 ЄС має підтримувати суверенітет України і зберігати санкції проти РФ, - новий єврокомісар з розширення Варгелі

Таку думку під час слухань у Комітеті Європарламенту із закордонних справ висловив новий єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Безумовно, ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, та зберігати санкції проти Росії, поки не досягнуто жодного прогресу (у виконанні Мінських угод). Але водночас ми маємо збільшити нашу присутність у цій країні і допомогти їй розбудувати ринкову економіку. Це стосується багатьох країн регіону. Без розбудови реальної економіки ці країни завжди будуть вразливими. Тому ми маємо допомогти їм зміцнитися, і шлях до цього – забезпечення сталого економічного розвитку", - наголосив Олівер Варгелі.
ристчи по борьбе подскажут.....
Ныне американский газ почти в полтора раза дешевле российского. При этом и российский газ тоже стремительно дешевеет. Во втором квартале его средняя цена на европейском рынке составляла $205, в третьем квартале - $170. Стратегия диверсификации европейцев работает. Они добиваются перенасыщения рынка газом, что неизбежно ведет к падению цены на него.
Это создает жесткое противоречие в треугольнике Европа-Россия-США. Европа прямо заинтересована во всех без исключения поставщиках, включая Россию. С Россией у нее противоречие лишь по маршрутам поставки - диверсификация делает их устойчивее, а потому Европа жестко стоит на позиции: и украинский маршрут, и все остальные. США не менее жестко пытаются минимизировать российские поставки даже по "Северному потоку-2". Именно на данный момент союзная Америке Украина дает Штатам шанс на то, что главный вентиль будет находиться в руках Киева.
Поэтому следующий год может стать переломным для европейского рынка. И США, и Катар намерены нарастить поставки в Европу в два и в полтора раза соответственно.
Отсюда единственный шанс Путина сохранить энергетические позиции РФ (вернее, его паразитарной клики, рассаженной на нефтегазовые монополии) в Европе - это неопытность, покладистость и стремление к быстрым успехам нынешнего украинского президента. Давить на газ в обмен на ничего не значащую гуманитарку и псевдоперемирия с квазиреинтеграцией на востоке россияне будут по-настоящему.
Существенным вопросом для США является попытка Путина по-шантажистски увязать в один пакет донбасское урегулирование с комплексом тем по транзиту российского газа в Европу. Если Владимир Зеленский прогнется в Париже по этой повестке дня, от американцев ему точно несдобровать.
https://www.dsnews.ua/world/skromnoe-ocharovanie-ustupok-mozhet-li-parizh-1-byt-luchshe-04122019220000