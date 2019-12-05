EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  16412  242
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3773) пропаганда (1294) Росія (21521)

 "Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського

В ефірі пропагандистського шоу "60 минут" показали кадри, на яких Ольга Скабєєва розмовляє через гучний зв'язок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал шоу.

Пропагандистка звертається до співрозмовника як до президента України Володимира Зеленського і просить про коротку розмову, на що той відповідає: "Ви зараз на гучному зв'язку. Я завжди перериваюся, коли якісь розмови. Бо думаю, раптом у когось там щось сталося і відбулося. І оскільки я розумію, що у вас нічого не сталося, не відбулося, ні з вашими близькими і рідними, я тоді, вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Після цього співрозмовник кладе слухавку. В ефірі Скабєєва прокоментувала: "Ось такий якийсь у нас відбувся "нормандський формат". Але при цьому, зверніть увагу, страшенно делікатна, доволі тактовна і дуже приємна у спілкуванні людина". Ці епітети вона повторила кілька разів протягом ефіру. Також пропагандистка наголосила, що співрозмовник спілкувався з нею російською ("Для нього ж російська - рідна мова") і попросила про інтерв'ю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163532
 
 
 Топ коментарі
 
Дожились, Сукабєєва бере інтерв'ю у Президента України
☹️
 показати весь коментар
 
Он тактичный и деликатный только с кацапами. Украинцам он, как правило, хамит.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
за то зейло буде чим вихвалятись перед бенею... може даже поїде на голубий вогник, станцює тама... пограє...
 показати весь коментар
 
 
"Розумний - аж страшно!". Як той Ф.П. Галахвастов.
 показати весь коментар
 
 
Что не так сказал Зеленский ? Отшил Скабееву вежливо , но твердо . Или должен бьіл обматерить и плюнуть на телефон ? Тупят ботьі со страшной силой , имхо.
 показати весь коментар
 
 
Та боти завжди туплят, а от ти мені шановний добродію скажи ,може я дурновате не розумію чого сь , о то кожний хто захоче може легко у будь який час набрати президента краіни та побовтати з ним ? Я пробував - ні хріна щось не получається , навчишь ?
 показати весь коментар
 
 
Обратись в ФСБ , там все номера есть. Скабеевой ведь дали.
 показати весь коментар
 
 
Он мог бы ответить нагло и по-хамски, как в телефонном разговоре с Порошенко, например.
 показати весь коментар
 
 
НЕ так, Шурик, что какая-то Скобеева может позвонить прямо Президенту Украины. Нахрена у него в администрац.... пардон, в оффисе, 500 человек?
 показати весь коментар
 
Значит правда, что любители мальчиков прописались на украинском сайте ЦЕНЗОР, из Сколково и Ольгино любители.
 показати весь коментар
 
 
любители мальчиков прописались на украинском сайте ЦЕНЗОР



що, сам Сцарьок-педофiл тут пасеться?))

"Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського - Цензор.НЕТ 5118

"Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського - Цензор.НЕТ 5832
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, здесь одни пенсионеры пишут, а если нет, то почему по клавам стучите, а не на фронте?
 показати весь коментар
 
всем пофиг, что ты там понимаешь. ты никто и звать тебя никак.




 показати весь коментар
 
 
Ответ простой - "потому что мы порохоботы", и сами же себя выдаете.
 показати весь коментар
 
И ещё один вопрос - вы сами-то по сколько раз уклонисты, или у порохоботов иммунитет от призыва?
 показати весь коментар
 
Моника с эпилированной грудью, ну та, которая неЛох, уклонистка аж 4 раза.
а теперь пшло отсель, убогое.
 показати весь коментар
 
 
Новый метод дискридитации Зеленского мыслящие украинцы не хавают!
 показати весь коментар
 
 
мыслящие украинцы пишут дискрЕдитации. )
а ще кращi пишуть нормальною українською i вважають, що шмарклю бiльше дискредитувати, нiж воно само це вже зробило, неможливо.
 показати весь коментар
 
