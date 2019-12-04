 У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої "ДНР". Акаунти потім використовувались замовниками для встановлення та підтримання легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання через операторів поштового зв’язку товарів, вилучених із законного обігу.

"Ботоферма" також використовувалась організаторами для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування", а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки в Україні.

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У Києві правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання для створення та забезпечення діяльності "ботоферм". Воно керувало масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень тощо. В роботі комплексу використовувались також SIM-карти іноземних мобільних операторів зв’язку, які у більшості країн можна придбати лише за наявності паспорту або за кураторства ФСБ РФ.

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем розташування спеціального технічного обладнання, під час яких отримано безперечні докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності.