати місце і час розмови, але джерела видання повідомили, що зустріч відбулася в Лондоні.

Зазначається, що федеральні прокурори США в Нью-Йорку ведуть розслідування щодо Джуліані. Як стверджують обізнані джерела, справа пов'язана з тим, що він не зареєструвався як іноземний агент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнер Джуліані Парнас дасть публічні свідчення про зустрічі ексгенпрокурора Шокіна з республіканцем Нуньєсом, - CNN

Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держсекретар США Помпео спілкувався з адвокатом Трампа Джуліані перед відкликанням Йованович із Києва, - American Oversight

Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством в США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163535
 
   
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Байден признался,что даст миллиард,если выгонят Ген.Прока.Украины за 6-ть часов.Всем известно,что его таки выгнали и деньги получили.Оказалось только,что Прок. расследовал коррупцию компании Злочевского,где сынок Байдена Хантер получал миллионы долларов,причёмь"грязных",так как Министр Екологии Злочевский сам себе, но уже как предпринимателю Злочевскому(Бурисма)отдал ещё больше укр.земли и укр.надр,расширил когда-то пренадлежащую (!)Порошенко компанию,качает и продает нефть и делится с Байденами.
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Шокин-жирний коррупційний шматок лайна,який виконував петині вказівки,а злочевський для петі-добрий хлопець,натирив свердловин під час януковоща і не поніс за це відповідальності
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Почему новая власть не посадит их обоих? Коболев дал показания по делу адвоката Трампа Джулиани, - Associated Press - Цензор.НЕТ 9583 Посадки Зеленая шмаркля обещало еще весной Коболев дал показания по делу адвоката Трампа Джулиани, - Associated Press - Цензор.НЕТ 9583
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Если садить то что им останется.Все конфискуют. Нет выгодней перенять знамя корупции из рук в руки и возглавить процес.
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потужні петини суди гальмують процес,а всп та верховний суд блокують реформи президента
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Трое из четырех экспертов по праву, вызванных на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, сочли действия президента США Дональда Трампа в ходе "Украинагейта" достаточным основанием для его импичмента. Таков результат первого дня слушаний в юридическом комитете, состоявшихся в среду, 4 декабря.
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Джулиани может повторить путь предьідущего адвоката Трампа. Тенденция , однако !
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а какими краями этот членосос к американскому адвокату .???
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