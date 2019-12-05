 "Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал шоу.
Пропагандистка звертається до співрозмовника як до президента України Володимира Зеленського і просить про коротку розмову, на що той відповідає: "Ви зараз на гучному зв'язку. Я завжди перериваюся, коли якісь розмови. Бо думаю, раптом у когось там щось сталося і відбулося. І оскільки я розумію, що у вас нічого не сталося, не відбулося, ні з вашими близькими і рідними, я тоді, вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами".
Після цього співрозмовник кладе слухавку. В ефірі Скабєєва прокоментувала: "Ось такий якийсь у нас відбувся "нормандський формат". Але при цьому, зверніть увагу, страшенно делікатна, доволі тактовна і дуже приємна у спілкуванні людина". Ці епітети вона повторила кілька разів протягом ефіру. Також пропагандистка наголосила, що співрозмовник спілкувався з нею російською ("Для нього ж російська - рідна мова") і попросила про інтерв'ю.
що, сам Сцарьок-педофiл тут пасеться?))
а теперь пшло отсель, убогое.
а ще кращi пишуть нормальною українською i вважають, що шмарклю бiльше дискредитувати, нiж воно само це вже зробило, неможливо.
«Страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек», - заявила в эфире Скабеева.
Ну, то, что в головах у россиян благодаря скабеевым полный п..дец и абсолютная каша, давно уже не новость.
Гораздо хуже, что такая же каша и хаос образовываются в головах и у значительного числа украинцев.
О том, что открытое нападение российской армии с применением авиации и флота на Украину в её водах это, оказывается, провокация Порошенко с целью отмены выборов и захвата власти, сейчас в оба уха просто гигантским потоком несется как и из российского зомбоящика, так и из украинского фейсбука. Одни и те же аргументы. Одними и теми же словами.
Вот это действительно плохо.
Борьба с барыгой окончательно затмила собой войну.
Борьба с собственной властью затмила борьбу с агрессором.
Ну, газовый геноцид собственного народа уже был? Был. Что еще можно ожидать от такой власти? Только послать на смерть своих моряков, чтобы их там убили, чтобы на этом фоне ввести военное положение.
Всё, эта конструкция вполне себе уживается уже в голове. Пару лет назад это еще было бы невозможно. Теперь стало возможно.
Путин может памятник ставить всем, кто годами вливал про липецкую фабрику, про бизнес на крови и прочее.
- У меня так вообще уже ох@@ватор сломался...полный ппц... .
Такой деликатный , аж страшно . .
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Facebook закрив ботоферму вартістю біля 2-х мільйонів доларів, яка поливала брудом Порошенко
Як офіційно повідомляє Facebook, компанія нещодавно викрила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії по дезінформації в Україні. В цілому під час цієї операції Facebook виявив та видалив 168 акаунтів, 149 сторінок, 79 груп.
Усі видалені акаунти пов'язані з київським PR-агентством Pragmatico. Ця піар прокладка витратила на рекламу та просування своїх ботів та аккаунтів дезінформації $ 1,6 млн. Серед видалених FB-сторінок - лайномети Hyser, Znaj.ua, Politeka. За інформацією Фейсбук сторінками і групами керували фейковий акаунти, їх імена постійно міняли.
Представляю, как она матом орет на рабочих сцены, если ровный разговор для нее событие.