 
Чуць у срачку не пацалавала. Такі тактычны.
 показати весь коментар
 
 
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне
 показати весь коментар
 
 
Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась до Владимира Зеленского. Запись телефонного разговора была показана в эфире телеканала «Россия 1».
«Страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек», - заявила в эфире Скабеева.
Ну, то, что в головах у россиян благодаря скабеевым полный п..дец и абсолютная каша, давно уже не новость.
Гораздо хуже, что такая же каша и хаос образовываются в головах и у значительного числа украинцев.
О том, что открытое нападение российской армии с применением авиации и флота на Украину в её водах это, оказывается, провокация Порошенко с целью отмены выборов и захвата власти, сейчас в оба уха просто гигантским потоком несется как и из российского зомбоящика, так и из украинского фейсбука. Одни и те же аргументы. Одними и теми же словами.
Вот это действительно плохо.
Борьба с барыгой окончательно затмила собой войну.
Борьба с собственной властью затмила борьбу с агрессором.
Ну, газовый геноцид собственного народа уже был? Был. Что еще можно ожидать от такой власти? Только послать на смерть своих моряков, чтобы их там убили, чтобы на этом фоне ввести военное положение.
Всё, эта конструкция вполне себе уживается уже в голове. Пару лет назад это еще было бы невозможно. Теперь стало возможно.
Путин может памятник ставить всем, кто годами вливал про липецкую фабрику, про бизнес на крови и прочее.
- У меня так вообще уже ох@@ватор сломался...полный ппц... "Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського - Цензор.НЕТ 6009.
 показати весь коментар
 
 
ну че вы сразу девки о своем поболтали о женском о мужиках без политики по домашнему "Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського - Цензор.НЕТ 5546
 показати весь коментар
 
 
Після такої заяви Порошенко залишився б без прихильників. Зебобіки вже придумали виправдання інтерв'ю Нелоха42рочки зі зливним бачком, чи в процесі?
 показати весь коментар
 
 
Протсо він не жлоб. А то звикли по-жлобськи так інтеллігентна людина вже така для них делікатна і тактична що аж їм аж страшно.
 показати весь коментар
 
 
страшно деликатный, весьма тактичный ))Источник: https://censor.net.ua/n3163532
Такой деликатный , аж страшно . "Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського - Цензор.НЕТ 2885 .
"Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського - Цензор.НЕТ 6426.
 показати весь коментар
 
 
Значить і в Вована з Лексусом цей номер є, і швидше за все вже використовувався.
 показати весь коментар
 
Одну ботоферму СБУ накрыла в Украине и остальных, кто против Украины и законной власти тоже накроет, вопрос времени, за все падлы ответите.
 показати весь коментар
 
 
Пока так...

Facebook закрив ботоферму вартістю біля 2-х мільйонів доларів, яка поливала брудом Порошенко

Як офіційно повідомляє Facebook, компанія нещодавно викрила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії по дезінформації в Україні. В цілому під час цієї операції Facebook виявив та видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп.

Усі видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. Ця піар прокладка витратила на рекламу та просування своїх ботів та аккаунтів дезінформації $ 1,6 млн. Серед видалених FB-сторінок - лайномети Hyser, Znaj.ua, Politeka. За інформацією Фейсбук сторінками і групами керували фейковий акаунти, їх імена постійно міняли.
 показати весь коментар
 
 
Скабееву страшно деликатно и тактично послали на йух, а она тащится)))
 показати весь коментар
 
Я правильно понял, что он "взял трубку" думая, что у Скабеевой что-то произошло с близкими или родными? Какой все-таки сердобольный у нас нреЗЕдент.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский поц еще тот, но эта бычка россиянская удивлена чем? Нормальной манерой общения?
Представляю, как она матом орет на рабочих сцены, если ровный разговор для нее событие.
 показати весь коментар
 
 
ермак подогнал одноразовый номер, сказал: "позвонят, возьми трубку", вовик сделал все по сценарию.За поребриком сцут от умиления, украинцы ругаються, одним словом у цирка де ЗЕле мировые гастроли
 показати весь коментар
 
 
Любая блть из Москвы может дозвониться до президента Украины - потому что он клоун играющий роль президента Украины!
 показати весь коментар
 
 
СТРАШНО НЕТАКТИЧНАЯ И СТРАШНО НАГЛАЯ !!! ДА И ВООБЩЕ СТРАШНАЯ СКАБЕЕВА С ГАЛИМЫМИ СИСЬКАМИ !)
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору