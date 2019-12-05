 ЄС має підтримувати суверенітет України і зберігати санкції проти РФ, - новий єврокомісар з розширення Варгелі

Таку думку під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ висловив новий єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безумовно, ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, та зберігати санкції проти Росії, поки не досягнуто жодного прогресу (у виконанні Мінських угод). Але водночас ми маємо збільшити нашу присутність у цій країні і допомогти їй розбудувати ринкову економіку. Це стосується багатьох країн регіону. Без розбудови реальної економіки ці країни завжди будуть вразливими. Тому ми маємо допомогти їм зміцнитися, і шлях до цього – забезпечення сталого економічного розвитку", - наголосив Олівер Варгелі.

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