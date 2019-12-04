 У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої "ДНР". Акаунти потім використовувались замовниками для встановлення та підтримання легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання через операторів поштового зв’язку товарів, вилучених із законного обігу.
"Ботоферма" також використовувалась організаторами для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування", а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки в Україні.
У Києві правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання для створення та забезпечення діяльності "ботоферм". Воно керувало масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень тощо. В роботі комплексу використовувались також SIM-карти іноземних мобільних операторів зв’язку, які у більшості країн можна придбати лише за наявності паспорту або за кураторства ФСБ РФ.
У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем розташування спеціального технічного обладнання, під час яких отримано безперечні докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності.
😄
Тут вже багато «героїв» немає. Поховалися. Чують що скоро вже їх бити почнуть
😄
Такі як ви, та ваша нова ЗеВлада перетворять так званих 73% у порохоботів. Доречі, процес вже набув ходу. Почекаємо ще з місяць, та подивимося на рейтинги
😂🤣😂🤣😂
🤔
Картинки явно намальовані на заказ постять. Тим більше СБУ зараз зелена - своїх не стали б чіпати.
как думаешь, кто слушал трубу?
Все сходится.
Труба пытался зацепиться при новой власти - но его также отправляют в утиль, как и остальных членов соевой команды - там разве что Зеркаль и Супрун жаль
І звідки у цієї мразі номер Нєлоха? Єрмак підсобив?
С... Кого ви, х... нам обрали?
🤔
Я ж у першому турі голосуав за Гриценко, а у другому - проти обог негідних кандидатів.
Один живий. Хоча, ти ж з Лахти, тобі повезло
😂🤣😂🤣😂
Тебе тоже приготовиться не помешало бы - скоро и за тобой придут
Что то мне подсказывает , что кто то очень сильный , явно показывает , и Зебилу и ***** , кто в Украине реально власть имеет .
Это ж вы, петеботы, а вовсе не зелеботы уже пол-года как строчите против украинского народа и его выбора.
ЗЫ Ну вы реально умственно осталые какие-то - логики 0.
Когда действия зе-команды ну совсем не вкладываются ни в какую логику брехливой соево-лахтинской пропаганды, они начинают выдумывать какие-то "скрытые сверхсилы".