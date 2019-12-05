EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1252  9
Все про:Кабмін (3369) перевезення (201) Укрзалізниця (860) Мінінфраструктури (348) локомотиви (7) Криклій (54)

 Кабмін дозволив приватним локомотивам виходити на залізничні колії загального користування, - Криклій

В Україні стартує пілотний проєкт з допуску приватних локомотивів на залізничні колії загального користування.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій за підсумками засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури визначатиме умови проведення пілотного проєкту, дільниці залізничної інфраструктури загального користування та учасників пілотного проєкту. Учасники пілотного проєкту дотримуватимуться вимог щодо безпеки перевезень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли говорять про приватну тягу на залізниці, я питаю: а чи не буде це непотріб із РФ, - Кравцов

"Допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу "Укрзалізниці" та протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників, відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури, дослідити питання організації безпеки руху під час експлуатації приватних поїзних формувань на залізничній мережі загального користування", - зазначив Владислав Криклій.

Міністерство вже має пропозиції від компаній щодо участі у пілотному проєкті, представники бізнесу висловили готовність закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів.

Результати пілотного проєкту будуть враховані під час розробки підзаконних актів для імплементації положень нового Закону України "Про залізничний транспорт України".

"Перевезення вантажів здійснюються АТ "Українська залізниця", яке займає монопольне становище у сфері залізничних перевезень, та не в повній мірі задовольняє інтереси суспільства у перевезеннях. Дефіцит магістральних тепловозів та електровозів АТ "Українська залізниця" призводить до неспроможності задоволення потреб у вантажних перевезеннях, що в свою чергу негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, а також на всю економіку України", - наголошується в публікації.

Также читайте: В условиях кризиса всех отраслей на глобальных рынках грузовые тарифы "УЗ" должны быть на 10% снижены, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163531
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно к чему это, а, зебобики?
У кого же енто есть "частные локомотивы"?!.... Кабмин разрешил частным локомотивам выходить на железнодорожные пути общего пользования, - Криклий - Цензор.НЕТ 2266 Кабмин разрешил частным локомотивам выходить на железнодорожные пути общего пользования, - Криклий - Цензор.НЕТ 411
 показати весь коментар
 
 
Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде (с) Моника

А управляет этим поездом бабушка-мародёр.
 показати весь коментар
 
Гавномётам неизвестно, что есть частные компании, у которых есть частные самолёты? Так в чём проблема для какой-то компании заиметь локомотивы?

Дислексия - распространённое заболевание гавномётов: "У министерства уже есть предложения от компаний на участие в пилотном проекте, представители бизнеса выразили готовность закупить необходимый подвижной состав и провести обучение машинистов. Источник: https://censor.net.ua/n3163531"
 показати весь коментар
 
Частный локомотив крякнул на перегоне. Шо робыть? Частник должен оплатить эвакуацию локомотива, простой состава, доставку состава казенным или другим частным локомотивом до точки, ремонт? Казенное депо, понятно, пошлёт подальше - своих паровозов доделать надо, кто возьмётся? В общем, геморрой будет знатный...
 показати весь коментар
 
 
по началу в США вся ж/д тяга была отдана в частные руки
естественно, у частной компании должны быть сменные локомотивы
 показати весь коментар
 
Частный локомотив, за государственный счет? Неплохо продуманно, в стиле Бени.
 показати весь коментар
 
 
Ідея хороша, але виконання як завжди через дупу відбудеться.
 показати весь коментар
 
ну почему . будет свой бронепоезд у Вальдемара Зе Ко Го
 показати весь коментар
 
А потому. Не буде в нього бронепоїзду, а лісапед вже подарували. Просто хтось вже замахнувся приватизувати залізну дорогу. А локомотиви перший крок до реалізації мрії.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору