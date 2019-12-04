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 Події, Фоторепортаж
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 У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки припинила діяльність групи осіб, які організовували масову реєстрацію та подальше просування фейкових акаунтів у будь-яких сервісах інтернет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої "ДНР". Акаунти потім використовувались замовниками для встановлення та підтримання легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання через операторів поштового зв’язку товарів, вилучених із законного обігу. 

"Ботоферма" також використовувалась організаторами для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування", а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки в Україні.

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 02

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У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 03

У Києві правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання для створення та забезпечення діяльності "ботоферм". Воно керувало масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень тощо. В роботі комплексу використовувались також SIM-карти іноземних мобільних операторів зв’язку, які у більшості країн можна придбати лише за наявності паспорту або за кураторства ФСБ РФ.

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 04

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 05

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем розташування спеціального технічного обладнання, під час яких отримано безперечні докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163525
 
   
 Топ коментарі
 
Потрібно зробити переклик ЗеБотів. Когось вони вже не дорахуються
😄
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Как раз наоборот - последние пол-года против украинских властей в униссон строчит Лахта + соя.
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порохнявый! сегодня у вас гнид "черный день" - получки завтра не будет!
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Потрібно зробити переклик ЗеБотів. Когось вони вже не дорахуються
😄
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ты лалу давно видел? дня три не появляется
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Десь з тиждень тому тут смерділа. Мені здається що воно втікло після усієї тієї брехні що воно постило у час президенських перегонів.
Тут вже багато «героїв» немає. Поховалися. Чують що скоро вже їх бити почнуть
😄
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73 украінців побьеш? А скільки ж то поміж них ветеранів АТО! Як що ти думаеш, шо ті хто там на передовій були і "реформи" Петра відчули на собі, а потім повернулися до дому і знову відчули "реформи" де усюди одне і те саме "дай", голосували не за Зеленського, то ти сильно помиляешся. Відчуете на власній шкурі скоро ви! Ті хто хоче повернути все в "зад"!
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😂🤣😂🤣😂🤣
Такі як ви, та ваша нова ЗеВлада перетворять так званих 73% у порохоботів. Доречі, процес вже набув ходу. Почекаємо ще з місяць, та подивимося на рейтинги
😂🤣😂🤣😂
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Доречі, а ти хто такий? Бачу перший раз. Новенький, чи що?
🤔
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Скоріше порохоботів - бо ж це вони разом із лахтою строчать проти більшості українців, України і проти украинської влади.
Картинки явно намальовані на заказ постять. Тим більше СБУ зараз зелена - своїх не стали б чіпати.
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"Тим більше СБУ зараз зелена"
как думаешь, кто слушал трубу?
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Смешно - Баканова поставил на должность Зеля, а Трубу - Петя.
Все сходится.
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но при этом труба работает на зе по указке баканова. смешно?
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Точно - Баканов одной рукой дает Трубе указания, а другой - компромат на Трубу ловит - Л - Логика!
Труба пытался зацепиться при новой власти - но его также отправляют в утиль, как и остальных членов соевой команды - там разве что Зеркаль и Супрун жаль
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*******! ********* додзвонилася до Лайна Каломойського на приватний номер і той довбоящєр "дєлікатно" промямлив Зливному Бачку, що він зараз зайнятий і не має часу, аби з нею поспілкуватися.
І звідки у цієї мразі номер Нєлоха? Єрмак підсобив?
С... Кого ви, х... нам обрали?
🤔
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Обрали його не ми, а ви. Обрали тим, що протягли у другий тур Порошка, який у другому турі зливав майже будь-кому, окрім Бойко.
Я ж у першому турі голосуав за Гриценко, а у другому - проти обог негідних кандидатів.
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поки що два порохоботи відгавкались. Є надія, що багатьох їх колег знешкодили.
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😂🤣😂🤣😂
Один живий. Хоча, ти ж з Лахти, тобі повезло
😂🤣😂🤣😂
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Не... тожнашилюди...клован их любит... а мы прохоботы их не любим.
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мерзота продажная. надеюсь на цензоре тоже убудет несколько рьяных зе-адептов.
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Скоріше петялизів. А я то думаю, де вони всі сьогодні, зарплатню отримали та бухі валяються, а воно он що.
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Идиот, Баканов зе-адептов не трогал бы. Скорее уж убудет соевой мерзоты - последнее время чуть ли не каждый день новые ники свидетелей Пети появлялись на форуме и сходу начинали гадить против украинского народа и выбранной им власти.
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идиот это твое имя или фамилия? иди спать.
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Идиот - это твоя сущность. Ибо думать головой ты явно не обучен.
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Скорее твоих коллег убыло, петедрочеров. Все-таки в СБУ зеленые рулят.
Тебе тоже приготовиться не помешало бы - скоро и за тобой придут
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И по чем нынче Украиной торговать !? . у меня в голове эта новость не укладывается.. твари ***
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100 млрд. оптом - так сазал коломойский...
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- то ось чому , на ЦН соєвих різко поменшало ... У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ - Цензор.НЕТ 2086
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Та не, дятел, реально уже сутки, как исчезли главные бойцы за хороший зеленый анал. Даже скучаю. Теперь пасуться такие как ты, частники, любители секса по телфону.
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пля - а реально - **************** значительно уменьшилось...
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рухнул .... і прямо на голови кацапських порохофілів ! ..))
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Можешь не напрягаться, вы ремесленники-любители посмешище.
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Так эта ботоферма фейковые 73% организовала, что ли?
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Ой чую что то происходит в стране , только не могу понять что ,с одной стороны вроде все хорошо , зебилы хоть и не хотели но проголосовали за ПДЧ , Медведука пытаются нагнуть , Трубу на хрен послали , теперь еще и зелеботов накрыли . И это все на фоне встречи ***** с Моникой.
Что то мне подсказывает , что кто то очень сильный , явно показывает , и Зебилу и ***** , кто в Украине реально власть имеет .
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Сами себя накрыли? У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ - Цензор.НЕТ 5632 Дебилизму свидетелей Пети не устаю поражаться.
Это ж вы, петеботы, а вовсе не зелеботы уже пол-года как строчите против украинского народа и его выбора.
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Ааа вас зебиков не всех накрыли , кое кто гавкает из подполья , ну давай , давай , скоро и за тобой придут.
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Точно - по мнению тупых петедрочеров, не способных сложить 2+2, Зеля натравливает СБУ...на "зебобиков", а не на петедрочеров, лабающих синхронно с Лахтой.

