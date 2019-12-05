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Все про:імпічмент (165) Конгрес США (341) США (5927) Трамп (2303)

 Під час слухань у Конгресі США троє свідків заявили, що пов'язані з Україною дії Трампа означають зловживання владою

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США почав слухання з питання імпічменту президента Дональда Трампа. До цього слухання відбувалися в комітеті з розвідки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, 4 листопада в комітеті виступили чотири експерти з питань законодавства. Вони мають визначити, чи можна висунути Трампу обвинувачення після його розмови з президентом України Володимиром Зеленським влітку цього року. Як стверджують демократи, президент США в телефонній розмові наполягав на проведенні в Україні розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена. Демократи вважають, що Трамп перевищив свої повноваження для тиску на Україну.

Голова комітету демократ Джеррі Надлер на початку слухань заявив, що адміністрація Трампа створює "безпрецедентні перешкоди" для розслідувань. Надлер додав, що юридичний комітет заслухає свідчення комітетів, які ведуть розслідування у справі про імпічмент, через кілька днів.

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Республіканець Даг Коллінз розкритикував проведене законодавцями розслідування. Він заявив, що демократи поспішають з імпічментом, оскільки бояться програти президентські вибори 2020 року.

Після цього Надлер представив і привів до присяги свідків: Ноаха Фелдмана (Гарвардський університет), Памелу Карлан (Стенфордський університет), Майкла Ґергардта (Університет Північної Кароліни) та Джонатана Терлі (Університет Джорджа Вашингтона).

Троє свідків, Фелдман, Карлан і Ґергардт, одностайно заявили, що дії президента Трампа, пов’язані з Україною, означають зловживання владою. Терлі натомість відзначив, що демократи порушують справу про імпічмент на підставі інформації, отриманої з других рук. При цьому Терлі не виправдовує дій президента. На його думку, проти президента може бути висунуте звинувачення, але не на підставі запису телефонної розмови із Зеленським.

Також читайте: "Маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає жодних доказів", - у Білому домі відреагували на звіт про імпічмент Трампа

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163530
 
   
 Топ коментарі
 
Да не выдумывайте сказки,если бы не конгресс,то до сих пор бы с пуйлом в десна сосался на конкурсах доступных лядей.
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СБУ провела обыски в частной фирме, охраняющей Медведчука.,охранники показывали удостоверения сотрудников ФСБ, сотрудники СБУ делали вид .что не замечают и приветствовали коллег Во время слушаний в Конгрессе США трое свидетелей заявили, что связанные с Украиной действия Трампа означают злоупотребление властью - Цензор.НЕТ 4940
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Да я бы сказал проще: может Трамп и руководствовался личным интересом и злоупотреблям властью, требую расследования; а может - нет, просто требовал от Украины расследовать коррупционное преступление, ведь как финансовый донор, Штаты имеют на это право. Только ни то, ни другое не доказуемо.
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СБУ провела обыски в частной фирме, охраняющей Медведчука.,охранники показывали удостоверения сотрудников ФСБ, сотрудники СБУ делали вид .что не замечают и приветствовали коллег
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Показательная порка Макрона союзниками по НАТО
Трамп отреагировал в своем стиле, намекнув на то, что в рядах ИГ воевали и граждане Франции: "У нас в Сирии под замком огромное количество захваченных боевиков, в основном из Европы. Хотите хороших бойцов ИГИЛ? Я мог бы вам их отдать. Вы можете забрать всех, кого захотите".

Во время саммита мнение Макрона о необходимости возвращения России в "Большую семерку" не поддержал другой молодой лидер-обаяшка - канадский премьер, потомок французских и шотландских переселенцев Джастин Трюдо. Вместе с нидерландским коллегой Марком Рютте он напомнил президенту Франции, что "Россию исключили из "Большой восьмерки" за неприемлемое поведение и действия". "И пока Россия не продемонстрирует очевидную готовность изменить это поведение и вести себя иначе, говорить о сближении будет трудно".

