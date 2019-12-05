 За інформацією ДСНС, імовірною причиною пожежі в одеському коледжі став пошкоджений подовжувач, - голова ОДА Куций

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Зранку до Одеси має прибути спеціальний загін з Києва для допомоги у проведені операції серед завалів", - зазначив він.

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За його словами, "медики надають усім пацієнтам допомогу та борються за їхнє життя. Лікарні повністю забезпечені медикаментами. Також група психологів готова додатково надавати допомогу причетним до інциденту. На жаль, зараз відомо про одну загиблу 2003 року народження".

"Ще зарано говорити про причини загоряння. За попередніми даними, пожежа почалася у зачиненому приміщенні на третьому поверсі. За інформацією ДСНС, імовірною причиною став зламаний продовжувач", - повідомив Куций.

Він додав, що існує загроза завалення стін, "тому працівники поліції та слідчі зайдуть лише після того, як таку загрозу буде усунуто".

"Зараз головне завдання - надати допомогу постраждалим та продовжувати пошуки. Працюють кілька гарячих ліній, куди можуть звертатися громадяни по цьому інциденту", - повідомив глава ОДА.

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Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок. За останніми даними, унаслідок пожежі в одеському коледжі 1 людина загинула, постраждали 29 осіб. Місце перебування 13 осіб уточнюється. В Одесі оголошено траур.