ЗЫ Ну вы реально умственно осталые какие-то - логики 0.
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Ох как тяжело с вами зебиками , вы даже текст прочитанный не в состоянии понять. Опять на пальцах , ну как для детей малых:СМЫСЛ МОЕГО ПОСТА СОСТОЯЛ В ТОМ , ЧТО ЗЕБИЛ НЕ КТО В УКРАИНЕ , А ЕСТЬ КТО ТО СИЛЬНЕЕ ЕГО , КТО ПЕРЕД НОРМАНСКОЙ ВСТРЕЧЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ КТО В УКРАИНЕ ХОЗЯИН,
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Смысл твоего поста - не более чем твои тупые порохоботские фантазии. Цена им в базарный день - 0 без палочки.
Когда действия зе-команды ну совсем не вкладываются ни в какую логику брехливой соево-лахтинской пропаганды, они начинают выдумывать какие-то "скрытые сверхсилы".
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Действия шизофреников не когда не вкладываются в логику нормальных людей , а то что ваша Моника Членограй дебил , это говорят все мировые ведущие издания . Если ты тупой и сам не в состоянии их найти могу пару сылок скинуть.
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СБУ в один і той же день ЗАКРИЛО охоронців МЕРТВЕДЧУКА і БОТОФЕРМУ!!! СОВ ПАДЄНІЄ? НЄ ДУМАЮ!!!
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ЗЕботскую ферму накрыли. Тоже мне новость...
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Ботоферма у нас одна, начоле с сывожопым Хэтьманом 😂👎
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первый комментарий на тему - ОТ ПОРОХОБОТА!! кто больше всех кричит "держи вора"? то-то...
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На Цензорі легше дихати стало, зебілів поменшало.
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