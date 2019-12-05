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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) смерть (3670) Куций Максим (3)

 За інформацією ДСНС, імовірною причиною пожежі в одеському коледжі став пошкоджений подовжувач, - голова ОДА Куций

Керівництво ДСНС України направило до Одеси спецзагін рятувальників для пошуку людей серед завалів у будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів", - зазначив він.

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За його словами, "медики надають усім пацієнтам допомогу та борються за їхнє життя. Лікарні повністю забезпечені медикаментами. Також група психологів готова додатково надавати допомогу причетним до інциденту. На жаль, зараз відомо про одну загиблу 2003 року народження".

"Ще зарано говорити про причини загоряння. За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За інформацією ДСНС, імовірною причиною став зламаний продовжувач", - повідомив Куций.

Він додав, що існує загроза завалення стін, "тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як таку загрозу буде усунуто".

"Зараз головне завдання - надати допомогу постраждалим та продовжувати пошуки. Працюють кілька гарячих ліній, куди можуть звертатися громадяни по цьому інциденту", - повідомив глава ОДА.

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За інформацією ДСНС, імовірною причиною пожежі в одеському коледжі став пошкоджений подовжувач, - голова ОДА Куций 01

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок. За останніми даними, унаслідок пожежі в одеському коледжі 1 людина загинула, постраждали 29 осіб. Місце перебування 13 осіб уточнюється. В Одесі оголошено траур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163529
 
 
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Причина пожара - жлобство.
Кому-то в облом было новый удлинитель за 150 гривень купить.
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а кули толк? с новым то же самое - в хилый удлинитель для оргтехники воткнут обогреватель.
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Кто бы сомневался. Удлинитель же не посадишь. Бедные дети
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Вот СУ К И и никто не говорит об ОТОПЛЕНИИ которое ОТСУТСТВОВАЛО ЗИМОЙ в УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ!!!
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это пипец ...
"...пошкоджений подовжувач..." винаватый...
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Обычная цепочка засранства приведшая к трагедии.Начиная с засранца, который обогревал самопальным козлом или китайским хламьём,и заканчивая электриком у которого не сработала защита от к.з..Дальше цепочка инженер по Т.Б. ,зам по АХО и целая свора проверяющих.
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Там не было короткого, загорелась изоляция от нерасчётного сечения или плохого контакта в розетке.
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