Следовательно, карта угроз замкнута на конкретных пунктах, противоречащих устремлениям Макрона. Хочет или не хочет он это признавать, но союзники по НАТО понимают, что пусть Россия и Китай могут не быть врагами Франции, но в любом случае являются соперниками Альянса. Поэтому Макрону остается либо гордо удалиться, либо смириться, либо понизить уровень участия Франции в НАТО, как это сделал Шарль де Голль. https://www.dsnews.ua/world/porka-makrona-kak-prezident-frantsii-obedinil-nato-04122019220000
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У каждой медали есть две стороны. Байден признался,что даст миллиард,если выгонят Ген.Прока.Украины за 6-ть часов.Всем известно,что его таки выгнали и деньги получили.Оказалось только,что Прок. расследовал коррупцию компании Злочевского,где сынок Байдена Хантер получал миллионы долларов,причёмь"грязных",так как Министр Екологии Злочевский сам себе, но уже как предпринимателю Злочевскому(Бурисма)отдал ещё больше укр.земли и укр.надр,расширил когда-то пренадлежащую (!)Порошенко компанию,качает и продает нефть и делится с Байденами.Вот видео,где Байден признался(не думал,что Пороха скинут и всё всплывёт(с 50-ой мин.)

Трамп посчитал,что такое признание Байдена-это провокация ему,мол если он промолчит-то он покрывает корупцию в Украине,а если не промолчит-то достанет Байдена-спрятавшегося за полит.имунитет офигенно крутого деятеля,который даже в других странах президентов ставил(Обама ведь хотел Кличко,а Байден порекомендовал ему Порошенко с которым у того личный интерес)Трамп,конечно,не стал молчать,избрал открытость,но ккклановцы на открытость никогда не шли-за "закрытыми дверями"замутили импичмент через подругу Байдна-Ненси Полосси,чей сынок Пол тоже кстати в Украине замешан,как финансист по спортивно-футбольно-клубным международным отошениям.

Поэтому, как по мне- обнародованный телефонный разговор с зеленским, был придоставлен по требованию обвинителей-кушайте не обляпайтесь-там давления никакого, факт использования нашего зе в своих интересах,находится и в интересах Украины тоже ,манипулирование президентом другой страны-кто не манипулирует -брось в него камень,но камень не брошен реально ,военная помощь Украине должна предоставлятья не за компромат на Байдена(должна ли если демы внесли в Когрес требование признать"Азов"-террористической организацией,а в самой Украине Порошенко обьявил Зеленского-агентом кремля), факт злоупотребления властью в личных целях-нужно доказать фактом непредоставления для собственного обогащения ,давление на иностранную страну-без фактов "услуги за услугу"-нонсенс,а вот помощь дымам в компании переизбрания,такая,как заявили когда-то Чалый,Аваков,Ляшко,Лещенко против Президента Трампа имела место быть и может стать бумерангом против дымов при голосовании.Так что всё шито "белыми нитками" и несерёзно.
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Да я бы сказал проще: может Трамп и руководствовался личным интересом и злоупотреблям властью, требую расследования; а может - нет, просто требовал от Украины расследовать коррупционное преступление, ведь как финансовый донор, Штаты имеют на это право. Только ни то, ни другое не доказуемо.
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"По его мнению, против президента может быть предъявлено обвинение". Значит Трамп был прав, что никаких доказательств у демократов нет?!

А это - подарок зехейтерам: "...но не на основании записи телефонного разговора с Зеленским".
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Но,по любому,в историю этот "любитель пупина"как его называют По и Боты, войдёт,как Президент,который этого пупина в мешок между турецкими ятаганами и курдскими ножами от украинской границы отправил,санкции на трубу СП-2 в обход Украины наложил и Первый из Презов США,кто помощь оружием для Украины подписал,да ещё и при том,что как он сказал Волкеру"они хотели меня уронить".
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Да не выдумывайте сказки,если бы не конгресс,то до сих пор бы с пуйлом в десна сосался на конкурсах доступных лядей.
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Це зебілік американського розливу. марно що доводити.
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"Всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею"©(Шарль Луи де Секонда, барон де Ля Брэд и де Монтескьё)
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Не знаю як інші, але стенфорд - це анклав комунізму-соціалізму в США. Гарвард також цим страждає.
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Во время слушаний в Конгрессе США трое свидетелей заявили, что связанные с Украиной действия Трампа означают злоупотребление властью"
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неверно, у них статус "иксперды" , а не свидетели.Один даже заявил, что Трамп мечтает стать монархом Під час слухань у Конгресі США троє свідків заявили, що пов'язані з Україною дії Трампа означають зловживання владою - Цензор.НЕТ 5143
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